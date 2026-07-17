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સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો વકર્યો, મચ્છરોના પોરા ખતમ કરવા ‘ગપ્પી માછલી’નો સહારો

આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા રોગચાળાને ડામવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો વકર્યો
સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો વકર્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 2:09 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : વરસાદ બાદ સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરની એકમાત્ર સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજની ઓપીડી 800થી વધુ દર્દીઓની નોંધાઈ રહી છે. મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગચાળાએ ઉછાળો માર્યો છે. આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા રોગચાળાને ડામવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.

ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા અને ચિકનગુનિયા જેવા રોગોના દર્દીઓ વધી રહ્યા છે. જ્યાં પણ રોગચાળો સૌથી વધુ જોવા મળે ત્યાં દવા છટકાવ ફોગીંગની કામગીરી શરૂ કરાઇ છે. વધતા જતા રોગચાળાને ડામવા માટે સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં 600થી વધુ કર્મચારીઓને દ્વારા રોગચાળાને ડામવા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો વકર્યો (ETV Bharat Gujarat)

સીએસસી અને પીએચસી કેન્દ્ર ઉપર પણ દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર આપી અને જ્યાં પણ મેલેરિયા ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયાના કેસો દાખલ થાય તેની તાત્કાલિક તંત્રને જાણ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. સરકારી તંત્ર દ્નારા પણ જે વિસ્તારમાં ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા અને ચિકનગુનિયા જેવા રોગો નોંધાયા હોય ત્યાં મચ્છરનો ઉપદ્રવ ઘટે તે માટેના પ્રયત્નો શરૂ કરી રહ્યું છે.

કુદરતી રીતે પણ મચ્છરનો ખાતમો કરવા માટેની વર્ષો જૂની પદ્ધતિ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલી વાવોમાંથી ગપ્પી ફીસ મળી આવે છે. સામાન્ય રીતે આ ગપ્પી ફીસ અનોખા પ્રકારની ફીશ હોય છે, તે પાણીમાં નાખ્યા પછી મોટી નથી થતી અને તેનું કદ એક સરખું જ રહે છે. નાનકડી એવી ફીશ છે, પરંતુ તે મોટું કામ આરોગ્ય વિભાગ માટે કરી બતાવે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અલગ અલગ 16 જેટલી વાવોમાં આ ગપ્પી નામની ફીસ મળી આવે છે. આ ફિશનું મુખ્ય કામ એ હોય છે કે પાણીમાં ઉત્પન્ન થતા મચ્છરોનો નાશ કરવો એટલે કે ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા જેવા મચ્છરો જે પાણીમાં ઉત્પન્ન થતા હોય છે, તેનો નાશ કરવા માટે આ માછલીનો સહારો આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો વકર્યો
સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળો વકર્યો (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની વાવોમાંથી આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા આ પ્રકારની માછલીઓ બહાર કાઢવામાં આવે છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આવેલા કુવાઓ, જળાશયો, મચ્છર ઉત્પાદિત કરતા સ્ત્રોત ખાબોચિયાઓ, નાના-મોટા તળાવોમાં આ માછલીઓ નાખવામાં આવે છે. જેને લઇને પોતાના ખોરાકમાં આ મચ્છરના પોરા માછલી ઉપયોગમાં લેતી હોય છે. નાશ થવાના કારણે મચ્છર પણ ઉત્પન્ન નથી થતા હોતા અને પરિણામે મચ્છરજન્ય રોગચાળા ઉપર કાબૂ મેળવી શકાય છે. સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગની ટીમોએ જિલ્લાની 16 જેટલી વાવોમાંથી આ પ્રકારની માછલીઓ કાઢીને અન્ય ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આવેલા જળાશયોમાં આ માછલીઓ નાખી છે. મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકે તે માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.

મચ્છરોના પોરા ખતમ કરવા ‘ગપ્પી માછલી’નો સહારો
મચ્છરોના પોરા ખતમ કરવા ‘ગપ્પી માછલી’નો સહારો (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા મેલેરીયા વિભાગના અધિકારી જયેશ રાઠોડએ જણાવ્યું કે, "ગપ્પી માછલી છે તે ડોક્ટર તરીકેનું કામ કરે છે. જિલ્લાની 16 વાવમાંથી આ માછલી મળી આવી છે. આરોગ્ય વિભાગની ટીમોને કામે લગાવી આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોના તળાવમાં આ માછલી નાખવામાં આવી રહી છે અને પોરા નાશની કામગીરી આ માછલી દ્વારા કરાવવામાં આવી રહી છે. ડોક્ટર તરીકેની પૂર્વભૂમિકા આ માછલીઓ દ્વારા બજાવામાં કરવામાં આવી રહી છે."

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની વઢવાણ વિસ્તારમાં આવેલી માધાવાવ, ધાંધલપુર વિસ્તારમાં આવેલી વાવ, વઢવાણની લાખુપોળની વાવ, ગંગાવાવ, નકટીવાવની મેલડી માં પાસે આવેલી વાવ, રાજપરા પાસે આવેલી કુવા પાસેની વાવ, જસાપર ગામમાં આવેલી વાવ, ભેંચડા ગામમાં આવેલી વાવ, લીમડી તાલુકાના શિયાણી નજીક આવેલી વાવ, પાટડીના જૈનાબાદ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં આવેલી વાવોમાંથી આ ગપ્પી ફિસ મળી આવે છે. આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા આ ગપ્પી ફિસ કાઢી અને અન્ય તળાવમાં નાખવાની કામગીરી હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

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