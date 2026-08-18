સુરેન્દ્રનગર: યુવાનોને તલાટીની નોકરી અપાવવાનું કહી પૈસા ખંખેરતો મહેસુલી વિભાગનો ડુપ્લીકેટ ડિરેક્ટર ઝડપાયો, રાજસ્થાનથી ધરપકડ
આ વ્યક્તિએ ખોટા કૉલ લેટર બનાવી રાજકોટ, વાંકાનેર અને સુરેન્દ્રનગરના શિક્ષિત વિદ્યાર્થીઓને ભોગ બનાવ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે
Published : August 18, 2026 at 7:47 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 11:00 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: રાજ્યમાં સરકારી કર્મચારીઓની ખોટી ઓળખ આપી અને નોકરી આપવાના બહાને લોકો સાથેની ઠગાઈના કિસ્સાઓ અવારનવાર સામે આવે છે. આ જ પ્રકારનો એક કિસ્સો સુરેન્દ્રનગરમાંથી પ્રકાશમાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર મહેસુલી વિભાગમાં ડાયરેક્ટર તરીકેની ખોટી ઓળખ આપનાર મેહુલ પરિમલભાઈ શાહ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે તેને રાજસ્થાનની એક હોટલમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે. તેણે પોતાનું નકલી આઈ કાર્ડ પણ બનાવી લીધું હતું અને તેના દમ પર તે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતો હોવાનો ધડાકો થયો છે.
'હું તમને મહેસુલી વિભાગમાં તલાટી તરીકેની નોકરી અપાવીશ' તેવા વાયદા કરીને તેના દ્વારા શિક્ષિત વર્ગના લોકોની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી. તેણે હસમુખ પટેલના નામની સહી કરી ખોટા કોલ લેટરો પણ બનાવી આપ્યા હતા. આ વ્યક્તિએ ખોટા કૉલ લેટર બનાવી રાજકોટ, વાંકાનેર અને સુરેન્દ્રનગરના શિક્ષિત વિદ્યાર્થીઓને ભોગ બનાવ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ આધારે સીટી પોલીસ દ્વારા મેહુલ પરિમલ શાહની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
મેહુલ શાહ દ્વારા ખોટા કૉલલેટરો બનાવી અને તલાટી સહિતના અલગ અલગ ખાતામાં નોકરી આપવાની લાલચો આપવામાં આવતી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે અને આ બાબતના સીટી પોલીસ દ્વારા પુરાવાઓ પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. આ પ્રકારના કિસ્સામાં કોઈ ભોગ બન્યું હોય તો તાત્કાલિક રીતે પોલીસનો સંપર્ક કરવા માટેની અપીલ કરવામાં આવી છે અને હાલ વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
મેહુલ શાહ ઘણા લોકોને પોતે ઇસરોનો ડાયરેક્ટર પણ હોવાનું પણ કહેતો હતો. ભોગ બનના લોકોને આપતો હતો અને ડુપ્લીકેટ મહેસુલ વિભાગ નો ડાયરેક્ટર હોવાની પણ ઓળખ આપતા હોવાનો તપાસમાં ધડાકો
ASP વૈદિકા બિહાની અને તેમના સ્ટાફ દ્વારા મેહુલ પરિમલ શાહની ધરપકડ કરી અને પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, તે પોતે લોકોને ઈસરોમાં ડિરેક્ટર હોવાનું પણ કહેતો હતો. આ બાબતે તપાસ કરવામાં આવતા તેનું ડુપ્લીકેટ આઈકાર્ડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ અંગે વધુ સીટી પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
મેહુલ શાહની માતા પણ ગુનેગાર - બંને વેશ પલટો કરી રાજસ્થાનની એક હોટલમાં રહેતા હતા, સીટી પોલીસે કરી ધરપકડ
મેહુલ શાહની માતા પણ છેતરપિંડી કરવામાં ગુનામાં સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેની સામે પણ ગુનો દાખલ કરાયો છે. મા-દીકરો કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી રાજસ્થાન જતા રહ્યા હતા અને ત્યાં એક હોટલમાં મેહુલ અને તેના મમ્મી રસોઈયા તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. સીટી પોલીસને તેની જાણ થતા રાજસ્થાનની તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
મેહુલ શાહ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને એવા દાવા કરવામાં આવતા હતા કે તેની વાંકાનેર અને અમદાવાદમાં શાળાઓ છે અને જો વાલી એક સાથે 5-10 વર્ષની ફી ભરશે તો તેમને ફીમાં 50% ટકાની રાહત મળશે. આ પ્રકારની લોભામણી સ્કીમો દ્વારા પણ તેણે ઘણા વાલીઓ પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
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