ગાંધીજીની પુણ્યતિથિ પર જ બાપુની પ્રતિમાના ચશ્મા ચોરાયા! સુરેન્દ્રનગર સિવિલમાં ચકચાર મચી ગઈ
મહાત્મા ગાંધીજીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓએ ગાંધીજીની પ્રતિમા ઉપરથી ચશ્મા ના હોવાના કારણે આ મુદ્દે સિવિલ સર્જનને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
Published : January 30, 2026 at 11:03 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં હવે ગાંધીજીના ચશ્મા પણ સુરક્ષિત ન હોવાનો ઘાટ સર્જાય જવા પામ્યો છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા વર્ષોથી સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. ત્યારે ગાંધીજીની પ્રતિમા ઉપરથી ચશ્મા ગુમ થઈ ગયા હોય તે પ્રકારની ઘટના બનતા ચકચાર મચી જવા પામ્યો છે. મહાત્મા ગાંધીજીની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓએ ગાંધીજીની પ્રતિમા ઉપરથી ચશ્મા ના હોવાના કારણે આ મુદ્દે સિવિલ સર્જનને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓએ રજૂઆત કર્યા બાદ સિવિલ સર્જન દ્વારા તેમને એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ગાંધીજીના ચશ્મા કોઈ ચોરી ગયું હશે, ખબર નથી. હવે અમે નવા ચશ્મા લગાવી આપીએ છીએ. ત્યારે આ પ્રકારના જવાબને લઈને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે સમગ્ર ઘટના બાદ ગાંધીજીની પ્રતિમા ઉપર સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફ દ્વારા નવા ચશ્મા લગાવી આપવામાં આવ્યા હતા અને ગાંધીજીની પ્રતિમાની આજુબાજુમાં સફાઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસ દ્વારા ચશ્મા ક્યાં ગયા? તે દિશામાં તપાસ કરી અને જો ચોરાઈ ગયા હોય તો તેના ઉપર કાયદાકીય પગલા ભરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે નવા ચશ્મા લગાવ્યા બાદ કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ સભા યોજવામાં આવી હતી અને પુષ્પાંજલિ પણ અર્પણ કરી અને બે મિનિટનો મૌન પાડી અને પ્રાર્થના અને ગાંધીજીના આદર્શોને યાદ કરવામાં આવ્યા હતા.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા આગળ ગંદકીના ગંજ જામ્યા ગાંધીજીના ચશ્મા ગુમ મુદ્દે ફરિયાદ દાખલ કરાવવા કૉંગ્રેસ નેતાઓની માંગ
સુરેન્દ્રનગરની મુખ્ય સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા ઉપરથી ચશ્મા ગુમ થઈ ગયા છે ત્યારે આ અંગે હોસ્પિટલના CDMO ડો. ચૈતન્ય પરમારને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે ડોક્ટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ચશ્મા કોઈ ચોરી ગયું હશે. નવા ચશ્મા લાવીને અમે લગાવી દઈએ છીએ. ત્યારે આ અંગે કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ મહેન્દ્ર પરમાર દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી કે, ચશ્મા જે કોઈ ચોરી ગયું હોય તેની સામે કડક પગલાં ભરવામાં આવે અને તેની સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવે. જેથી અગામી દિવસોમાં ગાંધીજીની પ્રતિમાને અથવા તેમના ઉપર લગાવવામાં આવેલા ચશ્મા ચોરી કરવાની કોઈ પ્રયાસ ના કરે. પરંતુ આ અંગે પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ પણ ત્યાં દોડી આવી હતી અને ચશ્મા લગાવ્યા બાદ મામલો શાંત પાડતા કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી અને બે મિનિટ મોન પાડવામાં આવ્યું.
આ પણ વાંચો: