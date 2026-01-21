મુળીમાં યોજાશે ત્રણ દિવસીય શિક્ષાપત્રી મહોત્સવ, રોજ 3 લાખ હરિભક્તોનું રસોડું બનશે
મંદિરના 203 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય ત્યારે શિક્ષાપત્રીના 200 વર્ષનો સમૈયો ઉત્સવ પણ યોજાવાનો છે.
Published : January 21, 2026 at 6:15 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાનું સૌથી પૌરાણિક સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું મંદિર મુળી ખાતે આવેલું છે, ત્યારે આગામી 21 જાન્યુઆરીથી 23 જાન્યુઆરી સુધી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દ્વારા મુળી સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે શિક્ષાપત્રી મહોત્સવનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. તેની તડામારી તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ મંદિર બનાવવામાં આવ્યું તેના 203 વર્ષ પૂર્ણ થતા તેનો પાટોત્સવ પણ યોજાવાનો છે.
શિક્ષાપત્રી મહોત્સવના આયોજન માટે વિશાળ ડોમ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં ત્રણ દિવસ સુધી અલગ અલગ ધાર્મિક કાર્યક્રમો અને સેવાકીય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવવાનું છે. મંદિરના 203 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય ત્યારે શિક્ષાપત્રીના 200 વર્ષનો સમૈયો ઉત્સવ પણ યોજાવાનો છે.
આ મંદિર પટાંગણમાં અલગ અલગ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે, ત્યારે દેશ વિદેશથી 3 હજારથી વધુ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તો આવવાના છે. તેમના માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ હોટલો ત્રણ દિવસ માટે બુક કરવામાં આવી છે. પ્રત્યેક દિવસ 3 લાખથી વધુ ભક્તોનું રસોડું કરવામાં આવશે અને પ્રસાદ પણ વિતરણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અનેક ધાર્મિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવવાનું છે.
જેમાં આજુબાજુમાં આવેલા ગ્રામીણ વિસ્તારના અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને 15 હજારથી વધું ફુલ સ્કેપ ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ પ્રકારના ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વસંત પંચમીની ઉજવણી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મુળી મંદિર ખાતે થતી હોય છે, ત્યારે વસંત પંચમીના દિવસે પણ ધામધૂમપૂર્વક રીતે મંદિરના પટાંગણમાં ઉજવણી કરવામાં આવશે.
આ ઉજવણીમાં અનેક રાજકીય આગેવાનો પણ હાજરી આપશે. પ્રથમ વખત 3 લાખથી વધુ લોકો વસંત પંચમીના દિવસે સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે એકત્રિત થશે અને રંગોત્સવની ઉજવણી પણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ સેવાકીય કામગીરી પણ ત્રણ દિવસ માટે કરવામાં આવશે. જેમાં રક્તદાન કેમ્પ અને જરૂરિયાત મુજબ લોકો સુધી વિવિધ પ્રકારની વસ્તુનું વિતરણ સહિતની કામગીરી કરવામાં આવશે, ત્યારે સંતો મહંતો અને ભક્તો દ્વારા તૈયારીને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
