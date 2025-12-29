ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં કલેક્ટરના ઘરે EDના દરોડા મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું, કોંગ્રેસે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા

નૌસાદ સોલંકી અને લાલજી દેસાઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને ગંભીર આક્ષેપો લગાવ્યા હતા.

સુરેન્દ્રનગરમાં ઇડીના દરોડા મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું
સુરેન્દ્રનગરમાં ઇડીના દરોડા મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 4:18 PM IST

1 Min Read
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લા કલેકટરના નિવાસ સ્થાનેથી 100થી વધુ ફાઈલો ઇડીની તપાસમાં પ્રાપ્ત થઈ છે. હાલ તેની તપાસ ઇડી વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. જમીન સંપાદનમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર થતા હોવા મુદ્દે ઇડી વિભાગ દ્વારા દરોડાની કામગીરી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌથી મોટા સોલાર કંપનીના પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે, તેમાં સોલાર કંપનીને સૌથી વધુ જમીનનો ફાળવવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત અન્ય સોલાર કંપનીઓને પણ જમીનની ફાળવણી કરી અને પ્રોજેક્ટ હાલ ચાલુ છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં ઇડી દ્વારા દરોડા પાડી અને જિલ્લા કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલને બદલી કરી અને ગાંધીનગર સામાન્ય વહીવટમાં મૂકી દેવામાં આવ્યા છે અને તેમની સામે આવક કરતા વધુ સંપત્તિનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

કોંગ્રેસ નેતાઓએ યોજી પ્રેસ કોન્ફરન્સ (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગર સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસના નેતા નૌસાદ સોલંકી અને લાલજી દેસાઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને ગંભીર આક્ષેપો લગાવ્યા હતા. કોંગ્રેસ નેતાઓ દ્વારા ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યા તેમાં તેમણે કહ્યું કે, આ દરોડા અદાણી દ્વારા પડાવવામાં આવ્યા છે અને જિલ્લા કલેકટરનો ભોગ લેવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર ષડયંત્ર દિલ્હીથી કરવામાં આવ્યું છે. એવા આરોપો પણ તેમણે પ્રેસ કોન્ફરસ કરીને લગાવ્યા હતા. જમીન માપણીમાં ફરજ બજાવી ચૂકેલ મહિલા અધિકારી પણ આ સમગ્ર ઘટનામાં સંડોવણી થયા હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

ઇડી દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડાને લઈને હવે પોલીટિક્સ શરુ થયું છે. કોંગ્રેસે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે ગુજરાતમાં જે ભ્રષ્ટાચારી ગણાતા ખાતાઓ છે, જેમાં રેવન્યુ વિભાગ સૌથી મોખરે છે. એક કંપનીના ઇશારે દરોડા પાડી અને અધિકારીઓનો ભોગ લેવામાં આવી રહ્યો છે. જેના કારણે હાલ તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે.

સંપાદકની પસંદ

