સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નર્મદાની આટલી કેનાલો કરવામાં આવી બંધ, ખેડૂતોમાં ભારે રોષ
નર્મદાની કેનાલોમાં પાણી બંધ કરી દેવામાં આવતા અને રીપેરીંગ કામ અત્યારે જ શરૂ કરવામાં આવતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : May 13, 2026 at 9:10 PM IST
Updated : May 13, 2026 at 9:27 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એ સમગ્ર ગુજરાતમાં નર્મદાના કેનાલનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. નર્મદા કેનાલની મુખ્ય કેનાલ માઈનોર અને ઢારી પંપિગ સ્ટેશનમાંથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રને નર્મદાની કેનાલમાંથી પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. આશરે 20 વર્ષ પહેલા સરકાર દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નર્મદા કેનાલોનું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. હાલ નર્મદાની કેનાલો અત્યંત જર્જરિત હાલતમાં બની ગઈ હોવાના કારણે અને નર્મદાની કેનાલોમાં વારંવાર ગાબડાઓ પડતા હોય છે. ખાસ કરીને નવી બનાવેલી નર્મદાની કેનાલો ફાટી જતી હોય અને તૂટી જતી હોય છે. જેને કારણે ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાણી ભરાતા હોવાની ફરિયાદો મળતી હોય છે.
ચાલુ વર્ષે 1લી માર્ચથી જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ નર્મદા કેનાલો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે દરમિયાન જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જો નર્મદાની કેનાલો બંધ કરવામાં આવે તો ખેડૂતોમાં રોષ પણ ફાટી નીકળે તેવી પરિસ્થિતિ હતી. તે કારણે નર્મદાની કેનાલો બંધ કરવામાં ન આવી હતી અને પાણી ચાલુ રાખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હાલના તબક્કામાં હવે પરિણામો પણ જાહેર થઈ ગયા છે અને ચૂંટણી પણ પૂરી થઈ ગઈ છે ત્યારે હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી પસાર થતી વલભીપુર બ્રાન્ચ, બોટાદ બ્રાન્ચ, મોરબી બ્રાન્ચ એમ મુખ્ય ત્રણ બ્રાન્ચની કેનાલો આજથી બંધ કરી દેવામાં આવી છે.
"કેનાલો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. જેને લઇને ઉનાળુ પાકોના વાવેતર ઉપર સૌથી વધુ અસર થાય તેવી છે. છેલ્લું પાણી પીવડાવવાનું બાકી છે, પાક તૈયાર થઈ ગયો છે. જેમાં બાજરી, તલ, શાકભાજી અને લીલાચારાનું સૌથી વધુ વાવેતર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં થયું છે. હાલ કેનાલો બંધ કરી દેવામાં આવતા આ પાકો ઉપર સૌથી વધુ અસર પડે છે અને અમારી મહેનત ઉપર પણ પાણી ફરી જાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતી ઉભી થઈ છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, બીજી તરફ હવે જૂન મહિનાના અંત સુધી કેનાલો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઇને આગોતરું વાવેતર પણ નહીં થઈ શકે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદન માટેનું હબ ગણાય છે અને આગોતરું ખેડૂતો વાવેતર કરતા હોય છે, પરંતુ નર્મદા કેનાલમાં જ પાણી બંધ કરવામાં આવ્યા હોવાના કારણે ચાલુ વર્ષે આગોતરું વાવેતર પણ નહીં થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઇ છે." - ગોવિંદભાઈ પરમાર, ખેડૂત વઢવાણ
આજથી નર્મદાની કેનલો બંધ કરવામાં આવતા ખેડૂતોના ઉનાળો પાકોના વાવેતર ઉપર તેની સીધી અસર પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. હાલના તબક્કામાં 1લી માર્ચથી કેનાલો બંધ કરવામાં ન આવી હોવાના કારણે ખેડૂતો દ્વારા ઉનાળુ તલ, શાકભાજી, લીલો ચારો અને બાજરા જેવા પાકોનું વાવેતર કર્યું છે અને હવે પાકને છેલ્લું પાણી પીવડાવવાનું બાકી છે તે સમયે જ નર્મદાની કેનાલો બંધ કરી દેવામાં આવતા ખેડૂતોના જીવ પણ તાળવે ચોટી ગયા છે.સમગ્ર જિલ્લામાં અંદાજિત 70 હજાર હેક્ટર જમીન ઉપર ઉનાળુ પાકનું વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ નર્મદાની કેનાલોમાં પાણી બંધ કરી દેવામાં આવતા અને રીપેરીંગ કામ અત્યારે જ શરૂ કરવામાં આવતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ અંગે ખેડૂત આગેવાન રામકુભાઈ કરપડાએ જણાવ્યું કે, "જે સમયે ચૂંટણી હતી ત્યારે મત લેવા માટે કેનાલો ચાલુ રાખવામાં આવી હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. મત મળી ગયા ત્યારબાદ પરિણામો આવી ગયા અને જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓના પરિણામો આવી ગયા બાદ કેનાલના પાટિયા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલ કેનાલ બંધ કરી દેવામાં આવતા ખેડૂતોના હાલ બે-હાલ થઈ ગયા છે. 1લી માર્ચથી જે નર્મદાની કેનાલ બંધ થવાની હતી તે મે મહિનામાં બંધ કરવામાં આવી છે. બે મહિના મોડી બંધ કરી અને ત્યારબાદ રીપેરીંગ કામ તંત્રને સાંભર્યું છે. ખેડૂતોના પાકો સુકાઈ રહ્યા છે અને નુકસાન જવાની ભીતિ સર્જાય છે. જેને લઈને હવે તાત્કાલિક 5 થી 7 દિવસમાં રીપેરીંગ કામ પૂર્ણ કરી કેનલો શરૂ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂત સંગઠનોની પણ માંગ છે."
