ETV Bharat / state

ચોટીલાના અભેપર ગામમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા, 9 મજૂરોનું સુરક્ષિત રેસ્ક્યુ

ગેરકાયદેસર કોલસા ખનનને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવા કલેક્ટરે નાગરિકોની સીધી માહિતી માટે એક વોટ્સએપ નંબર જાહેર કર્યો.

અભેપર ગામમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા
અભેપર ગામમાં ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : ચોટીલા સબ ડિવિઝન હેઠળના થાનગઢ અને મુળી તાલુકામાં ચાલી રહેલા ગેરકાયદેસર કોલસા ખનનને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવા નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણા દ્વારા કડક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કામગીરીના ભાગરૂપે નાયબ કલેક્ટરે નાગરિકોની સીધી માહિતી માટે એક વોટ્સએપ નંબર જાહેર કર્યો હતો.

ચોટીલાના અભેપર ગામની સીમમાં અકસ્મિક ચેકિંગ

આ વોટ્સએપ નંબર પર નાગરિકો દ્વારા મળેલી ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે થાનગઢ તાલુકાના અભેપર ગામમાં ગેરકાયદેસર કોલસાનો એક કૂવો ફરી શરૂ થયો છે. રાત્રિના સમયે મોટા પ્રમાણમાં વિસ્ફોટક ભડાકા કરવામાં આવતા હોવાથી ગામલોકોને ભારે પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈ નાયબ કલેક્ટર ચોટીલા અને તેમની ટીમ દ્વારા આજ તારીખ 18 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ મોડી રાત્રે 12:45 કલાકે આકસ્મિક દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

એચ. ટી. મકવાણા, નાયબ કલેકટર ચોટીલા (ETV Bharat Gujarat)
ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા
ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

આ દરોડા દરમિયાન અભેપર ગામના ખાનગી માલિકી ધરાવતા સર્વે નંબર 11ની જમીનમાં તદન ગેરકાયદેસર રીતે કોલસા ખનન થતું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સ્થળ પરથી બે ટ્રેક્ટર, એક મીની ટ્રેક્ટર, એક કમ્પ્રેશન મશીન, એક ચરખી, ચાર બકેટ તેમજ 19 નંગ સુપર પાવર નાઈટિ વિસ્ફોટક જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ખનન કામગીરીમાં કામ કરતા 9 મજૂરોનું સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ

જપ્ત કરાયેલા તમામ મુદ્દામાલની કુલ કિંમત રૂ. 17 લાખ 30 હજાર હોવાનું આંકવામાં આવ્યું છે. તમામ મુદ્દામાલ મામલતદાર કચેરી, ચોટીલા ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો છે. મહત્વની બાબત એ છે કે મીની ટ્રેક્ટર કોલસાના કૂવામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યું હતું, તેમજ ખનન કામગીરીમાં કામ કરતા 9 મજૂરોનું સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે.

ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા
ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા
ગેરકાયદેસર કોલસા ખનન પર આકસ્મિક દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

આ ગેરકાયદેસર ખનનમાં સંડોવાયેલા જમીન કબજેદાર ગોરધનભાઈ છનાભાઈ ઝેઝરીયા અને કોન્ટ્રાકટર જયેશભાઈ સવશીભાઈ મકવાણા સામે ગુજરાત ખનિજ (ગેરકાયદેસર ખાણકામ, પરિવહન અને સંગ્રહ નિવારણ) નિયમો, 2017 મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે સાથે લેન્ડ ગ્રેબિંગ અને તડીપાર જેવી કડક કાર્યવાહી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત અભેપર ગામના સરપંચ અને તલાટી કમ મંત્રી સામે પણ નિયમોનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરેન્દ્રનગર: નાયબ મામલતદારની ટીમ પર હુમલા મામલે ભૂમાફિયાની મિલકત પર બુલડોઝર ફર્યું
  2. થાનગઢના નળખંભા ગામે ગેરકાયદે ખનન ઝડપાયું, 8 શખ્સોની અટકાયત

TAGGED:

SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR ILLEGAL COAL MINING
CHOTILA DEPUTY COLLECTOR
ABHEPAR CHOTILA
ABHEPAR ILLEGAL COAL MINING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.