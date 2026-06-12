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સુરેન્દ્રનગર: અસામાજિક તત્વોના કબજામાં રહેલી 21 વિઘા જમીન 15 વર્ષે પાછી મળી, ખેડૂતે માન્યો અધિકારીનો આભાર

છેલ્લા અંદાજે 15 વર્ષથી અસમાજીક તત્વો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કબજો કરી પચાવી પાડવામાં આવી હતી.

અસામાજિક તત્વોના કબજામાં રહેલી 21 વિઘા જમીન 15 વર્ષે પાછી મળી
અસામાજિક તત્વોના કબજામાં રહેલી 21 વિઘા જમીન 15 વર્ષે પાછી મળી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 4:53 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા સબ ડીવીઝન હેઠળના થાનગઢ તાલુકાના તરણેતર ગામે આવેલી ખેડૂતોની 21 વિઘા જમીન સરકારના પ્રયાસો દ્વારા ફરી તેમને પાછી મળી છે. જમીન પર છેલ્લા 15 વર્ષથી અસામાજિક તત્વોએ ગેરકાયદેસર કબ્જો કરી રાખ્યો હતો. જેના કારણે પોતાની માલિકી હોવા છતાં ખેડૂત તે જમીનનો ઉપયોગ નહોતા કરી શકતા. જોકે આખરે ખેડૂતની અરજી બાદ સરકારી અધિકારીએ તેને જમીન પરત અપાવી હતી.

વિગતો મુજબ, થાનગઢ તાલુકાના તરણેતર ગામે આવેલી સર્વે નંબર 742ની કુલ 21 વિઘા જમીન નરેન્દ્રગીરી હેમતગીરી ગૌસ્વામી, હસમુખગીરી ઇશ્વરગીરી ગૌસ્વામી તથા રવિગીરી વિઠ્ઠલગીરી ગૌસ્વામીની માલીકીની હતી. છતાં છેલ્લા અંદાજે 15 વર્ષથી અસમાજીક તત્વો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કબજો કરી પચાવી પાડવામાં આવી હતી, જેના કારણે અરજદારઓએ અનેક જગ્યાએ રજૂઆત કરેલ હતી. ૫રંતુ તેઓને કોઇ ન્યાય મળતો ન હતો.

અસામાજિક તત્વોના કબજામાં રહેલી 21 વિઘા જમીન 15 વર્ષે પાછી મળી (ETV Bharat Gujarat)

આખરે અરજદાર ખેડૂતોએ આ બાબતે ચોટીલાના નાયબ કલેકટર એચ.ટી. મકવાણાને રજૂઆત કરી હતી. અરજીને ગંભીરતા લઈને નાયબ કલેક્ટરે કાર્યવાહી કરતા જમીનને દબાણ મુક્ત કરાવી હતી. જમીન માત્ર જીવન નિર્વાહનું સાધન જ નથી, પરંતુ તે વ્યક્તિ અને તેના પરિવારની લાગણીઓ, ઓળખ, સ્વાભિમાન તથા વારસાગત અધિકારો સાથે પણ ગાઢ રીતે સંકળાયેલી હોય છે. કોઈ વ્યક્તિને તેની કાયદેસરની માલિકીની જમીનથી વર્ષો સુધી વંચિત રહેવું પડે તે ગંભીર બાબત છે. તે અંતર્ગત જરૂરી કાર્યવાહી કરી અરજદારને જમીન પરત અપાવી હતી. જેથી અરજદારોએ રુબરુ આવીને નાયબ કલેક્ટરનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

આ પ્રક્રિયાના પરિણામે અરજદારોને તેમની કુલ 21 વિઘા જમીન 15 વર્ષ બાદ પરત પ્રાપ્ત થતા 11 જુલાઈ 2026ના દિવસે નાયબ કલેકટર ચોટીલા એચ.ટી. મકવાણા સમક્ષ હાજર રહી તેમની કામગીરી બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને હર્ષની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

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