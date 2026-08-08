સુરેન્દ્રનગર: પાટડીમાં રજૂઆત કરવા ગયેલા ખેડૂતોની અધિકારીઓએ રજુઆત ન સાંભળતા ખેડૂતોમાં રોષ
સુરેન્દ્રનગરમાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદથી ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા, કપાસ-મગફળી-તલને ભારે નુકસાન.
Published : August 8, 2026 at 2:09 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે સૌથી વધુ નુકસાન દસાડા, લખતર અને વઢવાણ તાલુકામાં થયું છે. આ ત્રણ તાલુકામાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો. તેના કારણે ખેતરોમાં ધોવાણ થયું છે. વાવેતર અને પશુપાલનને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે.
ખેડૂતોએ મોંઘા બિયારણ, દવા અને મજૂરીનો ખર્ચ કરીને વાવેતર કર્યું હતું. પરંતુ વાવેતર બાદ સાર્વત્રિક વરસાદ વરસતાં ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા અને પાણી ભરાઈ ગયું. કપાસ, મગફળી, તલ અને લીલા ચારા જેવા પાકોને નુકસાન થયું છે. સરેરાશ એક વીઘામાં 15 થી 20 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. આ ખર્ચ પણ પાણીમાં જતો રહ્યો છે. હાલ ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલું છે. પાણી ઓસરે ત્યારબાદ જ અન્ય વાવેતર થઈ શકે તેવી સ્થિતિ છે.
"ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ અત્યંત ખરાબ આર્થિક સહાય નહીં ચૂકવવામાં આવે તો ખેડૂતો પાસે પૂરતા વાવેતર ના પૈસા પણ નથી." - અશોક પટેલ, ખેડૂત
સુરેન્દ્રનગરની ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિએ દસાડા તાલુકાના ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી છે. પાકોને થયેલા નુકસાનની સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે, ખેતરના ધોવાણની સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. કપાસ, મગફળી અને તલ જેવા પાકોને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. તેથી સર્વે કરીને નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતોને ભરપાઈ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ છે. ખેતરોના ધોવાણમાં માટી પુરાણ અને ખાતર પુરાણ અંગેની સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
પાટડી તાલુકાના ખેડૂત અશોકભાઈ પટેલે જણાવ્યું છે કે ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ અત્યંત ખરાબ છે. જો સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય ચૂકવવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો પાસે પૂરતા વાવેતરના પૈસા પણ નથી. સૌથી વધુ નુકસાન દસાડા તાલુકામાં છે. વાવેતરના સોથ વહી ગયા છે અને ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. તંત્રની ટીમો દ્વારા સર્વે હાથ ધરીને તાત્કાલિક ખેડૂતોના ખાતામાં સહાયની રકમ જમા થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. નહીંતર ખેડૂતો દેવાદાર બનશે અને આત્મહત્યા તરફ પ્રેરાઈ શકે તેવો અંદાજ વ્યક્ત કરાયો છે.
પાટડીમાં રજૂઆત કરવા ગયેલા ખેડૂતોની અધિકારીઓએ વાત ન સાંભળતાં ખેડૂતોમાં રોષ ફેલાયો છે.
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