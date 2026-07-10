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સુરેન્દ્રનગરમાં 4 ઓરડામાં ચાલતી સરકારી શાળામાં એડમિશન માટે 300થી વધુનું વેઇટિંગ, અધિકારીઓ પણ કરે છે ભલામણ

વઢવાણના ગણપતિ ફાસ્ટર વિસ્તારમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળા રાજ્યની સૌથી બેસ્ટ શાળા જાહેર થઈ છે. આ શાળામાં એડમિશન લેવા ક્લાસ વન અધિકારીઓ પણ ભલામણ કરે છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં 4 ઓરડામાં ચાલતી સરકારી શાળામાં એડમિશન માટે 300થી વધુનું વેઇટિંગ
સુરેન્દ્રનગરમાં 4 ઓરડામાં ચાલતી સરકારી શાળામાં એડમિશન માટે 300થી વધુનું વેઇટિંગ (ETV Bharat GFX Team)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 3:10 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરની એવી એક શાળા છે કે જ્યાં એડમિશન લેવા માટે પડા પડી થાય છે અને એડમિશન જ્યારે ખુલવાનું હોય ત્યારે એડમિશન લેવા વાલીઓની લાઈનો લાગે છે. આ કોઈ ખાનગી શાળા નથી પણ સરકારી શાળા છે. આ એક એવી શાળા છે કે જ્યાં બેસવા માટે ભલે પૂરતા ઓરડા નથી પરંતુ આ શાળામાં જે શિક્ષકો છે અને જે ભણતા વિદ્યાર્થીઓ છે તેમનો હોંસલો બુલંદ છે. જેને લઈને આ શાળા છેલ્લા 2023ના વર્ષથી લઈ અને આજ દિન સુધી ગુજરાત રાજ્યની સૌથી બેસ્ટ શિક્ષણ આપતી શાળા બની છે. આ શાળાનું નામ શ્રી ગણપતિ ફાટસર પ્રાથમિક શાળા છે.

સરકારી શાળા જિલ્લાની બેસ્ટ શાળા (ETV Bharat Gujarat)

વઢવાણ ગણપતિ ફાસ્ટર વિસ્તારમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળા તે છે તો સરકારી પણ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની સૌથી બેસ્ટ શાળા જાહેર થઈ છે. આ શાળામાં એડમિશન લેવા માટે ક્લાસ વન અધિકારીઓ પણ ભલામણ કરતા હોય છે. કારણ કે આ શાળાનું શિક્ષણ અને શાળાનું કાર્ય અતિ ઉત્તમ છે, જેને લઇને ગુજરાત રાજ્યની સૌથી સ્માર્ટ સરકારી શાળાઓમાં તેનો હવે સમાવેશ થઈ ગયો છે. 2023થી લઈને 2026 સુધી બેસ્ટ શાળા તરીકેના એવોર્ડ પણ આ શાળાને પ્રાપ્ત થયા છે.

સરકારી શાળા જિલ્લાની બેસ્ટ શાળા
સરકારી શાળા જિલ્લાની બેસ્ટ શાળા (ETV Bharat GFX Team)

એડમિશન ફુલ થઈ જતા 300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓનું હાલ વેઇટિંગ છે- ભલજીભાઈ પારઘી, આચાર્ય

ગણપતિ ફાટસર વિસ્તારમાં આવેલી શ્રી ગણપતિ ફાટસર પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય ભલજીભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, દર વર્ષે શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓની મહેનતથી આ શાળા ઉજ્જવળ પરિણામો લાવી રહી છે. ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી સારું પરિણામ અને જિલ્લાની પ્રથમ એવી શાળા બની છે કે જેનું પરિણામ 100 ટકા જેટલું છે. આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને તમામ પ્રકારની સ્કોલરશીપ મળે છે અને શિક્ષકો પણ રજાના દિવસે આ શાળા શરૂ રાખે છે અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ધ્યાન આપે છે. જેને લઇને વિદ્યાર્થીઓ સો ટકા પરિણામ લાવે છે અને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પણ પાસ કરે છે. સરકારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા માટે 300 વિદ્યાર્થીઓનું વેઇટિંગ છે અને ખાનગી શાળા છોડી અને વાલીઓ સરકારી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને મૂકી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ શિક્ષણ પણ અપાવી રહ્યા છે ત્યારે આ એક ગર્વની વાત છે.

