સુરેન્દ્રનગરમાંથી હરતું ફરતું પેટ્રોલ પંપ ઝડપાયું, SOG ટીમના સ્થળ પર દરોડા

આ કામગીરીને વધુ સક્રિય કરવા માટે SOGની ટીમને ચોક્કસ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.

સુરેન્દ્રનગરમાંથી હરતું ફરતું પેટ્રોલ પંપ ઝડપાયું, (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 3:49 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક પેમસુખ ડેલુની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લામાં હાઇવે પર આવેલી હોટેલોમાં વાહનોમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ડીઝલ–પેટ્રોલ ચોરી તથા વેચાણ થતી પ્રવૃત્તિઓ પર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી હતી. આ કામગીરીને વધુ સક્રિય કરવા માટે SOGની ટીમને ચોક્કસ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. SOG સ્ટાફ જ્યારે ચોટીલાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારામાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કુલદીપસિંહ સામતસિંહ ગોહિલને ખાનગી માહિતી મળી.

મળતી માહિતી મુજબ, ચોટીલા હાઇવે પાસે આવેલી શિવલહેરી હોટેલના ગ્રાઉન્ડમાં નવી બાંધકામ થઇ રહેલી હોટલ પાસે ખેરડી ગામના લાલાભાઈ મંગુભાઈ કાઠી દર વર્ષ ગેરકાયદેસર રીતે ડીઝલ–પેટ્રોલનું વેચાણ કરતા હતા. ડ્રાઇવરો પાસેથી ઓછી કિંમતે પેટ્રોલ-ડીઝલ મેળવી તે પોતાના કબાણમાં સંગ્રહતા અને પછી સ્કૂલ પંપ દ્વારા ફૂટ કરીને વાહનોમાં વેચાણ કરતા હતા. માહિતીના આધારે SOG ટીમે સ્થળ પર રેડ પાડી તપાસ શરૂ કરી.

તપાસ દરમિયાન હોટેલના કમાઉન્ડમાં ઉભેલું સ્કૂલ પંપ ફીટ કરેલું ટાટા 407 વાહન મળી આવ્યું, જેની કિંમત અંદાજે રૂ. 3,00,000 હતી. વાહનમાં 100 લિટર જેટલું ડીઝલ પણ મળ્યું, જેની કિંમત રૂ. 9,000 જેટલી થતી હતી. આ ઉપરાંત, મહેન્દ્ર કંપનીનું યુટિલિટી વાહન મળ્યું, જેની કિંમત રૂ. 1,50,000 હતી. ત્યાંથી વધુ 60 લિટર ડીઝલ મળી આવ્યું, જેની કિંમત રૂ. 5,400 જેટલી હતી. કુલ મળીને રૂ. 4,66,450 જેટલું મુદામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યું.

આ સમગ્ર કાર્યવાહી બાદ ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનાની નોંધ કરવામાં આવી અને PI બી.એ શિંગરકીયા, PSI એન.બી રાયમા, PSI આર. જે ગોહિલ સહિતના અનેક પોલીસ અધિકારીઓ અને સ્ટાફ જોડાયા. આ કાર્યવાહી દ્વારા હાઇવે પર ચાલતી ગેરકાયદેસર ઇંધણ વેચાણની ગંભીર પ્રવૃત્તિને રોકવામાં મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે.

