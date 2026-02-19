સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોને ટ્રેડ ડિલ મુદ્દે સૌથી વધુ થશે નુકસાન, જુઓ ખેડૂતોએ શું કહ્યું
સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત કપાસની માંગમાં ઘટાડો થઈ જશે અને ભાવ વધુ નીચે જશે ત્યારે આ ડીલ મુદ્દે ખેડૂતોએ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
Published : February 19, 2026 at 5:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : તાજેતરમાં ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી અમેરિકા સાથેની ટ્રેડ ડિલ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો મેદાને આવ્યા છે. ખાસ કરીને તાજેતરમાં ભારત સરકાર દ્વારા અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ કરવામાં આવી છે, જેને લઇને સમગ્ર ભારતમાં આર્થિક નીતિ અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં ગંભીર પડકારો ઉભા થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત ખેતી પશુપાલન ટેક્સટાઇલ કોર્ટન હીરા ઉદ્યોગને પણ તેની અસર સર્જાશે તે પ્રકારની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ઉદ્યોગો અને તેમજ ડેરી ઉત્પાદકોને સૌથી મોટું નુકસાન જવાની ભીતિ સર્જાઈ છે.
સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો એ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં કોટન ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે અને કપાસ ઉત્પાદન માટેનું હબ ગણવામાં આવે છે. દર વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 2 લાખ હેક્ટર જમીન ઉપર કપાસનું સરેરાશ વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તેનું ઉત્પાદન મેળવી અને સારી એવી આવક પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ સરકાર દ્વારા વિદેશથી આવતા કપાસ ઉપર ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી ઝીરો કરી નાખવામાં આવી છે અને આયાત કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે.
જેને લઈને વિદેશથી આવતા કપાસ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના કાપડ બનાવતી ફેક્ટરીઓમાં જશે તો સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત કપાસની માંગમાં ઘટાડો થશે એટલે ટ્રેડ ડિલ મુદ્દે સૌથી વધુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કપાસ ઉત્પાદિત કરતા ખેડૂતોને ફટકો પડશે, હાલમાં પણ કપાસના પૂરતા ભાવો નથી મળી રહ્યા અને ખેડૂતો પોતાની ખેતી બચાવવા માટે જજુમી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ હવે બહારથી જો કપાસ ગુજરાત રાજ્યમાં આવશે અને કપડાં બનાવતી ફેક્ટરીઓમાં પહોંચશે તો સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્પાદિત કપાસની માંગમાં ઘટાડો થઈ જશે અને ભાવ વધુ નીચે જશે ત્યારે આ ડીલ મુદ્દે ખેડૂતોએ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
"અમેરિકા સાથે કરવામાં આવેલી ટ્રેડ ડિલ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોએ પોતે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે અને આ ડિલ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોને નુકસાન જાય તે પ્રકારની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે. કારણ કે બહારથી આવતા કપાસ ઉપર આયાત ડ્યુટી ઉઠાવી લેવામાં આવી છે એટલે બહારના દેશોમાંથી કપાસ સહિતની વસ્તુઓ ભારતમાં આવશે, ત્યારે કાપડ બનાવતી કંપનીઓ ભારતીય ઉત્પાદનના કપાસથી વધુ અમેરિકાથી આવતા કપાસને વધુ પ્રાધાન્યતા આપશે એટલે ભારતીય કપાસની વેલ્યુ ઘટી જશે." - ખેડૂત, ગોવિંદભાઈ પરમાર
સરકાર દ્વારા વિચારણા કરવામાં આવે અને ટ્રેડ ડિલ મુદ્દે અમુક સુધારાઓ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી રહી છે. વઢવાણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા સરકાર પાસે માંગ કરવામાં આવી છે કે ડિલ મુદ્દે વિચારણા કરી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં થતા કોટન ઉત્પાદનને પણ પ્રાધાન્યતા આપવામાં આવે અને ટેક્સટાઇલ પાર્ક બનાવી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને પણ કપાસના પૂરતા ભાવ મળે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા થાય તે દિશામાં કામગીરી કરવા ખેડૂતોએ માંગ કરી છે.
વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું છે કે કૃષિ સાથે પશુપાલન પણ સંકળાયેલું છે એટલે તેને પણ વ્યાપક ફટકો પડવાનો છે. ડેરીઉદ્યોગની વસ્તુઓ પણ વિદેશી જ્યારે ભારતમાં આયાત થશે ત્યારે ભારતમાં બનેલી દૂધની વસ્તુઓના ભાવઘટી જશે જેથી પશુપાલન વ્યવસાયમાં પણ તેની અસર સર્જાશે સરકાર દ્વારા ફેર વીચારણા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
