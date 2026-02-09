સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલામાંના ખેરડી ગામે આર્થિક સંકળામણથી ખેડૂતે જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસ ફરિયાદ દાખલ

ETV Bharat / state

Published : February 9, 2026 at 5:41 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલાના ખેરડી ગામે પઠાણી ઉઘરાણી કરવા મુદ્દે ખેડૂતે જીવન ટૂંકાવવામાં આવ્યું છે. આ મામલે ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

જીતેશ વિઠ્ઠલભાઈ દુમાડિયા નામના ખેડૂતે જીવન ટૂંકાવ્યું છે જેમાં રૂપિયાની ઉઘરાણી પઠાણી કરવામાં આવતી હતી અને સતત દબાણ આપવામાં આવતા હોવા મુદ્દે જીવન ટૂંકાવ્યાના સમાચારથી ચકચાર મચી જવા પામ્યો છે અને આ અંગેની પોલીસ તપાસ PSI બી.એન.દિવાનને સોંપવામાં આવી છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, બાબુભાઈ બેટી, મહેશ ધાંધલ, સુરેશ ખાચર અને ભાવેશ નામના ઇસમો પાસેથી મરણ જનાર જીતેશ દુમાદિયા દ્વારા રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા અને 4 શખ્સ દ્વારા પઠાણી ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી. આ મામલે ખેડૂત યુવક દ્વારા ખેરડી ગામે આવેલી વાડીમાં જીવન ટૂંકાવવામાં આવ્યું છે.

આ અંગે સાગર ડુમાડિયા દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ આપવામાં આવી છે જેમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે કે, મરણ જનારના સગાને ફોન કરી અને રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી રહી હતી. આ બાબતે પોલીસને જાણ કરવામાં આવ્યા બાદ તપાસ કરવામાં આવતા પઠાણી ઉઘરાણી અને માનસિક ત્રાસના કારણે જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનું સામે આવતા અંતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

બીજી તરફ પઠાણી ઉઘરાણી કરતા ચાર શખ્સો દ્વારા જમીનોના દસ્તાવેજ કરાવી લીધા હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હવે જેમની સામે ફરિયાદ દાખલ થઇ છે તે વ્યાજ વસૂલતા હતા કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. પીડિત પરિવારે ન્યાય માટે પોલીસ સામે પણ માંગ કરી છે. હાલ પઠાણી ઉઘરાણીથી ખેડૂતોને ત્રાસ આપતા લોકો ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે તેની પણ શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

4 લોકો ત્રાસ આપતા હતા એટલે ખેડૂત યુવકે આત્મહત્યા કરી લીધી: વિશાલ રબારી DYSP સુરેન્દ્રનગર

ખેડૂત યુવક દ્વારા જીવન ટૂંકાવવા મુદ્દે પોલીસ વિભાગ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ચાર લોકોના ત્રાસથી આત્મહત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ મુદ્દે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે જેમાં મૃતક ખેડૂત દ્વારા કોઈ પાસેથી 30 હજાર રકમ કોઈ પાસેથી 2.50 લાખની રકમ ઉછીની લેવામાં આવી હતી, જેની પઠાણી ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી, જે ચૂકવવામાં ખેડૂત અસમર્થ નીવડતા હોવાના કારણે તેને જીવન ટૂંકાવ્યું છે ત્યારે આ દિશામાં પણ તપાસ ચાલુ હોવાનું ડીવાયએસપી વિશાલ રબારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

