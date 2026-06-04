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'હવે કંટાળ્યા, વીજ પુરવઠો નિયમિત નહીં આપે તો PGVCL કચેરીને તાળા લગાવી દઈશું', સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતોનો હોબાળો

સુરેન્દ્રનગર પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે લટુડા ગામના અને આજુબાજુના પાંચ ગામના ખેડૂતો એકત્રિત થયા છે અને હોબાળો કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં વીજળી માટે ખેડૂતોનો હોબાળો
સુરેન્દ્રનગરમાં વીજળી માટે ખેડૂતોનો હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 3:10 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખેડૂતોને ચોમાસા દરમિયાન પૂર્તિ વીજળી ન મળતી હોવાનો સમસ્યા દર વર્ષે સર્જાય છે. ખેડૂતોને વીજળી મેળવવા માટે અને પૂરતો વીજ પાવર મેળવવા માટે કચેરીના ધક્કા ખાવા પડે છે. આ એક જાણે સુરેન્દ્રનગરમાં સિસ્ટમ થઈ ગઈ હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું પણ નિર્માણ થયું છે. છેલ્લા 48 કલાકથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદી વાતાવરણ છે. એવામાં ફરી જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા હવે વાવણી કરવા અંગેની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. પરંતુ વાવણી સમયે જ ખેડૂતોને પૂરતો વીજ પાવર અને સપ્લાય નથી મળી રહ્યો જેને લઇને હવે ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે અને પીજીવીસીએલ કચેરીનો ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે લટુડા ગામના અને આજુબાજુના પાંચ ગામના ખેડૂતો એકત્રિત થયા છે અને હોબાળો કરવામાં આવ્યો છે અને પીજીવીસીએલ કચેરીનો ઘેરાવ પણ કરવામાં આવ્યો છે. આ વિસ્તારમાં વીજ વિભાગ દ્વારા વીજ સપ્લાય વ્યવસ્થિત મળી રહે તે માટે વિકાસ નામનું ફીડર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને આ અલગથી ફીડર ઊભું કરીને ખેડૂતોને પૂરતો પાવર મળે તે દિશામાં વીજ વિભાગ દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ પરિસ્થિતિ એ થઈ છે કે ખેડૂતોને આ વીજ ફીડરમાંથી બે કલાક પણ પૂરતો પાવર નથી મળતો અને સમસ્યા યથાવત છે. રજૂઆતો દર વર્ષે કરવામાં આવે છે પરંતુ તેનો કોઈ નિવેડો ન આવતા આજે ખેડૂતો કંટાળ્યા છે અને પીજીવીસીએલ કચેરીનો ઘેરાવ પણ કરી લેવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં વીજળી માટે ખેડૂતોનો હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)

એક તરફ કિસાન સૂર્યોદય યોજના અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્યમાં દરેક ખેડૂતને આઠ કલાક વીજળી આપવાનો સરકાર પણ દાવો કરી રહી છે. પરંતુ બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગરના લટુડા કટુડા અને આજુબાજુના ગામના ખેડૂતોને મુજબ તેમને પૂરતો બે કલાક પણ વીજ પાવર નથી મળી રહ્યો. ખેડૂતો જણાવે છે કે, સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વખત પાવર આપી અને ત્યારબાદ રીપેરીંગ કામ કરવાના બહાને પાવર સપ્લાય બંધ કરી દેવામાં આવે છે. ત્યારે આગામી સમયગાળામાં વાવણીની સિઝન શરૂ થવાની છે. ખેડૂતોની માંગ છે કે, પૂરતો વીજ સપ્લાય આપવામાં આવે અને દર વર્ષે થતા ધાંધિયાઓ બંધ કરવામાં આવે અને નવા વાયરો નાખવાની કામગીરી તથા ફીડરમાં કોઈ ફોલ્ટ હોય તો એ દૂર કરવાની કામગીરી કરીને વ્યવસ્થિત રીતે વીજ સપ્લાય અને પુરવઠો આપવામાં આવે. તમામ ખેડૂતો વપરાશનું નિયમિત બિલ ભરે છે તે છતાં પણ માત્ર બે કલાક વીજ પુરવઠો આપવામાં આવી રહ્યો છે. તેમાં પણ તંત્ર ધાંધિયા કરી રહ્યું છે અને અધિકારીઓ ફોન ન ઉઠાવતા હોવાનો પણ ખેડૂતોએ આરોપ લગાવ્યો છે.

હવે કંટાળ્યા, જો વીજ પુરવઠો નિયમિત નહીં આપે તો અમે કચેરીને તાળા લગાવી દેશું - શક્તિસિંહ ઝાલા, સરપંચ, કટુડા ગામ

કટુડા ગામના સરપંચ શક્તિસિંહ ઝાલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગ્રામજનો અને ખેડૂતોની વારંવાર રજૂઆતો મળી રહી છે. હાલના તબક્કામાં વાવણીની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. ખેડૂતો દ્વારા કપાસના વાવેતર શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે પિયત માટેનું પાણી મોટર મારફતે ખેંચવામાં આવી રહ્યું છે. મોટર ચલાવવા માટે વીજળીની ખૂબ જરૂર પડતી હોય છે. પણ અધિકારીઓ ફોન નથી ઉપાડતા અને પ્રશ્નનો નિવેડો પણ નથી લાવતા. હવે આ બાબતે જો સમસ્યાનો નિવેડો નહીં લાવવામાં આવે તો કચેરીને તાળા મારી દેવામાં આવશે અને ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ સરપંચે આપી છે.

આજે સાંજ સુધીમાં પ્રશ્નો અંગેનો નિવેડો લાવવામાં આવશે - વિજય રતનું PGVCL વિભાગના એન્જિનિયર
PGVCL વિભાગના એન્જિનિયર વિજય રતનું દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આજે સાંજ સુધીમાં જે ખેડૂતોની રજૂઆતો મળી છે તે અંગેની કામગીરી કરવામાં આવશે અને જે ફીડર ખરાબ થઈ ગયા છે તે બદલાવવામાં આવશે અને તેના વાયરીંગ પણ બદલાવી અને નિયમિત પુરવઠો મળે તેવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આગામી સમયમાં ખેડૂતોની કોઈ ફરિયાદ ન મળે તેવી તકેદારી રાખવામાં આવશે.

છેલ્લા અનેક સમયથી આ પ્રશ્ન છે ત્યારે તેના નિરાકરણ માટે આજે સાંજે અધિકારીઓ અને ખેડૂતો વચ્ચે બેઠક યોજાશે અને જે કાંઈ પ્રશ્ન છે તેના નિરાકરણ મુદ્દે કામગીરી કરવામાં આવશે.

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SURENDRANAGAR FARMERS
PGVCL OFFICE
ELECTRICITY
સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતોનો હોબાળો
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