શાળામાં ભણાવતા શિક્ષકોની વિગત
શાળામાં ભણાવતા શિક્ષકોની વિગત (ETV Bharat Gujarat)

શાળામાં ઓરડા માત્ર ચાર છે, ત્યારે શિક્ષકો દ્વારા બે પાળીમાં શાળા ચલાવવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારની હાલાકી ન ભોગવી પડે તે માટે હવે સરકારે પણ આ શાળાના નવીનીકરણ અંગેની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. ગણપતિ ફાટસર વિસ્તારમાં આ શાળામાં નાના અને મધ્યમ વર્ગના 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. ત્યારે દર વર્ષે એડમિશન લેવા પણ 300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓનું વેઇટિંગ હોય છે. વાલીઓનું પોતાના સંતાનો માટે સરકારી શાળા પસંદ કરવા પાછળનું કારણ એવું છે કે, આ શાળામાં દર રવિવારે રજાના દિવસે પણ વિદ્યાર્થીઓને સ્પેશિયલ શિક્ષણ અપાય છે. આ ઉપરાંત શાળાનો સમય શરૂ થાય તેની એક કલાક પહેલા વિદ્યાર્થીઓને બોલાવી લેવામાં આવે છે અને ત્યાં તેમને ટ્યુશન ક્લાસ પણ આપવામાં આવે છે અને સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તમામ પ્રકારની સ્કોલરશીપને લગતી અને અન્ય પરીક્ષાઓ પાસ કરે છે અને જેણે લઈને સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી સારું પરિણામ લાવતી શાળા તરીકે આ શાળા સારા જાહેર થઈ છે.

શિક્ષણક્ષેત્રે શાળાનો ડંકો તમામ શ્રેય શિક્ષકોને - વાઘેલા વિશ્વા, વિદ્યાર્થિની

આ શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિની વાઘેલા વિશ્વાએ જણાવ્યું કે, તમામ શ્રેય શિક્ષકોને જાય છે. આ ગુજરાત રાજ્યની શ્રેષ્ઠ સરકારી શાળાઓમાં સમાવેશ થઈ ગઈ છે. ત્યારે માત્ર ચાર રૂમ આવેલા છે પરંતુ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓનો હોસલો અમર છે. રજાના દિવસે પણ અમને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ટ્યુશન ક્લાસ આપવામાં આવે છે. જરૂર પડે તો એક્સ્ટ્રા ક્લાસ લેવામાં આવે છે અને અન્ય શાળાઓ કરતા બે કલાકનો સમય શાળા વધુ ચલાવવામાં આવે છે. જેના ભાગ સ્વરૂપે પરિણામ પણ સારું આવી રહ્યું છે અને શિક્ષકો સારી મહેનત કરી રહ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરની શ્રી ગણપતિ ફાટસર પ્રાથમિક શાળા
સુરેન્દ્રનગરની શ્રી ગણપતિ ફાટસર પ્રાથમિક શાળા (ETV Bharat Gujarat)

હાલના તબક્કામાં ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાઝા દ્વારા આ શાળાની કામગીરીને બિરદાવવામાં આવી છે અને હાલમાં પાંચ રૂમમાં ચાલતી આ શાળા હવે સ્માર્ટ શાળા બને તે દિશામાં પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે 20 જેટલા ઓરડાઓ બનાવવાની આ શાળામાં મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે અને કામગીરીનો પણ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લાની સૌથી સ્માર્ટ શાળા બને તે દિશામાં બે કરોડથી વધુના ખર્ચે આ શાળા બનવા અંગે હવે જઈ રહી છે. ત્યારે હાલમાં ચાર ઓરડામાં ચાલતી આ શાળા ગુજરાત લેવલે ડંકો વગાડી રહી છે, તો હવે 20 ઓરડા બનવાના છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને સ્માર્ટ ક્લાસીસ મળશે તો આખા ગુજરાત રાજ્યની સૌથી બેસ્ટ સરકારી શાળા આ જાહેર થઈ શકશે.

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SURENDRANAGAR NEWS
GANAPATI FATSAR PRIMARY SCHOOL
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ગણપતિ ફાટસર પ્રાથમિક શાળા
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