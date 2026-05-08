સુરેન્દ્રનગરમાં ઉનાળાની ગરમી વચ્ચે પાણીનો કકળાટ, 30 દિવસથી પીવાનું પાણી ના આવતા મહિલાઓમાં રોષ
Published : May 8, 2026 at 2:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સૌરાષ્ટ્રનું 'પાણીયારૂં' ગણાતા અને સમગ્ર ઝાલાવાડ સહિત મોરબી, જામનગર, રાજકોટ અને ભાવનગરની તરસ છિપાવતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આજે 'કૂવા કાંઠે તરસ્યા' જેવો ઘાટ સર્જાયો છે. એક તરફ 'સૌની યોજના' અંતર્ગત સુરેન્દ્રનગરના ધોળીધજા ડેમમાંથી પાઇપલાઇન વાટે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ડેમો અને તળાવો ભરીને પાણીદાર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ ખુદ સુરેન્દ્રનગરના કેટલાક વિસ્તારો પાણીના ટીપાં માટે વલખાં મારી રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરની જિલ્લા પંચાયત નજીક આવેલી 10થી વધુ સોસાયટીઓમાં છેલ્લા 30 દિવસથી સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું નથી, જેને લઇને હાલના તબક્કામાં પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યા સર્જાઇ છે. આ વિસ્તારના લોકો અને મહિલાઓ દ્વારા છેલ્લા એક મહિનાથી પાણીનું વિતરણ કરવામાં ના આવતા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી અનેક રજૂઆતો છતાં પણ પાલિકા આ મામલે ધ્યાન આપતી ના હોવાનું સ્થાનિકોનું કહેવું છે. પરિણામે પીવાનું પાણી વેચાતું લેવું પડતું હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
પીવાના પાણીના ટેન્કર માટે ખર્ચવા પડે છે હજારો રૂપિયા
છેલ્લા એક મહિનાથી મહાનગરપાલિકા દ્વારા પીવાનું પાણી આપવામાં ના આવતા સ્વખર્ચે સ્થાનિકોએ પાણીનું ટેન્કર મંગાવવું પડે છે. એક પાણીના ટેન્કર માટે 700થી 1000 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે. ઉનાળાની સિઝનમાં પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યા ઉભી થઇ છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી કરી પીવાના પાણીની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી સ્થાનિકો માંગ કરી રહ્યા છે.
હમીદાબેન નામની સ્થાનિક મહિલાએ રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, "ચૂંટણી સમયે જ્યારે મત જોઇતા હતા ત્યારે નેતાઓ બે હાથ જોડતા હતા અને ચૂંટણી પૂર્ણ થયા પછી અમારી સમસ્યા સાંભળવા પણ તેઓ તૈયાર નથી." અન્ય સ્થાનિક મહિલાએ રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, નેતાઓને ફોન કરવામાં આવે તો નેતાઓ અને ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર ફોન પણ ઉપાડતા નથી.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર રજનીકાંત પટેલે આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, "આ વિસ્તારની સમસ્યા મળી છે પરંતુ પાણીની પાઇપલાઇન તૂટી ગઇ છે અને તેના રિપેરિંગ માટે એન્જિનિયર કામ કરી રહ્યા છે. ફોલ્ટ જડતો નથી અને ફોલ્ટ મળતાની સાથે જ તાત્કાલિક રીપેરિંગ કામ હાથ ધરવામાં આવશે અને આ વિસ્તારની મહિલાઓને જલદી પાણી મળે તે દિશામાં પ્રયત્નો કરવામાં આવશે"
"સમસ્યા ની રજૂઆત મળી છે આગામી દિવસો માટેનું નિરાકરણ આવે તે દિશામાં પ્રયત્નો શરૂ છે." - રજનીકાંત પટેલ, DYMC સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા
