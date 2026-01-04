ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલિન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ સસ્પેન્ડ, બંગલો પણ ખાલી કરાવાયો, કલેક્ટર કચેરીના કર્મચારીઓની બદલી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટરના સરકારી બંગલામાં અત્યાર સુધી રાજેન્દ્ર પટેલના નિવાસસ્થાન તરીકે રાખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ EDની અટકાયત બાદ બંગલો ખાલી કરવાયો છે.

તત્કાલિન કલેક્ટરના બંગલામાંથી ટ્રકમાં સામાન ભરાઈ રહ્યો છે
તત્કાલિન કલેક્ટરના બંગલામાંથી ટ્રકમાં સામાન ભરાઈ રહ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)
સુરેન્દ્રનગર: ED વિભાગના દરોડા બાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કલેકટર કચેરીમાં ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં EDના દરોડા બાદ આવક કરતા વધુ સંપત્તિ હોવા મુદ્દે નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી, પૂર્વ કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ અને તેના PA જયરાજસિંહ ઝાલા અને મયુરસિંહ ગોહિલ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને આ તમામ ફરિયાદની તપાસ ACB વિભાગને સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે ED વિભાગે પણ વધુ તપાસ હાથ ધરી અને રાજેન્દ્ર પટેલની ધરપકડ કરી અને તેના રિમાન્ડ માંગી અને પૂછપરછ હાથ ધરી છે. આ વચ્ચે રવિવારે રાજેન્દ્ર પટેલને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

કલેક્ટરના બંગલામાંથી ટ્રકમાં સામાન ભરાઈ રહ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

રાજેન્દ્ર પટેલને સસ્પેન્ડ કરાયા
ગુજરાત સરકાર દ્વારા રવિવારે રિલીઝ કરાયેલા સસ્પેન્શન ઓર્ડરમાં લખ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલિન કલેક્ટર રાજેન્દ્રકુમાર પટેલ વિરુદ્ધ પ્રિવેન્સન ઓફ મનીલોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસની તપાસ ચાલુ છે અને 2 જાન્યુઆરીએ તેમની ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેઓ 7મી જાન્યુઆરી સુધી કસ્ટડીમાં છે, તેમનો કસ્ટડીનો સમયગાળો 48 કલાકથી વધી ગયો છે આથી ગુજરાતના રાજ્યપાલના હુકમથી ઓલ ઈન્ડિયા સર્વિસ રૂલ્સ 1969ના નિયમ 3ના પેટા નિયમ (2) મુજબ IAS રાજેન્દ્ર પટેલને 2 જાન્યુઆરી 2026ની તારીખથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે. ખાસ છે કે, EDએ કરેલી ધરપકડ અને PMLA એક્ટ હેઠળ કોઇ કલેકટર સામે આવી કાર્યવાહી થઈ હોય તેવો ભારતમા આ પહેલો કેસ છે.

સસ્પેન્શન ઓર્ડર
સસ્પેન્શન ઓર્ડર (Gujarat Government)

કલેક્ટરના PAની પણ બદલી
જમીન પ્રકરણોમાં વ્યાપક કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના અધિક કલેકટર આર.કે ઓઝા અને ચીટનીશ મયુર દવે ઉપર પણ હવે લટકતી તલવાર છે. ટૂંક સમયમાં તેમની પણ ધરપકડ થવાના એંધાણ અને ભણકારા વાગી રહ્યા છે, તે વચ્ચે હવે સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર કચેરીમાં અધિકારીઓની બદલીઓ કરી અને તાલુકા લેવલે મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. જેમાં વર્ષોથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટરના પી.એ તરીકે ફરજ બજાવતા અને અનેક કલેકટરના પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે રહી ચૂકેલા જયરાજસિંહ ઝાલાની પણ બદલી કરી અને મુળી ખાતે મૂકી દેવામાં આવ્યા છે.

સસ્પેન્શન ઓર્ડર
સસ્પેન્શન ઓર્ડર (Gujarat Government)

ક્લાર્કની પણ બદલી કરવામાં આવી
આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરમાં ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા મયુરસિંહ ગોહિલની પણ બદલી કરી અને તેને ધાંગધ્રા મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં કલેક્ટર કચેરીમાં સોપો પડી ગયો છે. ત્યારે હવે ઇડીના દરોડા બાદ બદલીઓનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. સુરેન્દ્રનગરની કલેકટર કચેરીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓમાં પણ હવે ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે, તે વચ્ચે હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટરના સરકારી બંગલામાં અત્યાર સુધી રાજેન્દ્ર પટેલના નિવાસસ્થાન તરીકે રાખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેની ED દ્વારા અટકાયત કરી લેવામાં બંગલો ખાલી કરવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે.

કલેક્ટરનો બંગલો ખાલી કરાવાયો
બંગલામાં પડેલા સામાન ગાંધીનગર ખાતે આવેલા મકાન ખાતે ખસેડવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે અને સરકારી બંગલો રાજેન્દ્ર પટેલ દ્વારા અંતે ખાલી કરવામાં આવ્યો છે. ટૂંક સમયમાં પરિવાર પણ ત્યાં સ્થાયી થઈ શકે તેવા એંધાણ હાલ વર્તાઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ તમામ બાબતો વચ્ચે જમીન કૌભાંડ મુદ્દે હવે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. બદલીઓ અને સરકારી બંગલાઓ પણ હવે ખાલી થવા લાગ્યા છે.

