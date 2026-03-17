સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોનો ઘુડખરના ત્રાસ સામે આક્રોશ, 25 માર્ચે મહાસંમેલન યોજવાનો ખેડૂતોનો નિર્ણય

બાકરથડી, રાજસીતાપુર સહિતના પાંચ ગામના ખેડૂતો એકઠા થઈ તંત્ર સામે મોરચો માંડવાની તૈયારીમાં, આપ્યું 25 માર્ચ સુધીનું અલ્ટીમેટમ.

સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોનો ઘુડખરના ત્રાસ સામે ઉકાળો
સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોનો ઘુડખરના ત્રાસ સામે ઉકાળો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 2:19 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ઘુડખરોનો ત્રાસ સતત વધી રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા ઘુડખર અભયારણ્યની સ્થાપના કરી તેના પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ તેની કોઈ અસર જોવા મળી રહી નથી. અભયારણ્યની બહારના વિસ્તારોમાં ઘુડખરોનું આવવાનું ચાલુ છે અને તેઓ ખેડૂતોના ઉભા પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. આ સમસ્તે હવે ખેડૂતો કંટાળી ગયા છે અને તંત્ર સામે આક્રમક વલણ અપનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

ખાસ કરીને બાકરથડી, રાજસીતાપુર, ધણાદ સહિતના આજુબાજુના ગામોના ખેડૂતો આ સમસ્યાથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે. ખેડૂતો મોંઘા બિયારણ, ખાતર અને દવાઓ ખરીદીને પોતાના પાકો ઉગાડે છે, પરંતુ ઘુડખરોનું ટોળું આવીને આખો પાક ચરી જાય છે. આથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે. છેલ્લા 1 વર્ષથી ખેડૂતો વારંવાર તંત્રને રજૂઆતો કરી રહ્યા છે, પરંતુ અધિકારીઓ માત્ર વાયદાઓ આપીને પીછો છોડાવી રહ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ઘુડખરોનો ત્રાસ (Etv Bharat Gujarat)

1 વર્ષ પહેલા સાતથી વધુ ગામના ખેડૂતોએ એકત્ર થઈને ઘુડખર અભયારણ્યના અધિકારીઓને રજૂઆત કરી હતી. તે દરમિયાન અધિકારીઓએ ખાતરી આપી હતી કે સીમ વિસ્તારમાં રહેતા ઘુડખરોને અભયારણ્યમાં ખસેડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. તેના નકશા અને પ્લાન પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આજદિન સુધી આ કામગીરી શરૂ થઈ નથી. ખેડૂતોના શિયાળુ પાકને પણ ઘુડખરોએ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને હવે ઉનાળુ પાક પણ જોખમમાં છે.

આ તમામ પરિસ્થિતિથી કંટાળીને હવે ધણાદ ગામના ખેડૂતોએ પ્રથમ તબક્કામાં તંત્રને અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. તેમણે 25 માર્ચ સુધીની મુદત નક્કી કરી છે. જો આ તારીખ સુધીમાં તંત્ર દ્વારા ઘુડખરોને હટાવવાની કામગીરી શરૂ નહીં કરવામાં આવે અને તેમને અભયારણ્યમાં નહીં લઈ જવામાં આવે, તો ખેડૂતો મહાસંમેલન યોજવાની તૈયારીમાં છે.

"તંત્રને વારંવાર રજૂઆત કરી છે તે છતાં પણ ઘુડખરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવતું નથી અને તેમને અભયારણ્યમાં મૂકવામાં આવતા નથી. અમે કલેક્ટર, ઘુડખર અભયારણ્યના અધિકારી તેમજ પર્યાવરણ મંત્રી સુધી રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. અભયારણ્ય પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે ખર્ચ પાણીમાં જતો રહ્યો હોય તેવી સ્થિતિ છે." - ભરત પટેલ, ધણાદ ગામના ખેડૂત

ભરત પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, "અત્યારે લગભગ 300થી વધુ ઘુડખરો આ સીમ વિસ્તારમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે અને ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. ખેડૂતોના ઉભા પાકો પર ઘુડખર ચરી જતા ઉત્પાદન આવતું નથી. જો 25 માર્ચ સુધીમાં તંત્રએ આ દિશામાં કોઈ પગલાં નહીં લીધા, તો અમે સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને એકત્ર કરીને મહાસંમેલન યોજીશું. જે ગામો ઘુડખરથી પ્રભાવિત છે, તે તમામ ગામના ખેડૂતો તેમના પરિવાર સાથે મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થશે અને આગામી લડત અંગેની રણનીતિ નક્કી કરશે."

હાલમાં ખેડૂતોએ તંત્રને આ મહાસંમેલન અંગે જાણ કરી દીધી છે અને પરવાનગી લેવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી દીધી છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે તંત્ર ખેડૂતોની આ માંગણી પર કોઈ ગંભીર પગલાં લે છે કે પછી ખેડૂતોને મહાસંમેલન યોજવાની ફરજ પડે છે.

