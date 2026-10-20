Dussehra 2026 / સુરેન્દ્રનગર: ભાવ વધારો છતાં જલેબી-ચોળાફળી લેવા લોકોની પડાપડી! મોડી રાતથી જ બજારમાં લાઈનો લાગી
સુરેન્દ્રનગરની જનતા મોંઘવારીને પણ અવગણીને તહેવારની ખરીદી માટે મોડી રાતથી બજારમાં ઉમટી પડી હતી.
Published : October 20, 2026 at 10:08 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: તહેવારોની સિઝન શરૂ થતા જ સુરેન્દ્રનગરની બજારોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મધ્યરાત્રિથી જ શહેરના બજારોમાં જલેબી અને ચોળાફળી લેવા માટે લોકોનો ઘસારો જોવા મળ્યો હતો. ઉત્સવપ્રેમી સુરેન્દ્રનગરની જનતા મોંઘવારીને પણ અવગણીને તહેવારની ખરીદી માટે મોડી રાતથી બજારમાં ઉમટી પડી હતી.
દર વર્ષે દિવાળી અને અન્ય તહેવારોમાં જલેબી, ચોળાફળી અને ગાંઠિયાનું વિશેષ મહત્ત્વ રહે છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પણ આ પરંપરા વર્ષોથી જળવાઈ રહી છે. તહેવારના દિવસે વહેલી સવારે જલેબી-ચોળાફળી ખાવાનો અને મહેમાનોને પીરસવાનો રિવાજ છે. જેને લઈને લોકો મધ્યરાત્રિથી જ દુકાનો પર લાઈન લગાવીને ઉભા રહી જાય છે.
આ વર્ષે જોકે તહેવાર સમયે જ જલેબી અને ચોળાફળીના ભાવમાં 20 ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. દુકાનદારોના જણાવ્યા અનુસાર, રો મટીરીયલ્સ જેવા કે તેલ, મેંદો, ચણાનો લોટ અને ખાંડના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જેની સીધી અસર જલેબી, ચોળાફળી અને ગાંઠિયાના ભાવ પર પડી છે. ગત વર્ષે જે જલેબી 200 રૂપિયા કિલો મળતી હતી, તે આ વર્ષે 240થી 300 રૂપિયા કિલો વેચાઈ રહી છે. તેવી જ રીતે ચોળાફળીના ભાવ પણ 400 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયા છે.
ભાવ વધારા છતાં સુરેન્દ્રનગરની સ્વાદપ્રેમી જનતાના ઉત્સાહમાં કોઈ કમી જોવા મળી નથી. લોકોનું કહેવું છે કે ભલે ભાવ વધ્યા હોય, પણ તહેવાર તો વર્ષમાં એક જ વાર આવે છે. તહેવારની ઉજવણીમાં જલેબી-ચોળાફળીની જ્યાફત માણવી જ જોઈએ. બજારમાં નાના-મોટા તમામ ફરસાણની દુકાનો પર રાતના 2 વાગ્યાથી જ ભીડ જોવા મળી રહી છે.
ખાસ વાત એ છે કે, આ વર્ષે સુરેન્દ્રનગરની બજારમાં ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ સહિતના રાજ્યોમાંથી સ્પેશિયલ કારીગરો બોલાવવામાં આવ્યા છે. આ કારીગરો દ્વારા અલગ-અલગ પ્રકારની જલેબી જેવી કે પનીર જલેબી, માવા જલેબી, કેસર જલેબી અને ક્રિસ્પી ચોળાફળી બનાવવામાં આવી રહી છે. જેને લઈને લોકોમાં વધુ આકર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે.
વેપારીઓએ જણાવ્યું કે, મોંઘવારીનો માર તો છે જ, પરંતુ તહેવારોમાં લોકો દિલ ખોલીને ખરીદી કરે છે. અમને આશા છે કે આ વખતે પણ સારું વેચાણ થશે. તંત્ર દ્વારા પણ બજારમાં ભીડને પહોંચી વળવા માટે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
એકંદરે, મોંઘવારીનો ડામ આમ જનતા પર પડ્યો હોવા છતાં, તહેવારનો ઉત્સાહ અને સ્વાદ માણવાની પરંપરાએ મોંઘવારીને પાછળ ધકેલી દીધી છે.
-રો મટીરીયલ્સના ભાવ વધતા 20%નો ભાવ વધારો થયો છે ધર્મેન્દ્ર શેઠ વેપારી
જોરાવર નગર વિસ્તારના ધર્મેન્દ્ર શેઠ વેપારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તમામ વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો છે રો મટીરીયલ્સના ભાવ પણ વધ્યા છે, તેને લઈને જલેબી ચોળાફળીના ભાવોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે થોડું મોંઘુ પડી રહ્યું છે. તે છતાં પણ સારી એવી ગરાગી સુરેન્દ્રનગર શહેરના બજારમાં જોવા મળી રહી છે. લોકોમાં પણ તહેવારને લઈ અને ઉત્સાહ છે, ત્યારે જલેબી ચોળાફળી સહિતની વસ્તુ ખરીદી માટે મોડી રાત્રે લોકોની લાઈનો જોવા મળી રહી છે.
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