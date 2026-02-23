સુરેન્દ્રનગર: ખેત મજૂરોને પણ પાક નુકસાન વળતર સહાય ચૂકવા માંગ સાથે ખેત મજૂરોની મુળી તાલુકામાં રેલી
સરકાર દ્વારા આ મુદ્દે 10 હજાર કરોડ રૂપિયાનું આર્થિક વળતર નુકસાન પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : February 23, 2026 at 5:19 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ઓક્ટોબર મહિનામાં પડેલા વરસાદને લઈ ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું જેમાં તલ કપાસ મગફળી શાકભાજી સહિતના પાકોને નુકસાન થયું હતું. દરમિયાન ઓક્ટોબર મહિનામાં પડેલા વરસાદને લઈ અને ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા હતા. તૈયાર પાક પણ પાણીમાં તરવા લાગ્યો હતો અને અતિવૃષ્ટિ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા તંત્રના અધિકારીઓ અને સરકાર સુધી રજૂઆત કરવામાં આવ્યા બાદ સરકાર દ્વારા પાક નુકસાન વળતર અંગેનું પેકેજની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં 10,000 કરોડ રૂપિયાનો આર્થિક વળતર નુકસાન પેકેજ ફાળવવામાં આવ્યું હતું.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ઓક્ટોબર મહિનામાં માવઠાનો માર ખેડૂતોને સહન કરવો પડ્યો હતો જો કે સરકાર દ્વારા આ મુદ્દે 10 હજાર કરોડ રૂપિયાનું આર્થિક વળતર નુકસાન પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પણ 1.90 લાખથી વધુ ખેડૂતોને પાક નુકસાન વળતરની સહાયની ચુકવણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. બાકી રહી ગયેલા ખેડૂતોને પણ ટૂંક સમયમાં ચુકવણી પૂર્ણ કરવામાં આવશે. પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જે ખેડૂતો છે તે ભાગવી ખેતી આપી અને પોતાના ખેતરમાં અલગ અલગ પાકોનું વાવેતર કરાવતા હોય છે જેમાં મધ્યપ્રદેશ ગોધરા મહારાષ્ટ્ર સહિતના રાજ્યોમાંથી લોકો ભાગવી ખેતી રાખી અને ખેડૂતના ખેતરોમાં કામ કરી અને પોતાનું જીવન ધોરણ ચલાવતા હોય છે.
ભાગવી ખેતીમાં 70% જેટલો ખેડૂતોને ઉત્પાદનનું વળતર મળે છે અને 30 ટકા જેટલી ભાગવી ખેતી રાખી અને ખેત મજૂરો ખેતી કરી અને પોતાના પરિવારજનોનું જીવન ગુજરાન ચલાવતા હોય છે. સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે તો 10 હજાર કરોડનું નુકસાન વળતર પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું, પરંતુ તેની સામે ખેત મજૂરો મુદ્દે કોઈપણ પ્રકારની વિચારણા કરવામાં આવી નથી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ 10 હજાર થી વધુ ખેત મજૂરો પોતાના પરિવાર સાથે અલગ અલગ ખેતરોમાં કામ કરી અને પોતાના પરિવારનું જીવન ધોરણ ચલાવી રહ્યા છે.
ખેડૂતોને તો પાક નુકસાન વળતર મળ્યું પરંતુ ખેત મજૂરો મામલે સરકાર દ્વારા કંઈ પણ પ્રકારનો વિચારવામાં આવ્યું નથી ત્યારે ખેત મજૂરોએ હવે આંદોલનના મંડાણ માંડ્યા છે. ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં ખેત મજૂરો દ્વારા સુરેન્દ્રનગરમાં રેલી યોજવામાં આવી હતી અને હવે મુળી ખાતે ખેત મજૂરો એકત્રિત થઈ અને રેલી યોજી મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવામાં આવ્યું છે. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. રેલીમાં અંદાજિત 300 થી વધુ ખેત મજૂરો જોડાયા હતા.
ખેડૂતોને તો સરકાર દ્વારા નુકસાન અંગેની ચુકવણી કરાઈ પણ એક મજૂરો માટે અલગથી બજેટ ફાળવે - અજય ભુરિયા ખેત મજૂર આગેવાન
આ અંગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી તાલુકાના ખેત મજુર આગેવાન અજય ભુરીયાએ જણાવ્યું હતું ક, સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને 10,000 કરોડ રૂપિયાનું આર્થિક વળતર નુકસાન પેકેજ સ્વરૂપે સહાય ચૂકવવામાં આવી છે પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 30 ટકા વળતર લઇ અને ખેડૂતોની ખેતી તો ખેત મજૂરો કરી રહ્યા છે. ખેત મજૂરો માટે પણ સરકાર વિચારણા કરે અને અલગથી નુકસાન અંગેનું વળતર જાહેર કરી અને તેની રકમની ચુકવણી કરે તેવી માંગણી ખેત મજૂર આગેવાન અજય ભુરીયા દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
સરકાર અલગથી ખેત મજૂરોને પણ વળતર ચૂકવે - અશોક પટેલ ખેડૂત
ખેત મજૂરોના સમર્થનમાં હવે ખેડૂતો પણ આવ્યા છે ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા પણ માંગ કરવામાં આવી છે કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો પોતે ભાગ ઉપર ખેતી વાવેતર માટે આપી દે છે ત્યારે 30 ટકા વાવેતર કરનાર મજૂરોનો ભાગ હોય છે, નુકસાન તો તેમને પણ પહોંચ્યું છે અને ચાલુ વર્ષે ખેત મજૂરોની હાલત પણ ખરાબ છે. સરકાર દ્વારા આ અંગે અલગથી બજેટ ફાળવી અને ખેડૂતોના ખેતરોમાં વાવેતર કરી રહેલા ખેત મજૂરોને પણ નુકસાન વળતર પેકેજ ચુકવણી કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતોએ પણ માંગ કરી હતી અને મૂળીમાં યોજવામાં આવેલી રેલીમાં ખેડૂતો પણ જોડાયા હતા.
આ પણ વાંચો: