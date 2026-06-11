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સુરેન્દ્રનગર : ઘુડખર અભયારણ્ય સહેલાણીઓ માટે બંધ, આ તારીખથી ફરીથી ખુલશે

તંત્ર દ્વારા પણ ઘુડખર અભયારણ્યને લઈને મહત્વના કેટલાક નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે.

ઘુડખર અભયારણ્ય સહેલાણીઓ માટે બંધ
ઘુડખર અભયારણ્ય સહેલાણીઓ માટે બંધ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 12:36 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના કચ્છના નાના રણમાં ઘુડખર અભયારણ્ય આવેલું છે. દેશ-વિદેશથી લોકો ઘુડખરને જોવા માટે અહીં આવતા હોય છે. દર વર્ષે ઘુડખર અભયારણ્યની 15000થી વધુ મુલાકાતીઓ મુલાકાત લેતા હોય છે. ચાલુ વર્ષે તેમાં વધારો થયો છે અને 20,000થી વધુ લોકોએ ઘુડખર અભયારણ્યની મુલાકાત લીધી છે અને ઘુડખરોને નજીકથી નિહાળ્યા છે. ચોમાસું નજીક આવી રહ્યું છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા પણ ઘુડખર અભયારણ્યને લઈને મહત્વના કેટલાક નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે.

જેમાં 15 જૂનથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાઓના કચ્છના નાના રણમાં આવેલું ઘુડખર અભયારણ્ય બંધ કરવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. 15 જૂન સુધીમાં જે લોકોને ઘુડખર અભયારણ્યમાં પ્રવેશ લેવો હોય અને ઘુડખર જોવા હોય તે જોઈ શકે છે, ત્યારબાદ અભયારણ્ય બંધ કરી દેવામાં આવશે, તે અંગેનો નિર્ણય ઘુડખર અભયારણ્યના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. પ્રવાસીઓ માટે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 16 ઓક્ટોબરથી ફરી ખુલ્લુ મૂકવામાં આવશે.

ઘુડખર અભયારણ્ય સહેલાણીઓ માટે બંધ (ETV Bharat Gujarat)

ડીએફઓ અને ઘુડખર અભયારણ્યના અધિકારી બી. એમ. પટેલ એ જણાવ્યું હતું કે, "ચાર મહિના સુધી દર વર્ષે અભયારણ્ય બંધ રાખવામાં આવતું હોય છે. આ સમયગાળામાં ઘુડખરોને પ્રજનનનો સમય હોય છે અને ચોમાસાની સિઝન પણ હોય છે. આ બંનેને ધ્યાને રાખી અને અગામી 4 મહિના સુધી ઘુડખર અભ્યારણ બંધ કરાવવામાં આવ્યું છે, છતાં પણ જો કોઈ લોકો ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરશે અથવા ઘુડખર અભયારણ્યમાં ગેરકાયદેસર રીતે જશે તો તેમના વિરોધમાં પગલાં ભરવામાં આવશે અને કડક કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે."

સામાન્ય રીતે ચોમાસા દરમિયાન એટલે કે 15 જૂનથી લઈ 15 ઓક્ટોબર સુધી દુર્લભ ઘુડખર માટે પ્રજનનનો સમયગાળો હોય છે. આ સમયે તેઓને માનવીય હસ્તક્ષેપ કે વાહનોના ઘોંઘાટથી ખલેલ ન પહોંચે અને ઘુડખરની સંખ્યામાં વધારો થાય તે દિશામાં પ્રયત્ન તંત્ર અને અધિકારીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ ચોમાસાની સિઝનમાં રણમાં પાણી પણ ભરાઈ જતું હોય છે. રણમાં મુસાફરો અને ખાસ કરીને જે મુલાકાતીઓ જાય તે વરસાદી સિઝનમાં ફસાઈ જતા હોય છે ત્યારે તેમને બહાર કાઢવા માટે ખૂબ મહેનત અને પરિશ્રમ કરવો પડે છે.

સામાન્ય રીતે રણમાં નેટવર્કના પ્રશ્નો પણ ઊભા થતા હોય છે. આવા પ્રકારની સમસ્યાઓ પણ ન સર્જાય તે માટે ચોમાસાને ધ્યાને લઈ 15 જૂનથી 15 ઓક્ટોબર સુધી એમ ચાર મહિના સુધી ઘુડખર અભયારણ્ય સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવશે. કોઈપણ પ્રવાસીઓને પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. જો કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રવાસી આ સમયગાળામાં આરક્ષિત વિસ્તાર ઘુડખર અભ્યારણમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરશે તો તેમના વિરોધમાં વન્ય પ્રાણી સરક્ષણ ધારા હેઠળ કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

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