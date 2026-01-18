ETV Bharat / state

તરણેતરમાં ઈનામી ડ્રોના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી, ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવા બદલ 6 ઈસમો સામે વોરંટ જાહેર

કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ અને છેતરપિંડી કરનારા તત્વોને મૂકવામાં આવશે નહીં તેવી ખાતરી પણ હરેશ મકવાણા દ્વારા ભોગ બનનાર લોકોને આપવામાં આવી છે.

ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવા બદલ 6 ઈસમોને ઝડપી લેવા વોરંટ ઇસ્યુ જાહેર
ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવા બદલ 6 ઈસમોને ઝડપી લેવા વોરંટ ઇસ્યુ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 6:09 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાનો પાંચાળ પ્રદેશ સમગ્ર દેશ દુનિયામાં પવિત્ર ભૂમિ તરીકે પ્રખ્યાત છે. પાંચાળ પ્રદેશનો ઇતિહાસ પણ વર્ષો જૂનો છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાના તરણેતરમાં ઋષિઓના સમયકાળથી મેળો યોજવામાં આવે છે અને ઋષિઓનો મેળો પણ ગણવામાં આવે છે. ત્રીનેશ્વર મહાદેવજીના મંદિરના પટાંગણમાં મેળોના આયોજન દરમિયાન લાખો લોકો મેળામાં આવતા હોય છે.

ધાર્મિક વાતાવરણ અને પૌરાણિક ઋષિઓ સમયનો પવિત્ર મેળાના મેદાનમાં કૃષ્ણ ગૌશાળા તેમજ અનસોયા આશ્રમ દ્વારા ટિકિટોનું જે વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના ડ્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડ્રો સવારે 11 વાગ્યે યોજવાનો હતો પરંતુ સાંજ સુધી આ ડ્રો આયોજકો દ્વારા યોજવામાં ન આવતા હોબાળો પણ મચ્યો હતો. જેના કારણે વિવાદ સર્જાયો હતો અને પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી.

તરણેતરમાં ઈનામી ડ્રોના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી (ETV Bharat Gujarat)

વિશ્વ વિખ્યાત અને પવિત્ર ભૂમિ તરણેતર ખાતે ડ્રોના આયોજકો દ્વારા લાજ શરમ નેવે મૂકવામાં આવી હોય તે પ્રકારની ઘટના ફરી એક વખત તરણેતરમાં સર્જાઈ છે. તરણેતરમાં મેળાની અંદર અગાઉ અશ્લીલ ડાન્સનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો, ત્યારબાદ ફરી એક વખત આ પ્રકારની ઘટના ડ્રો દરમિયાન બની છે. જેને લઈને ધર્મ પ્રેમીઓની લાગણી દુભાઇ છે.

આયોજકો દ્વારા મહિલાને બોલાવીને હિન્દી ફિલ્મી ગીતો ઉપર ડાન્સ કરાવવામાં આવ્યો હતો. ઘાર્મિક જગ્યા ઉપર આ પ્રકારની ઘટના બની હોવાના કારણે ધર્મપ્રેમી લોકોએ પણ આખરી ટીકાઓ કરી છે. હાલ ડ્રોના નામે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે, પરંતુ હવે પવિત્ર ભૂમિ ઉપર ઠુમકા લગાવતા વિડીયો વાયરલ થતા આ અંગે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ લોકો દ્વારા કરવામાં આવી છે.

ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી હરેશ મકવાણા દ્વારા આ મુદ્દે છેતરપિંડી કરી અને ધાર્મિક લાગણી દુભાનારા 6 જેટલા ઈસમોને તાત્કાલિક ઝડપી પાડવા વોરંટ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ અને છેતરપિંડી કરનારા તત્વોને મૂકવામાં આવશે નહીં તેવી ખાતરી પણ હરેશ મકવાણા દ્વારા ભોગ બનનાર લોકોને આપવામાં આવી છે.

આ અંગે હવે વધુ તપાસ પોલીસ વિભાગે પણ શરૂ કરી છે અને છેતરપિંડી કરનારા તત્વો સામે ગુનો દાખલ કરી અને પોલીસે પણ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ ઉપરાંત હવે ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ પણ તમામને ઝડપી પાડવા માટે વોરંટ ઇશ્યૂ કરી અને પોલીસ વિભાગને તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

ડ્રોના નામે છેતરપીંડી કરનાર ઇસમો

  • હીરાભાઇ જે ગ્રામભડિયા રહેવાસી, નાનામાત્રા, રાજકોટ
  • લગઘીરભાઇ કે. કારોલીયા રહેવાસી, કાન૫ર સુરેન્દ્રનગર
  • સુરેશભાઇ આર.ઝરવરિયા રહેવાસી નવાગામ, સુરેન્દ્રનગર
  • મેરાભાઇ એસ.ડાભી રહેવાસી ચીત્રાખડા, મોરબી
  • નરશીભાઇ ડી.સોલંકી રહેવાસી વીજળીયા, સુરેન્દ્રનગર
  • રમેશભાઇ સી. ઝેઝરીયા રહેવાસી અભે૫ર, સુરેન્દ્રનગર

SURENDRANAGAR POLICE
CHEAT SCHEME
TARNETAR DRAWS
TARNETAR NEWS
TARNETAR OF SURENDRANAGAR

