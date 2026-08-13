સુરેન્દ્રનગર: વડોદ પાટિયા પાસે રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે પર CNG ભરેલા ગેસ ટેન્કરમાં લાગી આગ
આગને કારણે હાઈવે પર લાંબો ટ્રાફિકજામ સર્જાયો
Published : August 13, 2026 at 3:57 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા-લીંબડી-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે પર વડોદ ગામના પાટિયા પાસે ગેસ ભરેલા ટેન્કરમાં અચાનક આગ લાગવાની ગંભીર ઘટનાબની છે. ટેન્કરમાં આગ ભભૂકી ઊઠતાં હાઇવે પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગની જ્વાળાઓ એટલી વિકરાળ હતી કે ઘટનાસ્થળથી દૂર સુધી તેનો પ્રકાશ અને ધુમાડો જોવા મળ્યો હતો. ઘટનાને પગલે હાઇવે પર વાહનવ્યવહારને પણ અસર પહોંચી હતી. આ ઘટનામાં સૌથી રાહતની બાબત એ છે કે ટેન્કરના ડ્રાઇવરે આગ લાગ્યાની જાણ થતાં સમયસૂચકતા દાખવીને તાત્કાલિક ટેન્કર છોડ્યું હતું. જો ડ્રાઇવર સમયસર બહાર ન નીકળ્યો હોત તો ગંભીર જાનહાનિ સર્જાઈ શકતી હતી. જોકે ગેસ ભરેલા ટેન્કરમાં આગ લાગવાને કારણે ઘટનાની ગંભીરતા વધી ગઈ હતી.
હાલ આગને કાબૂમાં લેવાની કામગીરી અને હાઇવે પર વાહનવ્યવહારને સામાન્ય કરવાની પ્રક્રિયા મહત્વપૂર્ણ બની છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમો આગ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં લે ત્યારબાદ ટેન્કરને સલામત રીતે હટાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી શકે છે. આ દરમિયાન હાઇવે પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોને ઘટનાસ્થળથી દૂર રહેવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
વડોદ ગામના પાટિયા પાસે બનેલી આ ઘટનાએ ચોટીલા-લીંબડી-અમદાવાદ હાઇવે પર થોડા સમય માટે ભારે અફરાતફરી સર્જી છે. ગેસ ભરેલા ટેન્કરમાં લાગેલી આગને કારણે બંને તરફ ટ્રાફિક જામ થયો છે અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. ડ્રાઇવરનો સમયસર બચાવ થતાં મોટી જાનહાનિ ટળી છે. જોકે આગનું ચોક્કસ કારણ અને ઘટનાથી થયેલા નુકસાન અંગે ફાયર વિભાગ તથા પોલીસની કાર્યવાહી બાદ વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે. ટેન્કરમાં આગની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર બ્રિગેડને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી હતી.
લીંબડી, ચોટીલા અને સુરેન્દ્રનગર સહિતના ફાયર બ્રિગેડ વિભાગોને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમો દ્વારા આગને કાબૂમાં લેવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ગેસ ભરેલા ટેન્કરમાં આગ લાગી હોવાથી આગને નિયંત્રિત કરવાની કામગીરીમાં વિશેષ સાવચેતી જરૂરી બને છે. ટેન્કરની અંદર ગેસ ભરેલો હોવાથી આગના કારણે જોખમ વધવાની શક્યતા રહે છે. આ કારણે ફાયર વિભાગ દ્વારા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આગ બુઝાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
હાલ ટેન્કરમાં આગ ભભૂકી રહી હોવાના કારણે ઘટનાસ્થળે ભયજનક દૃશ્ય સર્જાયું છે. આગની જ્વાળાઓ દૂર દૂર સુધી દેખાઈ રહી છે. સાથે જ ધુમાડાના ગોટેગોટા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. ઘટનાના વીડિયો અને દૃશ્યો સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં આગની ગંભીરતા સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગે હજુ સત્તાવાર કારણ સામે આવ્યું નથી. ટેન્કરમાં કોઈ ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હતી કે અન્ય કોઈ કારણસર આગ લાગી તે અંગે ફાયર વિભાગ અને સંબંધિત તંત્રની તપાસ બાદ જ ચોક્કસ માહિતી મળી શકશે. હાલ આગ લાગવાનું કારણ અજ્ઞાત છે.
મળતી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ગેસ ભરેલું ટેન્કર હાઇવે પરથી પસાર થઈ રહ્યું હતું ત્યારે અજાણ્યા કારણોસર તેમાં અચાનક આગ લાગી હતી. ટેન્કરમાં આગ લાગ્યાની જાણ થતાં જ ડ્રાઇવરે સમયસૂચકતા દાખવી હતી અને તાત્કાલિક ટેન્કરમાંથી બહાર નીકળી ગયો હતો. ડ્રાઇવર સમયસર બહાર આવી જતાં તેનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો. હાલની માહિતી પ્રમાણે ઘટનામાં ડ્રાઇવરને કોઈ મોટી ઈજા થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી નથી.
ટેન્કરમાં આગ લાગ્યા બાદ સ્થિતિ ગંભીર બનતાં હાઇવે પર બંને તરફ વાહનોની અવરજવર અટકી અથવા ધીમી પડી હતી. સુરક્ષાના કારણોસર વાહનચાલકો પણ ઘટનાસ્થળથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા હતા. આગની જ્વાળાઓ અને ધુમાડાને કારણે હાઇવે પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોમાં પણ ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ચોટીલા-લીંબડી-અમદાવાદ નેશનલ હાઇવે મહત્વનો માર્ગ હોવાથી અહીં મોટી સંખ્યામાં વાહનોની અવરજવર રહે છે. ગેસ ભરેલા ટેન્કરમાં આગ લાગવાની ઘટનાને કારણે હાઇવે પર વાહનોની કતારો લાગી ગઈ હતી. બંને તરફ ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
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