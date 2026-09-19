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સુરેન્દ્રનગર: મુળચંદ રોડ પર પત્નીની ઘાતકી હત્યા કરી ફરાર થયેલો નરાધમ પતિ વાપીથી ઝડપાયો

પત્નીની હત્યા બાદ વેશપલટો કરી રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ફરતો હતો હત્યારો પતિ

પત્નીની હત્યા બાદ વેશપલટો કરી રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ફરતો હતો હત્યારો પતિ
પત્નીની હત્યા બાદ વેશપલટો કરી રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ફરતો હતો હત્યારો પતિ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 7:56 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: પત્નીની હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયેલા પતિને પોલીસ દ્વારા વાપીમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. 18 ઓગેસ્ટના રોજ સુરેન્દ્રનગરના મૂળચંદ રોડ નજીક હત્યાની ઘટના બની હતી, જેમાં પતિ દ્વારા જ રિસામણે બેઠેલી પત્નીની ક્રૂરતાપૂર્વક છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરવામાં આવી હતી. હત્યા બાદ ત્યારે 2024ના વર્ષમાં સોનલબેન કોરડીયા ઘર કંકાસના કારણે રિસામણે પોતાની માતાના ઘરે બાળા ખાતે બેઠા હતા અને ત્યારબાદ તેમના દ્વારા કોર્ટમાં ગુનો દાખલ કરાવવામાં આવ્યો હતો અને કોર્ટમાં તેમના પતિ રાજેશ કાજિયા સામે કેસ ચાલી રહ્યો હતો.

આ કેસની મુદત હતી ત્યારે બાળા ગામથી સોનલબેન કોરડીયા અને તેમના માતા જશુબેન કોરડીયા અને રીક્ષા લઇ કોર્ટે મુદત માટે પહોંચ્યા હતા. મુદત પૂર્ણ કરી જ્યારે તેઓઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા તે દરમિયાન મૂળચંદ નજીક રાજેશ કાજિયાએ બાઇક પર આવી રીક્ષા ઉભી રોકી હતી અને અંદર બેસેલા તેમના પત્ની સોનલબેન કોરડીયા પર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો.

પત્નીની હત્યા બાદ વેશપલટો કરી રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ફરતો હતો હત્યારો પતિ (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, સોનલબેનના શરીરે કુલ 27 જેટલા નાના-મોટા ઘા મારવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતા એએસપી તેમજ અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. સોનલબેનને બચાવવા માટે તેમના માતા જશુબેન કોરડીયા અને રીક્ષા ચાલક દર્શનભાઈ દ્વારા પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ સોનલબેન બચી શક્યા નહોતા. આરોપી પતિ રાજેશ દ્વારા પોતાના તમામ મોબાઇલ ફોન અને તમામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ બંધ કરી નાખવામાં આવ્યા હતા અને ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ સ્થળો ઉપર ભિક્ષુખનો વેશ ધારણ કરી રહેતો હતો. આખરે પોલીસ દ્વારા તેની વાપીથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

હત્યા પાછળ ઘરકંકાશનું કારણ - વૈદિકા બિહાની ASP

આ સમગ્ર મામલે ASP વૈદિકા બિહાનીએ જણાવ્યું કે, રાજેશ અને સોનલ વચ્ચે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઝઘડા ચાલી રહ્યા હતા. અને સોનલ રિસામણે બેઠી હતી ત્યારે કોર્ટમાં મુદત ભરવા આવી હતી ત્યારે રાજેશભાઈ દ્વારા સોનલબેનને 27 જેટલા છરીના ઘા ઝીંકવામાં આવ્યા હતા અને તેમની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી. રાજેશ પોતે પત્રકાર અને મેડિકલ વિભાગમાં અભ્યાસ કરેલો છે ત્યારે હાલ મેડિકલ વિભાગમાં ફરજ બજાવી રહ્યો છે તેની ધરપકડ કરી અને હાલ પૂછપરછ ચાલી રહી છે ત્યારે ગુજરાત રાજ્ય કચ્છ બનાસકાંઠા સહિતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં તે વસવાટ કરતો હતો અને અંતે વાપીથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ત્યાં ભિક્ષુકનો વેશ ધારણ કરી રહેતો હોવાનું પણ તપાસમાં ખોલ્યું છે.

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MULCHAND ROAD MURDER CASE
HUSBAND KILLED WIFE SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR CRIME
પતિએ કરી પત્નીની હત્યા
MULCHAND ROAD MURDER CASE

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