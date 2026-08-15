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સુરેન્દ્રનગર: ડૉક્ટર-સ્ટાફની બેદરકારીથી મહિલાનું મોત થયાનો પરીવારજનોનો આક્ષેપ, મૃતદેહ પોલીસ મથકના કમ્પાઉન્ડમાં મૂકી હોબાળો કર્યો

પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે, હોસ્પિટલના ડૉક્ટર અને સ્ટાફ દ્વારા મહિલાને સમયસર અને યોગ્ય સારવાર ન મળતા તેમનું મોત નીપજ્યું હતું

પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે, હોસ્પિટલના ડૉક્ટર અને સ્ટાફ દ્વારા મહિલાને સમયસર અને યોગ્ય સારવાર ન મળતા તેમનું મોત નીપજ્યું હતું
પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે, હોસ્પિટલના ડૉક્ટર અને સ્ટાફ દ્વારા મહિલાને સમયસર અને યોગ્ય સારવાર ન મળતા તેમનું મોત નીપજ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 7:20 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: શુક્રવારની મોડી રાત્રે સુરેન્દ્રનગર શહેરની પતરાવાળી ચોક વિસ્તારમાં આવેલી વીર વંદના હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલી કણજારીયા ત્રિવેણીબેનનું મોત નીપજવા પામ્યું હતું. આ અંગે પરિવારજનો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા કે ડોક્ટર્સ અને નર્સિંગ સ્ટાફની બેદરકારીના કારણે ત્રિવેણીબેનનું મૃત્યુ થયું હતું.

ત્રિવેણીબેનને બે દિવસ પહેલા અચાનક ગેસ થઈ જતા તેમને વીર વંદના હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં ફરજ ઉપર રહેલા ડોક્ટર હેમલ સરવૈયા દ્વારા તેમને સારવાર કરવામાં આવતી હતી પરંતુ ત્યારબાદ તેમના રિપોર્ટમાં લોહીના ટકા પણ ઘટી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું ત્યારે ડોક્ટર દ્વારા બે બોટલ લોહી ચઢાવવાનું પરિવારજનો કહેવામાં આવ્યું હતું. પરિવારજનો દ્વારા તાત્કાલિક લોહીની વ્યવસ્થા કરાવવામાં આવી હતી અને લોહી ચડાવવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તે દરમિયાન તેમની તબિયત લથડી હોય અને ત્યાં હાજર ડોક્ટર અને નર્સિંગ સ્ટાફ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની સારવાર કરવામાં ન આવી હોવાનો પરિવારજનો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. તબિયત લથડવાના કારણે ત્રિવેણીબેનનું મોત થયું હતું. આ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગરની ડિવિઝન પોલીસ દોડી ગઈ હતી અને મોડી રાત્રે પીએમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ રાજકોટ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં પેનલ પીએમ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તે બાદ પણ સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ દ્વારા ડોક્ટર અને નર્સિંગ સ્ટાફ ની બેદરકારી સામે પગલાં ભરવામાં ન આવતા પરિવારજનો દ્વારા મૃતદેહને ઘરે લઈ જવાને બદલે પોલીસ સ્ટેશન એ લઈ જવા આવ્યો હતો અને કંપાઉન્ડમાં મૂકી દઈ હોબાળો કરવામાં આવ્યો હતો.

પરિવારજનોનો આક્ષેપ છે કે, હોસ્પિટલના ડૉક્ટર અને સ્ટાફ દ્વારા મહિલાને સમયસર અને યોગ્ય સારવાર ન મળતા તેમનું મોત નીપજ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે એ એએસપી વૈદિકા બિહાની અને સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ દોડી આવ્યો હતો અને મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. પરિવારજનો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી કે જ્યાં સુધી હોસ્પિટલના જવાબદાર લોકો સામે ગુનો દાખલ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં નહીં આવે.

ડોક્ટરની બેદરકારીથી મારા મમ્મીનું મોત થયું હવે પોલીસ જવાબ પણ નથી આપતી - અંજલિ કણઝરીયા, મૃતકના દીકરી

મૃતક ત્રિવેણીબેનના દીકરી અંજલીબેન કણજરીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ડોક્ટરની બેદરકારીથી મોત નીપજવા પામ્યું છે. મારા મમ્મીની તબિયત ખરાબ હતી ત્યારે ડોક્ટર હેમલ સરવૈયા અને તેમના સ્ટાફનો સતત સંપર્ક કરવામાં આવતો હતો તે છતાં પણ ચેકિંગમાં ન આવ્યા અને અંતે મોત નીપજ્યું છે. પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી ત્યારે હવે ન્યાય માટેની માંગ સાથે મૃતદેહને સિટી પોલીસમાં મુકાયો છે.

મહિલાનું મૃત્યુ હાર્ટ એટેકથી થયું છે અન્ય કોઈ બેદરકારી નથી - ડો.હેમલ સરવૈયા ડોકટર

સારવાર આપનાર ડોક્ટર હેમલ સરવૈયા સાથે ટેલિફોનિક વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, મહિલાનું મૃત્યુ સામાન્ય રીતે થયું છે, તેમાં ડોક્ટર અને નર્સિંગ સ્ટાફે પૂરતા પ્રયત્ન કર્યા છે. હાર્ટ એટેકને લીધે તેમનું મોત નિપજ્યા હોવાનું અનુમાન છે પરંતુ પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી સાચું મોતનું કારણ સામે આવશે પણ હાલ અમને પણ આ વાતનું દુઃખ છે.

ઘટના મુદ્દે તપાસ ચાલી રહી છે અને અકસ્માતનો ગુનો દાખલ કરાયો છે - વૈદિકા બિહાની ASP

પોલીસ સ્ટેશનમાં હોબાળો થયા બાદ એએસપી વેદિકા બિહાની દોડી આવ્યા હતા ત્યારે તેમની સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતનો ગુનો દાખલ કરાયો છે તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ એકત્રિત કર્યા બાદ ડોક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફનો બેદરકારી હશે તો તેમની સામે પગલાં ભરવામાં આવશે અને હાલ પીએમ રિપોર્ટની પણ રાહ જોવાઈ રહી છે. પીએમ રિપોર્ટમાં જે કાંઈ આવશે તે દિશામાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

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