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સુરેન્દ્રનગર: નદીમાં ડૂબેલા 4 યુવકોના મોતનો મામલો, પરિવારજનોનો મૃતદેહ સ્વીકાર કરવાનો ઈનકાર

વહેલી સવારે પીએમ કર્યા પછી મૃતદેહ પરિવારને સોંપવા અંગેની કામગીરી જોરાવરનગર પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

નદીમાં નાહવા પડેલા 4 યુવકો ડૂબી જતા મોત
નદીમાં નાહવા પડેલા 4 યુવકો ડૂબી જતા મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 10:02 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના નગરા ગામે આવેલી ઉમય નદીમાં ચાર જેટલા રાજસ્થાનના યુવકો પડ્યા હતા અને તેમના મોત નિપજ્યા હતા. ત્યારબાદ સ્થાનિક યુવકો દ્વારા તમામ મૃતકોના મૃતદેહ બહાર કાઢી અને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં પીએમ પણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે રાજસ્થાનથી યુવકો સુરેન્દ્રનગર આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ સોમનાથ દર્શન માટે જવાના હતા. પરંતુ છેલ્લો દિવસ હોવાના કારણે નદીના પાણીમાં નાહવા માટેનો લાભ ઉઠાવવા માટે આ ચાર જેટલા યુવકો પાણીમાં કુદ્યા હતા અને ત્યારબાદ મસ્તીએ પણ ચડ્યા હતા. જેના કારણે તેમનું મોત નીપજવા પામ્યું છે.

આ અંગે પોલીસ વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરના પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ એએસપી વૈદિકા બિહાની તેમજ ડેપ્યુટી કલેક્ટર મેહુલ ભરવાડ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને નાયબ દંડક જગદીશ મકવાણા સહિતના આગેવાનો સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને મૃતકોના પરિવારજનોની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી અને સાંત્વના પાઠવવામાં આવી હતી.

નદીમાં નાહવા પડેલા 4 યુવકો ડૂબી જતા મોત (ETV Bharat Gujarat)

વહેલી સવારે પીએમ કર્યા પછી મૃતદેહ પરિવારને સોંપવા અંગેની કામગીરી જોરાવરનગર પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. એ દરમિયાન જોરાવરનગર પોલીસની હાજરીમાં મૃતદેહ સ્વીકાર કરવા માટેનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો અને અલગ અલગ પ્રકારની માંગણીઓ મૂકવામાં આવી હતી. જેમાં યુવકો પાણીમાં ડૂબ્યા હોવાના કારણે જોરાવરનગર પોલીસ દ્વારા એડી દાખલ કરવામાં આવી હતી અને આ અંગે હજુ સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. ત્યારે આ અંગે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત સોલાર પ્રોજેક્ટના સંચાલકો અને કોન્ટ્રાક્ટરો અને કંપનીની બેદરકારીના કારણે યુવકો પાણીમાં ડૂબ્યા હોવાનું આક્ષેપ મૃતકોના પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને આ આક્ષેપને લઈ અને મોડી સાંજ સુધી એએસપી વૈદિકા બિહાની તેમજ પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા પરિવારને સમજાવવામાં આવ્યો હતો. તે છતાં પણ પરિવાર સમજ્યો ન હતો અને મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો ન હતો. અંતે જોરાવર નગર પોલીસ દ્વારા આ મૃતદેહોને કોલ્ડ સ્ટોરેજ ખાતે મૂકવામાં આવ્યા છે અને આ અંગે હવે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

રૂપિયાની માંગણી કરી હોવાનું કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે રૂપિયા ન આપતા મૃતદેહો ન સ્વીકારતા હોવાનું સોલાર પ્રોજેક્ટના લેબર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હવે પોલીસ કાર્યવાહી હાથ ધરે અને ફરિયાદ દાખલ કરે અને યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરે ત્યારબાદ મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે તેવું પરિવારજનો પણ જણાવી રહ્યા છે.

મૃતક યુવકોના સંબંધી મગારામે જણાવ્યું કે, અહીં કાલે એક ઘટના થઈ હતી, જેમાં મારા સંબંધી 3 યુવકોના નદીમાં ડૂબી જવાના કારણે મોત થઈ ગયા. તેમાં ભૂલ કંપનીની હતી. ત્યાં કોઈ મૂળ સુવિધાઓ નહોતી જેમ કે નાવા-ધોવાની. કંપનીવાળાએ બહાર સ્નાન કરવા માટે મોકલી આપ્યા. અને નદી ઊંડાઈનું અનુમાન ન હોવાથી યુવકો નદીમાં ડૂબી ગયા. અત્યારે આ જાણકારી અમને પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવી છે. બાકી શું થયું અને ઘટના કેવી રીતે થઈ અમને ખબર નથી. પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું ત્યારે અમને કોઈ જાણ નહોતી કરાઈ. એક છોકરો 17 વર્ષનો હતો તેનો પણ મજૂર તરીકે ઉપયોગ થઈ રહ્યો હતો.

હાલ તમામ મૃતદેહોને સિવિલ હોસ્પિટલના કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકવામાં આવ્યા છે - મહેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, PSI
જોરાવરનગર પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઇ મહેન્દ્રસિંહ ગોહિલ આ મુદ્દે તપાસ હાથ ધરી રહ્યા છે. નગરા નજીક ઉમય નદીમાં ડૂબી ગયેલા ચાર જેટલા યુવકોના મૃતદેહ સ્વીકાર કરવાની રાજસ્થાનના પરિવારજનો દ્વારા ના પાડવામાં આવી હતી. જેના આધારે હવે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૃતદેહો મૂકવામાં આવ્યા છે અને તપાસ આગળ શરૂ કરવામાં આવી છે.

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SURENDRANAGAR NEWS
4 YOUTH DROWNED IN RIVER
UMAY RIVER
4 યુવકો નદીમાં ડૂબ્યા
SURENDRANAGAR 4 YOUTH DROWNED

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