થાનમાં ગૌશાળા અને આશ્રમના લાભાર્થે લકી ડ્રો યોજી કરોડોનું કૌભાંડ, મહંત સહિત 5ની ધરપકડ
5 જેટલા ઇસમોને પોલીસે ઝડપી લીધા હતા અને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવતા પાંચ આરોપીના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં છેતરપીંડીની ઘટનાઓ સતત વધતી જઈ રહી છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાના અમરાપર ગામમાં આવેલી કૃષ્ણ ગૌશાળાના લાભાર્થે તેમ જ મંદિરના લાભાર્થે ટિકિટનું વેચાણ કરી અને ગેરકાયદેસર અને અનઅધિકૃત રીતે ડ્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આયોજકોએ કોઈ પણ પ્રકારનો ડ્રો યોજ્યો જ નહીં.
આ ડ્રોમાં 555 જેટલા ઇનામોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી અને પ્રત્યેક ટિકિટની કિંમત 500 રૂપિયા રાખવામાં આવી હતી. અલગ અલગ આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને આ ટિકિટોનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને 3 કરોડ અને 90 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આ અંગે 07 લોકો સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મંદિરના મહંત સામે પણ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગર પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. આ મુદ્દે ડ્રોના નામે છેતરપિંડી કરનાર અને ગૌશાળા અને મંદિરના નામે છેતરપિંડી કરનારા 5 જેટલા ઇસમોને પોલીસે ઝડપી લીધા હતા અને કોર્ટમાં હાજર કરવામાં આવતા પાંચ આરોપીના બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
લીંબડી ડિવિઝન DYSP વિશાલ રબારીએ જણાવ્યું કે, "ગત તારીખ 15/01/2026ના રોજ થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં તરણેતર ગામ આવેલુ છે. ત્યાં લોટરી અને ડ્રોનો બનાવ બનેલો છે. આ સમગ્ર બનાવ બાબતે પોલીસને જ્યાં જે જગ્યા પર બખેડો થયો હતો, ત્યા તાત્કલિક જગ્યા પર જઈને ત્યાના જે આયોજકો હતા, તેમને તાત્કાલિક ગોતીને સમગ્ર બાબતની ખરાઈ કરવાની પ્રક્રીયા હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ ખરાઈના અંતે એવું ધ્યાનમાં આવેલુ કે રામદાસ બાપુ જે તેઓ ત્યા પોતે આશ્રમ ચલાવે છે. ત્યાં તેમની આશ્રમની ગૌશાળા બાબતે ફંડીગ ભેગુ કરવા બાબતે થઈ અને ત્યા ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે થઈને અને તોએ પૈસા ભેગા કરતા હોય તેવી વાત કરેલી અને તેના આધારે તેમણે લકી ડ્રોની યોજના ઘડી અને આ યોજનાની અંદર અન્ય બીજા 6 વ્યકતિઓ જે આમાં આયોજક તરીકે જોડાયા અને તેમને અલગલ અલગ જગ્યાએ સ્ટોલ લગાવ્યા હતા, અને તેની મદદથી જેનો ટારગેટ હતો કે 1લાખ અને 25 હજાર ટીકિટ વેચવાની તેમાં તેમણે 62 હજાર ટિકીટો 500 રુ.ના લેખે આજુબાજુના જિલ્લા અને તાલુકામાં તેમણે વેચી હતી. ત્યારબાદ આ સમગ્ર બનાવ બનેલો અને કુલ 7 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ થયેલો છે. એમાંથી મુખ્ય આરોપી રામદાસ બાપુ જે પોતે મુખ્ય આયોજક તરીકે હતા. આ ઉપરાંત લગધીરભાઈ કારેલીયા પણ આયોજક તરીકે હતા, જે બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બીજા અન્ય સુરેશ ઝરવરીયા, મેરા ડાભી અને નરેશ સોલંકી નામના ઇસમોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. રમેશ જેજરીયા અને હીરા ગામભાડિયા જે બંને પોલીસ પકડથી દૂર છે."
જેમાં રામદાસ બાપુ લગધીર કારેલીયા, સુરેશ ઝરવરીયા, મેરા ડાભી અને નરેશ સોલંકી નામના ઇસમોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આ તમામ લોકો દ્વારા મંદિર અને ગૌશાળાના નામે છેતરપિંડી કરી અને 3 કરોડ અને 90 લાખ રૂપિયાની ઉચાપત કરવામાં આવી છે.
રમેશ જેજરીયા અને હીરા ગામભાડિયા જે બંને પોલીસ પકડથી દૂર છે. પોલીસે તેની પણ શોધખોળ શરૂ કરી છે. ડ્રો દરમિયાન તરણેતર ખાતે અશ્લીલ ડાન્સ કરતી મહિલાના વિડીયો વાયરલ થયા હતા, પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આ પ્રકારની ઘટનાને પણ ધર્મ પ્રેમીઓ દ્વારા વખોડવામાં આવી હતી અને આ સમગ્ર ગૌશાળા અને મંદિરના લાભાર્થે કરવામાં આવેલા ડ્રોની જાહેરાત છેતરપિંડી કરવા માટે જ કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવતા હવે પોલીસે પણ આ મુદ્દે કડક કાર્યવાહી કરી છે અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
