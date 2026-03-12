મિડલ ઇસ્ટ યુદ્ધને કારણે સુરેન્દ્રનગરમાં ગેસની અછત સર્જાઈ, એડવાન્સ બુકિંગ ન કરાવા તંત્રની અપીલ
પૂરતો પુરવઠો ન આવતા હોવાના કારણે હાલના તબક્કામાં ગેસની અછત સર્જાઇ છે. જેની અસર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ જોવા મળી રહી છે.
Published : March 12, 2026 at 3:22 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : અમેરીકા ઈઝરાલ અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ભરી પરિસ્થિતિ છે. જેની અસર ભારતના ઉદ્યોગો પર પડી રહી છે, ત્યારે સ્ટીમ્બર મારફતે આવતા ઈંધણ ગેસ ઉપર તેની અસર પડી છે. પૂરતો પુરવઠો ન આવતા હોવાના કારણે હાલના તબક્કામાં ગેસની અછત સર્જાઇ છે. જેની અસર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ જોવા મળી રહી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા તમામ ગેસ એજન્સીઓ બહાર ગેસ સિલિન્ડરની નોંધણી માટે અને ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા માટેની લાંબી કતારો લાગી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્ય સર્જાયા છે. હાલના તબક્કામાં એક ગેસનો સિલિન્ડર લીધો હોય ત્યારબાદ બીજો ગેસનો સિલિન્ડર લેવો હોય તો તેના વચ્ચેનો તફાવત 25 દિવસનો કરી નાખવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ રેસ્ટોરન્ટો અને ખાણીપીણીના સ્ટોલ ધારકો અને હોટલના સંચાલકોને કોમર્શિયલ ગેસ મળી રહ્યો નથી, તેની પણ ભારે અછત સર્જાઈ ગઈ છે.
સુરેન્દ્રનગર પુરવઠા અધિકારી એ.જી ગજ્જરએ જણાવ્યું હતું કે, "સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલી તમામ ગેસ એજન્સીઓ પર ચેકિંગની કામગીરી કરવામાં આવી છે. પૂરતી સંખ્યામાં ગેસ સિલિન્ડરનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે, સરકાર દ્વારા હવે એક સિલિન્ડર લીધા બાદ બીજો સીલીન્ડર લેવો હોય તો તેના વચ્ચેનો સમયગાળો 25 દિવસનો રાખવામાં આવ્યો છે. હાલના તબક્કામાં સહકાર આપવા માટે પુરવઠા વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે અને ખોટી અફવા હોતી દૂર રહેવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને એડવાન્સ પેનિક બુકિંગ ટાળવા પણ વિનંતી કરવામાં આવી છે. જરૂર હોય તે પ્રકારે ગેસ સિલિન્ડરનું બુકિંગ કરવું યથાવત છે."
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલા ગેસ એજન્સીઓ બહાર લોકોની લાંબી લાઈનો નજરે પડી રહી છે. એક તરફ પૂરતું સર્વર નથી ચાલી રહ્યું ત્યારે બીજી તરફ ઓનલાઇન ગેસ બુકિંગની લાઈનો પણ વ્યસ્ત આવી રહી છે. જેને લઇને ત્યારે ગ્રાહકોને ગેસ સિલિન્ડર મેળવવો હોય તો ફરજિયાત ઓફિસે આવીને તેનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડી રહ્યું છે, પરંતુ બીજી તરફ ઓટીપી જનરેટ થતા પણ સમય લાગી રહ્યો છે. જેને લઇને કલાકો સુધી ગ્રાહકોને લાઈનોમાં ઊભું રહેવું પડી રહ્યું છે. સીલીન્ડર લેવા માટે હવે સુરેન્દ્રનગરમાં એજન્સીઓ બહાર લાંબી કતારો નઝરે પડી રહી છે.
"કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભું રહેવું પડ્યું છે, ત્યારે વારો આવે છે અને જયારે વારો આવે છે ત્યારે સર્વર ડાઉન થઈ જાય છે. ઓનલાઈન નોંધણી થઈ રહી નથી. સરકાર દ્વારા કોઈ નિવેડો લાવવામાં આવે અને હાલના તબક્કામાં 25 દિવસે ગેસનો સિલિન્ડર મળી રહ્યો છે, ત્યારે સરકાર તેનો કોઈ રસ્તો કાઢે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ગૃહિણીઓને ગેસની જરૂર પડતી હોય છે અને રોજિંદી વસ્તુ છે." - રસિકભાઈ સતાણી, ગ્રાહક
હાલ રાંધણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં રુ.60નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે બીજી તરફ તે છતાં પણ તેની અછત જોવા મળી રહી છે. ગૃહિણીઓનું બજેટ પણ ખોરવાઈ રહ્યું છે, જે લોકોને રાંધણ ગેસના સીલીન્ડર નથી મળી રહ્યા તેમને ભારે હાલાકીમાંથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે. બીજી તરફ છેલ્લા એક સપ્તાહથી કોમર્શિયલ ગેસનો જથ્થો અને સિલિન્ડર આપવામાં આવ્યા નથી અને એજન્સી ઉપર ઉપલબ્ધ પણ નથી. જેને લઈને નાના લારી ધારકો, રેસ્ટોરન્ટ ધારકો, હોટલ ધારકો અને સોની કામ સાથે જોડાયેલા લોકો અને મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઉદ્યોગોને પણ ભારે તકલીફ પડી રહી છે.
