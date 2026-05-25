સુરેન્દ્રનગરમાં ખનીજ માફિયાઓ પર મેગા એક્શન, એક વર્ષમાં 2200 ગેરકાયદેસર ખાણો બંધ
માલિકીની જમીનો ઉપર ખોદકામ કરી અને ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલનું ખોદકામ કરી અને નેટવર્ક ચલાવતા ખનીજ માફીઆઓ ઉપર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : May 25, 2026 at 4:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં થાનગઢ, મુળી અને ચોટીલાના વિસ્તારોમાં ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા બેફામ ખનીજ ચોરી કરીને કરોડો રૂપિયાની કાળી કમાણી કરવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ તે દરમિયાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરી અને ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે હરેશ મકવાણાને મૂકવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ હરેશ મકવાણા આવ્યા તેને એક વર્ષ પૂરું થયું છે. ખનીજ ચોરી ઉપર કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીનો રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. એક વર્ષની અંદર થાનગઢ, મુળી અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાંથી 2200 જેટલી ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણો ઉપર ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા એક વર્ષની અંદર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
1 હજાર કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી ઝડપી પાડવામાં આવી
એક વર્ષના સમયગાળામાં 1 હજાર કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત અનેક જગ્યાએ કાયદેસર કાર્બોસેલમાં ફરજ બજાવતા અને જીવના જોખમે કામગીરી કરતા 20,000થી વધુ મજૂરોનું રેસ્ક્યુ કરીને તેમના ગામોમાં પરત મોકલવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ સરકારી જમીન ઉપર ખોદકામ કરતાં ખનીજ માફીઆઓ ઉપર લેન્ડગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. માલિકીની જમીનો ઉપર ખોદકામ કરી અને ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલનું ખોદકામ કરી અને નેટવર્ક ચલાવતા ખનીજ માફીઆઓ ઉપર ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને ખેડૂતોની જમીન સરકાર કરવા અંગેની તજવીજ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ અને મુળી પંથકમાં સદંતરપણે ગેરકાયદેસર ખાણો બંધ કરાવી નાખવામાં આવી છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટ દ્વારા દરોડા પાડીને કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. 200થી વધુ ખનીજ માફીઆઓના ટૂંક સમયની અંદર તડીપાર કરવા અંગેની તજવીજ પણ હાથ ધરવામાં આવવાની છે, તેની દરખાસ્ત અંગેની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે.
સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સૌથી મોટું ખનીજ ચોરીનું નેટવર્ક ગણાતા થાનગઢના જામવાડી, ખાખરાથળ, ભાડુુલા અને ભેટ સહિતના વિસ્તારોમાં અંદાજિત 1100 જેટલા ગેરકાયદેસર કુવાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. આ અંગે પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલના તબક્કામાં પ્રથમ વખત ઇતિહાસમાં એવી ઘટના બની છે કે 100% ખનીજ ચોરી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા તાલુકામાં હવે બંધ થઈ ગઈ છે, ત્યારે મોટા ગજાના ખનીજ માફીઆઓ ઉપર કાયદાકીય ગાળિયો પણ કસાયો છે.
એક વર્ષમાં એક પણ મજૂરનું મોત નહીં અને 20,000 મજૂરોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું
થાનગઢ અને મુળી તાલુકાની ગૌચરની જમીન અને સરકારી જમીન અને માલિકીની જમીન ઉપર ખનીજ માફિયાઓએ કબ્રસ્તાન ઊભું કરી નાખ્યું હતું. દર વર્ષે 200થી વધુ મજૂરોના ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણોમાં દુર્ઘટના સર્જાવાના કારણે મોત નીપજતા હતા. ખનિજ માફિયાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કાર્બોસેલની ખાણો ખોદી નાખવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તેમાં મજૂરોને અંદર ઉતારી અને 200 ફૂટ અંદર ખનીજ ચોરી કરાવવામાં આવતી હતી. દર વર્ષે 200થી વધુ મજૂરોના મોત થતા હતા.લ જેની મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સુધી પણ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, ત્યારે હવે છેલ્લા એક વર્ષમાં ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્નારા કડક કાર્યવાહી કરીનેે ખનીજ ચોરી બંધ કરાવવામાં આવતા એક પણ મજૂરનું છેલ્લા એક વર્ષમાં મોત નથી થયું."
"સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢના જામવાડી અને ભાડુલા, મુળી તાલુકાના અનેક ગામોમાં ચોરી થતી હતી. સંપૂર્ણપણે હાલના તબક્કામાં ખનીજ ચોરી બંધ કરાવવામાં આવી છે અને હવે આ ખનીજ ચોરી ચાલુ ન થાય તે માટેના કડક પગલાં હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. હાલના તબક્કામાં મામલતદાર, ક્લાર્ક અને તલાટીઓની અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે અને ખનીજ ચોરીના સૌથી મોટા ગણાતા 42 સ્પોર્ટ ઉપર 24 કલાક વોચ ગોઠવવામાં આવી છે અને ત્યાં પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. ખનીજ ચોરી શરૂ ન થાય તેના પૂરતા પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. એક વર્ષની અંદર 1000 કરોડથી વધુની ખનીજ ચોરી ઝડપી છે અને વાહનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે." - હરેશ મકવાણા ડેપ્યુટી કલેક્ટર ચોટીલા
હવે ખનીજ ચોરી પર પણ કાર્યવાહી શરૂ કરાઇ
ડેપ્યુટી કલેકટર હરેશ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, "ખનીજ ચોરી અટકાવવામાં આવ્યા બાદ હવે ખનીજ માફીઆઓનું લીસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને હવે ખનીજ માફીઆઓ ઉપર લેન્ડ ગ્રેબિંગ અને ખેડૂતોની જમીનમાં જો ખોદકામ ચાલતું હોય તો તે જમીનો સરકાર હસ્તે કરવા અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. મોટા ગજાના ખનીજ માફીયાઓના અંદાજિત 500થી વધુ દબાણો તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં ગેરકાયદેસર હોટલો, દુકાનો અને ફાર્મ હાઉસ બનાવી નાખવામાં આવ્યા હતા, તે પણ એક વર્ષમાં તોડી નાખવામાં આવ્યા છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે."
