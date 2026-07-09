સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપ નેતાઓને મળ્યા મહત્વના પદ, રાજુ કરપડા સિંચાઈ સમિતિના ચેરમેન
ચૂંટણી પછી અનેક અટકળો બાદ ચેરમેન પદોની ફાળવણી પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
Published : July 9, 2026 at 8:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ છે. જિલ્લા પંચાયતની ૩૨ બેઠકોમાંથી ભાજપે ૩૧ બેઠકો પર સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે વિજય મેળવ્યો છે. આ સાથે જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપનું શાસન ફરી એક વખત સ્થપાયું છે.
ચૂંટણી પછી અનેક અટકળો બાદ ચેરમેન પદોની ફાળવણી પણ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ ફાળવણીમાં અન્ય પાર્ટીઓમાંથી ભાજપમાં આવીને ચૂંટણી લડેલા અને જીતેલા નેતાઓને મહત્વના પદો આપવામાં આવ્યા છે.
મુખ્ય નિમણૂકો:
- આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં આવેલા રાજુ કરપડાને ઉત્પાદન સહકારી અને સિંચાઈ સમિતિના ચેરમેન પદે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
- કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા ભગીરથસિંહ ઘનશ્યામસિંહ રાણાને બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા છે.
- વર્ષોથી કોંગ્રેસમાંથી ચૂંટણી લડતા નટુજી ઇલોરીયાને આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન પદે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત નાનજીભાઈ પરમારને સામાજિક ન્યાય સમિતિ, મુના સાપરાને મહિલા અને બાળ વિકાસ સમિતિ તથા જશુભાઈ સોલંકીને શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન પદે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
રાજુ કરપડાએ પદ સંભાળતાં જણાવ્યું હતું કે, “મારું સ્વપ્ન હતું તે ભાજપે સાકાર કર્યું છે. લોકોના ખેતર સુધી પાણી પહોંચે તે માટેના પ્રયત્નો કરીશ.” તેમણે ચોટીલા સહિતના વિસ્તારોમાં સિંચાઈની સમસ્યા દૂર કરવા માટે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવાની ખાતરી આપી છે.
આ ફાળવણીમાં પચાસ ટકાથી વધુ અન્ય પાર્ટીઓમાંથી આવેલા નેતાઓને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી અને હવે મહત્વના ચેરમેન પદો પણ સોંપવામાં આવ્યા છે.