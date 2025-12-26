વઢવાણના પ્રખ્યાત મરચા અને રિંગણમાં વાયરસનો ખતરો!, ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા
ખેડૂતોને એક બાજુ ભાવ પણ નથી મળી રહ્યો અને બીજી તરફ વાયરસનો ખતરો પાક ઉપર ફરી વળ્યો છે.
Published : December 26, 2025 at 4:18 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના વઢવાણમાં ઉત્પાદિત થતા રીંગણ અને મરચાની માંગ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ છે. વઢવાણના રીંગણ અને મરચાં સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રખ્યાત છે. વઢવાણના ખેડૂતો દ્વારા દર વર્ષે રીંગણ અને મરચાનું વાવેતર કરી ઉત્પાદન મેળવી અને સારી એવી આવક કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને માવઠાનો માર સહન કરવો પડ્યો છે.

બીજી તરફ માવઠાના કારણે જમીનમાં ભેજ હોવાના કારણે ખેડૂતોને રીંગણ અને મરચાનું બીજી વખત વાવેતર કરવા માટે મજબૂર બનવું પડ્યું છે. હાલ શિયાળામાં જે ઠંડી પડવી જોઈએ, તે પડી રહી નથી. ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે, જેને લઇને શિયાળુ પાકને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે રીંગણ અને મરચાનું બે વખત વાવેતર કર્યા છતાં પણ ખેડૂતોને કોઈ ફાયદો થાય તેમ નથી. જેમું મુખ્ય કારણ રીંગણ અને મરચાના વાવેતર ઉપર વાયરસ જોવા મળ્યો છે.
રિંગણ અને મરચા પર વાયરસ દેખાતા ઉભા રીંગણ અને મરચાના છોડ સુકાવા લાગ્યા છે. જેને લઇને વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે, કારણ કે રીંગણ અને મરચાં ઉત્પાદન કરી અને દર વર્ષે ખેડૂતો સારી આવક મેળવતા હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે એક બાજુ ભાવ પણ નથી મળી રહ્યો અને બીજી તરફ વાયરસ પાક ઉપર ફરી વળ્યો છે.
વઢવાણમાં ઉત્પાદિત થતા રીંગણ અને મરચા રાજકોટ અમદાવાદ સહિતના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પણ ખેડૂતો દ્વારા પહોંચાડવામાં આવે છે. ગુજરાતની સ્વાદ પ્રેમી જનતા શિયાળામાં આ મરચા અને રીંગણના ઓળાની મજા પણ માણતી હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે વાયરસના કારણે પાક સુકાવા લાગ્યો છે, જેને લઇને ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. ખેડૂતો દ્વારા મોંઘા બિયારણ, મોંઘી દવા અને મોંઘા ખાતર અને મજૂરી કરી અને વાવેતર કરવામાં આવતું હોય છે.
