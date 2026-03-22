હાઇવે પર IB અધિકારીની ઓળખ આપી તોડ કરતી ગેંગ ઝડપાઈ, પોલીસકર્મી-હોમગાર્ડ સહિત 6ની ધરપકડ
ડોક્ટરની કાર ઉભી રાખી અને તેમની કારમાં ડ્રગ્સ હોવાનો ડર બતાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેની પાસેથી રૂપિયા માંગવામાં આવ્યા હતા.
Published : March 22, 2026 at 10:02 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા-વિરમગામ નેશનલ હાઈવે આવેલા ટોલનાકા નજીક ડુપ્લીકેટ IB અધિકારીની ઓળખ આપી અને તેની સાથે રહેલા પોલીસ કર્મી અને હોમગાર્ડ જવાનો દ્વારા મંડળી રચી અને ધાંગધ્રાના ડોક્ટરનો તોડ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે ફરિયાદ દાખલ કરી અને બજાણા અને સાબરકાંઠા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવતા તોડ મંડળી ચલાવતા છ જેટલા લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
ડોક્ટરની કાર ઊભી રખાવીને પૈસા માગ્યા
સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રા-વિરમગામ નેશનલ હાઇવે ઉપર આવેલ ટોલનાકા નજીક ધાંગધ્રાના ડોક્ટર આશિષ શાહ પસાર થઈ રહ્યા હતા. ત્યારે તેમની કાર ઉભી રાખી અને તેમની કારમાં ડ્રગ્સ હોવાનો ડર બતાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેની પાસેથી રૂપિયા માંગવામાં આવ્યા હતા. કાર ઊભી રાખવનારે પોતે IB પોલીસ કર્મચારી હોવાનું જણાવ્યું હતું. જો કે આ મુદ્દે ડોક્ટરને શંકા જતા પોલીસનો સંપર્ક સાધવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસ ત્યાં આવી અને ત્યારબાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવતા રૂપિયા માંગનાર અને કાર ઉભી રાખનાર કોઈપણ પ્રકારે IB પોલીસ કર્મચારીમાં ફરજ બજાવતો ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ સમગ્ર બાબતનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો અને ખોટા કર્મચારીઓની ઓળખ આપીને ટોલનાકા નજીક કારચાલકો અને વાહન ચાલકોના તોડ કરવામાં આવતા હોવાનો ધડાકો થયો હતો.
પોલીસ આવતા તોડ મંડળી નાસી ગઈ
અત્યારે આ મુદ્દે બજાણા પોલીસને શંકા જતા બજાણા પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને હાઇવે ઉપરના ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવતા તોડ કરવા આવેલી મંડળી સાબરકાંઠા નાસી ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ અંગે સાબરકાંઠા ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સુરેન્દ્રનગરની બજાણા પોલીસ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી અને ફૂટેજ આપવામાં આવતા સાબરકાંઠા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પણ આ તપાસમાં જોડાઈ હતી. તપાસમાં અનેક મોટા ધડાકાઓ થયા હતા. જેમાં કુલ સાબરકાંઠા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા છ જેટલા ઇસમોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. જેમાં બે મહિલા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે અને ટોલનાકા ઉપર પસાર થતા વાહનચાલકોને ખોટા કેસોમાં ફસાઈ દેવાની ધમકી આપી અને તેમના તોડ કરવામાં આવતા હોવાનો પણ ધડાકો થયો છે.
નકલી IB અધિકારી જમીન દલાલ નીકળ્યો
ખોટી આઇબીની ઓળખ આપનાર પોતે સાબરકાંઠામાં આવેલ હિંમતનગર વિસ્તારમાં જમીન લે-વેચનો દલાલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને તેનું નામ કેતનકુમાર રાવલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રાના રામપુર મેન બજારમાં રહેતા નિલેશભાઈ રામાનુજ પોતે પ્લમ્બિંગ કામ કરતો હોય અને તે પણ આ ગેંગ સાથે જોડાયેલા હોવાનો પણ ધડાકો થયો હતો. હિંમતનગરમાં પોલીસ તરીકે ફરજ બજાવતા વૈભવસિંહ વાઘેલા પણ આ ગેંગની સાથે તોડ કરવા આવ્યા હોવાનો ધડાકો થયો હતો. આ ઉપરાંત હોમગાર્ડમાં ફરજ બજાવતા આસિફા દિવાન પણ આ મંડળી સાથે સંકળાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તે ઉપરાંત હિતેશ પંચાલ અને કૃપાબેન પંચાલની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ તમામ ઝડપાયેલા લોકો ટોલનાકા નજીક તોડ કરતાં હોવાનું સામે આવ્યું છે અને ડુપ્લીકેટ IB અધિકારીની ઓળખ આપનાર યુવક કેતનકુમાર રાવલની પણ ધરપકડ કરી અને વધુ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમની પાસેથી મોબાઇલ ફોન, મારુતિ બ્રેઝા કાર, કિઆ સોનેટ કાર જપ્ત કરવામાં આવી છે અને કુલ 10 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી અને વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
ખોટા IB અધિકારીની ઓળખ આપી અને ટોલનાકા ઉપર ઉભા રહી અને આ મંડળી તોડ કરતી હતી તેમાં પોલીસ કર્મચારી પણ સંડોવણી થયેલો છે: પાર્થ પરમાર DySP
સમગ્ર ઘટના મુદ્દે પોલીસને સફળતા મળી છે. બજાણા પોલીસ અને સાબરકાંઠા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા તોડ કરનાર મંડળીને ઝડપી પાડવામાં આવી છે. ત્યારે તપાસ કરવામાં આવતા ધાંગધ્રાના ડોક્ટર આશિષ શાહને NDPSના ગુનામાં ફસાવી દેવા માટે ખોટી ઓળખ આપી અને તોડ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો અને પૈસા પડાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર મંડળીનો ધડાકો થયો છે. જે ખોટી આઇબી અધિકારીની ઓળખ આપનાર કેતનકુમાર રાવલ છે તે પોતે જમીન લે-વેચનો ધંધો કરે છે. આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા પોલીસમાં ફરજ બજાવતા હોમગાર્ડ, પોલીસ કર્મચારી પણ આ તોડબાજ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા છે. હાલ ગુજરાતમાં અન્ય સ્થળો ઉપર આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.