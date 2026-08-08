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સુરેન્દ્રનગરમાં અતિવૃષ્ટિથી વ્યાપક નુકસાન: ફાઇનલ સર્વે રિપોર્ટ જાહેર, પાટડીમાં આર્થિક સહાય ના ચુકવાતા ખેડૂતોમાં રોષ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ખેતી, મકાન અને પશુધનને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં અતિવૃષ્ટિથી વ્યાપક નુકસાન
સુરેન્દ્રનગરમાં અતિવૃષ્ટિથી વ્યાપક નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 10:50 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ખેતી, મકાન અને પશુધનને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરીને ફાઇનલ રિપોર્ટ રજૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 125 પશુઓના મોત, 661 મકાનોને નુકસાન અને 1,952 લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું હોવાનું સામે આવ્યું છે બીજી તરફ પાટડી અને દસાડા સહિતના વિસ્તારોમાં મોંઘા પાક ધોવાઇ જવાથી ચિંતિત ખેડૂતોએ તાત્કાલિક સહાયની માંગ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે.

વરસાદથી નુકસાનનો ફાઇનલ રિપોર્ટ રજૂ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાજેતરમાં પડેલા વરસાદને લઈ નુકસાન અંગેની સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર ડિઝાસ્ટર વિભાગ, તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ અને અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્ર દ્વારા નુકસાની અંગેની સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 10 ઈંચ કરતા પણ વધુ સરેરાશ તાલુકાઓમાં વરસાદ વરસ્યો હતો જેને લઇને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું જેમાં સૌથી વધુ ખેતી અને મકાનોને નુકસાન થયું છે. રસ્તાઓ પર ધોવાઇ ગયા હોવાનું સર્વે રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદથી નુકસાનનો ફાઇનલ સર્વે રિપોર્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)

સર્વે રિપોર્ટમાં વરસાદને કારણે 3 લોકોને માનવ ઇજા થઇ છે. વરસાદના કારણે અવકાશી વીજળી પડવાથી અથવા તો પાણીમાં ડૂબી જવાના કારણે 125 જેટલા પશુઆના પણ મોત થયા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદના કારણે 661 જેટલા મકાનો તૂટ્યા છે જે પૈકી 20 જેટલા પાકા મકાનોને પણ નુકસાન થયું છે.

આ ઉપરાંત ભારે વરસાદના કારણે બે સરકારી મકાનો પણ તૂટ્યા હોવાનો રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પતરાના સેડ બનાવવામાં આવ્યા હતા તેને પણ નુકસાન થયું છે. વરસાદ દરમિયાન 06 જેટલા સેડ અને 28 જેટલા વૃક્ષો તૂટી પડ્યા છે. કુલ વરસાદ દરમિયાન 1952 લોકોનું સ્થાળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. પાણીમાં ફસાયેલા 170થી વધુ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હોવાનો સરકારમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

"સર્વે કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે અને હવે સહાયની ચુકવણી શરૂ કરવામાં આવી છે", નિખિલ જોશી, ડિઝાસ્ટર મામલતદાર

પાટડીમાં અધિકારી ખેડૂતોને સહાય ચુકવવા માંગ

સુરેન્દ્રનગરમાં ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને મોટું નુકસાન થયું છે. ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિ દ્વારા દસાડા તાલુકાના ડેપ્યુટી કલેકટરને આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. સમિતિ દ્વારા ખેડૂતોના પાકોને જે નુકસાન થયું છે તેની સર્વે કામગીરી હાથ ધરી સહાય ચુકવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં અતિવૃષ્ટિથી વ્યાપક નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)

પાટડી તાલુકાના ખેડૂત અશોકભાઈ પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે. સરકાર દ્વારા સહાયની ચુકવણી નહીં કરવામાં આવે તો સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો પાયમાલ થઈ જશે. સૌથી વધુ દસાડા તાલુકામાં નુકસાન છે. વાવેતરના સોથ વળી ગયા છે, ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. આ અંગે તંત્રની ટીમો દ્વારા સર્વે કામગીરી હાથ ધરી અને તાત્કાલિક ખેડૂતોના ખાતામાં સહાયની રકમ જમા થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

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