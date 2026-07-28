સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતોનો વિરોધ, ઉર્જા વિભાગના ઠરાવ સામે 30 ગામના ખેડૂતો ઉતર્યા રોડ પર
ઉર્જા વિભાગના નવા પરિપત્રનો વિરોધ કરવા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 30 ગામના 1000થી વધુ ખેડૂતો પરિવાર સાથે કલેક્ટર કચેરી સુધી પદયાત્રા કરી અને આવેદન આપ્યું.
Published : July 28, 2026 at 5:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ઉર્જા વિભાગના નવા પરિપત્ર અને ઠરાવનો વિરોધ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વકર્યો છે. પાવરગ્રીડ કંપની દ્વારા પૂરતું વળતર આપ્યા વિના અને પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે ખેતરોમાં થાંભલા ઊભા કરવાના કામ શરૂ કરી દેવાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 30 ગામના 1000થી વધુ ખેડૂતો પરિવાર સાથે રોડ પર ઉતર્યા હતા. વીજ કંપનીએ બજારભાવ કરતા બમણી રકમ ચૂકવવાનો નિર્ણય કર્યો હોવા છતાં ખેડૂતો માર્કેટ ભાવના ચાર ગણા વળતર અને પરિપત્ર રદ કરવાની માંગ સાથે કલેક્ટર કચેરી સુધી પદયાત્રા કરી હતી.
30 ગામના ખેડૂતોની પદયાત્રા, કલેક્ટરને આવેદન
સુરેન્દ્રનગરના મેળાના મેદાન ખાતે 30 જેટલા ગામોના ખેડૂતો એકત્રિત થયા હતા. ત્યાંથી સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. 1000થી વધુ ખેડૂતો પોતાના પરિવાર અને નાના બાળકો સાથે આ પદયાત્રામાં જોડાયા હતા. પદયાત્રા દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સુરેન્દ્રનગર ASP, સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ મથકના PI સહિતનો સ્ટાફ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તૈનાત હતો. પોલીસ અધિકારીઓ પણ યાત્રા સાથે કલેક્ટર કચેરી સુધી ચાલ્યા હતા.
"આગામી સમયમાં જો સરકાર આ મુદ્દો વિચારણા નહીં કરે અને ખેડૂતોને હક અને ન્યાય નહીં અપાવે તો ગાંધીનગર સુધી આ મુદ્દે લડત આપવામાં આવશે. આજે આ લડતમાં 2000 જેટલા ખેડૂતો અને તેમના પરિવારજનો જોડાયા છે. કુલ 24 પ્રકારની માંગ કરવામાં આવી છે. જિલ્લાના 200થી વધુ સરપંચોએ લેટરપેડ ઉપર નિયમ બદલવાની માંગ કલેક્ટર સમક્ષ કરી છે. હવે વિચારણા કરવામાં ન આવે તો ઉગ્ર આંદોલનના મંડાણ માંડવામાં આવશે." - શક્તિસિંહ ઝાલા, ખેડૂત
આ યાત્રામાં વઢવાણ, સુરેન્દ્રનગર, ધાંગધ્રા, મૂળી સહિતના ખેડૂતો જોડાયા હતા. ખેડૂતોએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જેમાં 271 ગામોના સરપંચોના લેટરપેડવાળા ઠરાવ પણ સામેલ કરીને ફાઈલ સોંપવામાં આવી હતી. રેલી બાદ કલેક્ટર કચેરીમાં પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થયું હતું.
ખેડૂતોની મુખ્ય માંગો
ખેડૂતોની મુખ્ય માંગ છે કે જમીનનું માર્કેટ ભાવ કરતાં ચાર ગણું વળતર આપવામાં આવે. સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલો પરિપત્ર રદ કરવામાં આવે અને કંપની હિતમાં લેવાયેલા નિર્ણયો પરત ખેંચવામાં આવે.
ખેડૂતોએ વધુમાં માંગ કરી છે કે:
- વીજ થાંભલા નીચે અકસ્માત થાય તો તેનો વીમો ચૂકવવામાં આવે. વર્તમાન પરિપત્રમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી.
- પૂરેપૂરું વળતર પહેલા ચૂકવવામાં આવે.
- બને ત્યાં સુધી રણ વિસ્તારમાંથી વીજ લાઈન કાઢવામાં આવે જેથી ખેડૂતોની કીમતી જમીનને નુકસાન ન થાય.
- શક્ય હોય તો ખેડૂતોની બંજર જમીનમાં થાંભલા ઊભા કરવામાં આવે.
- અંડર ગ્રાઉન્ડ રીતે વાયર નાખવામાં આવે અને થાંભલાનું સ્ટેન્ડ કદમાં નાનું રાખવામાં આવે.
આ પણ વાંચો....