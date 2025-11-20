ETV Bharat / state

ઝોબાળા ગામની 26 વર્ષની હેતલ છેલ્લા છ વર્ષથી સંજય બચુ લીંબડીયા સાથે પ્રેમસંબંધમાં હતી.

સુરેન્દ્રનગર: ઝોબાળા ગામે થયેલ યુવતીની હત્યા મામલે પિતાની ધરપકડ, 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 20, 2025 at 8:27 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: ચુડા તાલુકાના ઝોબાળા ગામે બનેલી યુવતી હત્યાની ચકચારજનક ઘટનામાં મુખ્ય આરોપી બચુભાઈ લીંબડીયાને પોલીસે ઝડપીને કોર્ટમાં રજુ કર્યો છે. કોર્ટ દ્વારા બચુભાઈને 6 દિવસનો રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવતાં હવે પોલીસ આ કેસની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.

મળતી વિગતો અનુસાર, ઝોબાળા ગામની 26 વર્ષની હેતલ છેલ્લા છ વર્ષથી સંજય બચુ લીંબડીયા સાથે પ્રેમસંબંધમાં હતી. સંજય તે સમયે આર્મીમાં ફરજ બજાવતો હતો અને પહેલેથી જ તેની પત્ની રિન્કુ સાથે લગ્ન બંધનમાં બંધાયેલો હતો. એક વર્ષ પછી સંજયે સગર્ભા હેતલ સાથે મૈત્રી કરાર કર્યો હતો, ત્યારબાદ હેતલે પુત્રને જન્મ આપ્યો. આ ઘટનાક્રમ પછી સંજયે પોતાની પત્ની રિન્કુ સાથે છૂટાછેડા પણ લીધા હતા.

સુરેન્દ્રનગર: ઝોબાળા ગામે થયેલ યુવતીની હત્યા મામલે પ્રેમીના પિતાની ધરપકડ, 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)

સંજયના લગ્નજીવનના તૂટવા પાછળ હેતલને જવાબદાર માનતા સંજયના પિતા બચુભાઈ લાંબા સમયથી નારાજ અને ક્રોધિત હતા. આ ક્રોધે શનિવારે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને બચુભાઈએ ઘાતકી હથિયારો વડે હુમલો કરી હેતલની નિર્દયતાપૂર્વક હત્યા કરી નાખી હતી. બનાવ બાદ બચુભાઈ ફરાર થયો હતો, પરંતુ બે દિવસની તપાસ પછી પોલીસે તેને ઝડપી પાડ્યો હતો.

આજે બચુભાઈને કોર્ટમાં રજુ કરવામાં આવ્યા બાદ તા. 26 નવેમ્બર સુધીના 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજુર થયા છે. રિમાન્ડ દરમ્યાન પોલીસે હત્યામાં વપરાયેલ હથિયાર ક્યાં છુપાવવામાં આવ્યું છે? ઘટનામાં કોઈ અન્ય વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં? તેમજ હત્યા પાછળના ચોક્કસ હેતુઓ અંગે બચુભાઈને ટકોરપૂર્વક પૂછપરછ કરવાની તૈયારી શરૂ કરી છે.

16 તારીખે શું બનાવ બન્યો હતો?

ચુડા તાલુકાના ઝોબાળા ગામમાં રોજિંદા કામે જતી 23 વર્ષીય યુવતીની છરીના ઘા ઝીંકીને હત્યા કરી દેવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. સવારે રાણપુરની કંપનીમાં નોકરી પર જવા નીકળેલી હેતલબેન જુવાલીયા પર ઝોબાળાની મુખ્ય બજારમાં આ હુમલો થતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. ઘટના બાદ તરત જ ડીવાયએસપી, પીઆઈ સહિતનો પોલીસ દળ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો અને પુરાવા એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. મૃતક હેતલબેન પોતાની માતા સાથે રહેતી હતી અને તેને ત્રણ વર્ષનો પુત્ર છે.

