સુરેન્દ્રનગર: વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંટાળીને મૂળીના ગઢડા ગામના ખેડૂતે જીવન ટૂંકાવ્યું
Published : March 21, 2026 at 7:49 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વ્યાજખોરોનો આતંક સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. ત્યારે જિલ્લાના મૂળી તાલુકાના ગઢડા ગામના એક ખેડૂતે વ્યાજખોરોની પઠાણી ઉઘરાણી અને માનસિક ત્રાસ સામે અંતિમ પગલું ભરી લીધું છે અને જીવન ટૂંકાવી લીધું છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મૂળી તાલુકાના ગઢડા ગામમાં રહેતા ગોપાલભાઈ ઈશ્વરભાઈ બાવળિયા (ઉંમર 35 વર્ષ) ખેતી કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. પરિવારમાં એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે. આર્થિક તંગીને કારણે તેમણે કટકે-કટકે 35 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ વ્યાજે ઉછીની લીધી હતી.
વ્યાજખોરો દ્વારા માસિક 10%થી 20% સુધીનું ઊંચું વ્યાજ વસૂલવામાં આવતું હતું. ગોપાલભાઈ વ્યાજની રકમ ચૂકવી શકતા ન હોવાથી વ્યાજખોરોએ તેમની જમીન પણ લખાવી લીધી હતી અને કબજે કરી લીધી હતી. તેમ છતાં વ્યાજખોરોએ તેમનો પીછો ન છોડ્યો અને ફોન દ્વારા સતત માનસિક ત્રાસ આપતા રહ્યા. અંતે કંટાળીને ગોપાલભાઈએ પોતાના જ ખેતરમાં જીવન ટૂંકાવી લીધું છે.
આ ઘટનાથી પરિવારજનો પર આભ તૂટી પડ્યું છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મૂળી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બે નાનાં બાળકોએ પોતાના પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે.
પરિવારજનો અનુસાર પાંચ વ્યાજખોરો દ્વારા વ્યાજ વસૂલાત કરવામાં આવતી હતી. તેમાંથી દિલીપસિંહ, ધીરુભાઈ, કાળુભાઈ, દિલીપભાઈ, વિહાભાઈ અને દેવાયતભાઈ જેવા લોકો સામેલ હતા. જમીન લખાવી લીધા પછી પણ તેઓએ વ્યાજ ઉઘરાવવાનું બંધ ન કર્યું. અંતે ગોપાલભાઈએ જીવન ટૂંકવી લીધું.
મૃતકના ભાઈ વિપુલ બાવળિયાએ જણાવ્યું કે, "સાત વીઘા જમીન હતી તે પણ વ્યાજ માફિયાઓએ લખાવી લીધી. હવે કશું બચ્યું ન હતું, ત્યારે અંતિમ પગલું ભરી લીધું."ખાસ કરીને છેલ્લાં વર્ષોમાં ખેતીમાં સતત નુકસાન થતાં અને સીઝન બેકાર જતાં ગોપાલભાઈ આર્થિક વ્યાજના ચક્રમાં ફસાઈ ગયા હતા. તેઓ પોતાના બે ભાઈઓને સતત આ વાત કહેતા હતા કે આ વ્યાજના વિષચક્રમાંથી બહાર નીકળવું છે, પરંતુ જમીન પણ ગુમાવ્યા પછી પણ ત્રાસ ચાલુ રહ્યો.હાલમાં પરિવાર નોંધારો બની ગયો છે. પરિવારજનોએ પોલીસ સમક્ષ નિવેદન આપ્યું છે અને વ્યાજખોરો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માગ કરી છે.
પોલીસની કાર્યવાહી અને ઝુંબેશ:
આ અંગે ASP સુરેન્દ્રનગર વૈદિકા બિહાનીએ જણાવ્યું કે, વ્યાજખોરો સામે ફરી ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવશે. 22 માર્ચે સુરેન્દ્રનગર તાલીમ ભવન ખાતે વ્યાજખોરોથી પીડિત લોકો માટે કાર્યક્રમ યોજાશે. પીડિતો અરજી કરી શકશે. વ્યાજખોરો સામે કડક પગલાં લેવાશે. જેમણે ઉછીના પૈસા લીધા હોય અને લેગલ લોનની જરૂર હોય તેમને સરકારી બેંકોમાંથી લોન મેળવવામાં મદદ કરવામાં આવશે. લોન મેળાનું પણ આયોજન છે. પીડિતોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ આવીને અરજી કરે.
આ ઘટના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વ્યાજખોરીની વધતી સમસ્યાને ફરી ઉજાગર કરે છે.
