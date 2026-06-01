સુરેન્દ્રનગર:  3 ખનિજ માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી, 1 હજાર કરતા વધુની ખનીજ ચોરી કરી હોવાનું આવ્યું સામે

થાનગઢના જામવાળી ગામના વિઠ્ઠલભાઈ, રાહુલભાઈ અને રણુભાઈ અલગોતર સામે કાર્યવાહી, સરકારી અને ગૌચર જમીનો પર ગેરકાયદેસર ખોદકામ કરતા હતા.

થાનગઢ તાલુકામાં ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર કોલસાનું ખનન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 1:36 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : ચોટીલા ડીવીઝન હેઠળના થાનગઢ તાલુકામાં ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા કોલસાના મોટા કુવાઓ ગાળી કોઈપણ પ્રકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન કર્યા વિના તદ્દન ગેરકાયદેસર રીતે વિસ્ફોટક કરી કોલસાનું ખનન કરવામાં આવતું હતું. આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિના કારણે આજુબાજુના ઘરો, શાળાઓ, આંગણવાડી, વિજળીના થાંભલાઓ તેમજ અન્ય સરકારી અને ખાનગી મિલકતોમાં તીરાડો પડી નુકશાન થયું છે. તેમજ પર્યાવરણને પણ મોટા પ્રમાણમાં નુકશાન થયું છે.

કેવી રીતે થતું હતું ગેરકાયદેસર ખનન?

મળતી માહિતી અનુસાર, ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા આશરે 160 ફૂટ વર્ટીકલ 'રેબિટ હોલ' કુવાઓ ગાળવામાં આવતા હતા. કોલસાના લેયર ચાલુ થાય ત્યાં સુપર પાવર 90 તેમજ જીલેટીન વિસ્ફોટકનો ઉપયોગ કરી હોરીઝોન્ટલ સુરંગો ગાળવામાં આવતી હતી. આ સુરંગોમાં મીની ટ્રેક્ટર લઈ જઈ પરપ્રાંતીય મજૂરો તેમજ સ્થાનિક મજૂરોના જીવ જોખમમાં મૂકી લાંબાગાળાથી ગેરકાયદેસર રીતે કોલસાનું ખનન કરવામાં આવતું હતું.

"થાનગઢ મુળી તાલુકામાં એક કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી આ ત્રણ ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા કરી નાખવામાં આવી છે." - હરેશ મકવાણા, પ્રાંત અધિકારી, ચોટીલા

ખતરનાક વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ

આ કોલસાના કુવાઓમાં ખતરનાક વિસ્ફોટકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વિસ્ફોટકના પ્રચંડ અવાજથી આજુબાજુ રહેતા લોકો શાંતિથી સૂઈ શકતા નથી. ખનિજ માફિયાઓ પ્રતિદિન રાત્રે દિવસે મોટા પ્રમાણમાં કોલસાનું ખનન અને વહન કરી સરકારી તિજોરીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન કરતા હતા. અગાઉ ઘણી વાર કુવામાં મજૂરો મરવાની ઘટનાઓ બનેલ હતી. તેમજ કુવાઓમાં વન્યપ્રાણીઓ તેમજ પશુઓ પડવાની ઘટનાઓ પણ બનતી હોય છે.

ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા અવરોધો

ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા તપાસ ટીમને જવાના રસ્તાઓ પર કાંટા, મોટાં પથ્થર અને માટીના પાળાની આડસ કરી ટીમ તે જગ્યાએ ન જઈ શકે તે માટેના પ્રયાસો કરવામાં આવતા હતા. જેના કારણે આ ગેરકાયદેસર ખનિજ ખોદકામ વખતે આકસ્મિક દરોડાં પાડતાં સમયે અધિકારી/કર્મચારી સ્થળ પર સમયસર ન પહોંચી શકતાં અને ખનિજ માફિયાઓ નાસી જતા હતા.

"થાનગઢ વિસ્તારોની સરકારી જમીન અને ગૌચરની જમીનોમાં બેફામ રીતે ખોદકામ કરી ૧૦૦૦ કરતાં વધુની ખનિજ ચોરી આ ત્રણ ઇસમો દ્વારા કરવામાં આવી છે. તેમના ઉપર તડીપાર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સરકારી જમીનો પર ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું તે બંધ કરાવી નાખવામાં આવ્યું છે. હવે તેમની મિલકતોની ચકાસણી પણ હાથ ધરવામાં આવશે." - હરેશ મકવાણા, પ્રાંત અધિકારી, ચોટીલા

ત્રણ ખનિજ માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી

આ ગેરકાયદેસર ખનિજ ખોદકામ પ્રવૃત્તિમાં સામેલ નીચેના ત્રણ ઇસમો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે:

(1) વિઠ્ઠલભાઈ જાગાભાઈ અલગોતર, રહે. જામવાળી, તાલુકો: થાનગઢ
(2) રાહુલભાઈ જાગાભાઈ અલગોતર, રહે. જામવાળી, તાલુકો: થાનગઢ
(3) રણુભાઈ દાનાભાઈ અલગોતર, રહે. જામવાળી, તાલુકો: થાનગઢ

આ ત્રણેય ઇસમોને આધાર પુરાવાઓ રજૂ કરવા અને તેઓને સાંભળવા માટે 19 મે 2026ના રોજ મુદત રાખવામાં આવેલ હતી. જે મુદતે તેઓએ હાજર રહી રજૂઆત કરી અને આધાર પુરાવાઓ રજૂ કરેલ છે. આ અંગે વધુ સુનાવણી માટે આખરી મુદત મુકરર કરી આગળની નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

થાનગઢ તાલુકામાં ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કોલસાનું ખનન, વિસ્ફોટકોનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ અને સરકારી તિજોરીને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન પહોંચાડવાનો આ મામલો ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટરની કાર્યવાહી બાદ હવે આ માફિયાઓ સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે અને તેમની મિલકતોની ચકાસણી કરવામાં આવશે.

