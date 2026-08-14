સ્વતંત્રતા પર્વ બાદ તિરંગાનું ખાસ સન્માન જાળવો, રોડ રસ્તા પર ના ફેકો; સુરેન્દ્રનગરમાં નિવૃત સૈનિકોએ કરી માંગ
સ્વતંત્રતા પર્વ પહેલા રાષ્ટ્રધ્વજ તિરંગાના સન્માનને લઈને સુરેન્દ્રનગરમાં મહત્વપૂર્ણ અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.
Published : August 14, 2026 at 11:44 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 12:34 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સ્વતંત્રતા પર્વ પહેલા રાષ્ટ્રધ્વજ તિરંગાના સન્માનને લઈને સુરેન્દ્રનગરમાં મહત્વપૂર્ણ અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. ઉત્સવ પૂરો થયા બાદ રસ્તાઓ પર કે અન્ય સ્થળોએ તિરંગાઓ રઝળતી હાલતમાં જોવા મળે અને તેનું અપમાન થાય છે. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના નિવૃત્ત સૈનિકોએ જિલ્લા પ્રશાસન અને નાગરિકો સમક્ષ રાષ્ટ્રધ્વજના યોગ્ય જતન અને સન્માન માટે ખાસ અપીલ કરી છે.
તિરંગાનું અપમાન ના કરો
15 ઓગસ્ટે સુરેન્દ્રનગર સહિત દેશભરમાં 80માં સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવશે. સ્વતંત્રતા પર્વના દિવસની ઉજવણીને ગણતરીના કલાકો બાકી છે તે પહેલાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના નિવૃત સૈનિકોએ તંત્રને ખાસ અપીલ કરી છે.
દર વર્ષે સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી પછી રાષ્ટ્રધ્વજ એટલે કે તિરંગાઓ રસ્તે રજડતી હાલતમાં નજરે મળતા હોય છે અને તેનું અપમાન પણ થતું હોય છે. સુરેન્દ્રનગરમાં તિરંગા યાત્રાઓ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર શહેરના જાહેર રોડ રસ્તાઓ ઉપર તિરંગાઓ લગાવવામાં આવ્યા છે. પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી પૂર્ણ થયા બાદ રોડ ઉપર લગાવવામાં આવેલા તમામ તિરંગાઓ એકત્રિત કરી લઈ અને તેમને સલામત સ્થળે મૂકવામાં આવે તેવી પૂર્વ સૈનિકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે.
માત્ર બે દિવસ તિરંગાને યાદ કરવામાં આવતા હોવાનું પણ પૂર્વ સૈનિકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. તિરંગો હાથમાં નહીં પણ દિલમાં હોવો જરૂરી છે તેવું પણ પૂર્વ સૈનિકો કહી રહ્યા છે. દેશભક્તિએ એવું આવરણ નથી કે જે બે દિવસ ઉજવણી કરવામાં આવે, દેશભક્તિ 365 દિવસ દિલમાં હોવી જોઈએ.
સુરેન્દ્રનગરવાસીઓને પણ નિવૃત્ત સૈનિકો દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન ન થાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવે અને શેરી મોહલ્લા અને ઘર ઉપર લગાવવામાં આવેલા તિરંગા સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી બાદ વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી લઇ અને સલામત સ્થળે મૂકવામાં આવે.
તિરંગાને ફોલ્ડ કરવાની પણ એક રીત હોય છે અને ઘર ઉપર લહેરાવવામાં આવેલા તિરંગાઓ ફાટે તે પહેલા ઉતારી લેવામાં આવે અને નવો લગાડી દેવામાં આવે તેવી પણ અપીલ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરના શહેરીજન અને પૂર્વ સૈનિક માર્કંડ દવે દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તિરંગાનું અપમાન થાય તેની તકેદારી રાખવાની નૈતિક ફરજ તમામ દેશવાસીઓની છે. તિરંગાનું કોઈ પણ પ્રકારનું અપમાન ન થાય તેની પણ તકેદારી રાખવામાં આવે, સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી પૂરી થયા પછી જાહેર રોડ રસ્તાઓ ઉપર લગાવવામાં આવેલા તિરંગાઓ સલામત રીતે વહીવટી તંત્ર દ્વારા એકત્રિત કરી લેવામાં આવે અને સલામત સ્થળે મૂકવામાં આવે.
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