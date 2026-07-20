સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પશુપાલકોને મોંઘવારીનો માર, ઘાસચારા સહિત પશુઆહારના ભાવ વધ્યા
હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૂકા ઘાસચારાના ભાવ 450 રૂપિયા પ્રતિમણે પહોંચી ગયા છે.
Published : July 20, 2026 at 1:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના પશુપાલકોને ફરી એક વખત મોંઘવારીનો માર સહન કરવો પડી રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ 8 લાખથી વધુ પશુઓની સંખ્યા નોંધાયેલી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ગાય, ભેંસ, બકરી જેવા દૂધ આપતા પશુઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થયો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સુરસાગર ડેરી સહિતની ડેરીઓ પણ છે, પશુપાલકો ત્યાં દૂધ ભરીને પોતાનું જીવન નિર્વાહ કરી રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 6 લાખ લિટર દૂધ એકત્રિત થઈ રહ્યું છે. હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગરમાં જ ડેરી અને પ્લાન્ટ ઊભા કરવામાં આવ્યા હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જ દૂધ પેકિંગ કરીને અન્ય જિલ્લાઓમાં મોકલવામાં આવી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સૌથી મોટું પશુપાલન અને દૂધ ઉત્પાદન કરતો ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાઓમાં સમાવેશ થઈ રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખોળ, ઘાસચારો અને પશુ આહારના ભાવમાં વધારો થયો છે. વરસાદ ખેંચાયો હોવાના કારણે હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૂકા ઘાસચારાના ભાવ 450 રૂપિયા પ્રતિમણે પહોંચી ગયા છે. બીજી તરફ લીલા ઘાસચારાના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે અને તે પણ 200 રૂપિયા સુધી પ્રતિ મણના ભાવે પશુપાલકો ખરીદવા માટે મજબૂર બની રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ખોળ ભુસા અને પશુ આહારના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે.
ભાવમાં નીચે પ્રમાણે થયો વધારો
ઘાસચારો પ્રકાર પહેલાનો ભાવ વધારો બાદનો ભાવ
ખોળ - 2050થી 2250
પશુઆહાર - 700થી 900
મકાઈ ભુસુ - 950થી 1150
લીલોઘાસ ચારો - 80(મણ)થી 200(મણ)
સૂકોચારો - 200(મણ)થી 450(મણ)
આ અંગે પશુપાલકો દ્વારા સરકાર પાસે માંગણી કરવામાં આવી છે કે વરસાદ ખેંચાયો છે ત્યારે તમામ પશુને નાખવામાં આવતા આહારના ભાવ વધ્યા છે. ખોળના ભાવમાં પ્રત્યેક થેલીએ 200 રૂપિયાનો ભાવ વધારો નોંધાયો છે. બીજી તરફ મકાઈના ભુસામા પણ 100 રૂપિયાનો ભાવ વધારો પ્રત્યેક થેલીએ નોંધાવા પામ્યો છે. આ ઉપરાંત પશુ આહારની બેગમાં પણ 150 રૂપિયાનો ભાવ વધારો નોંધાયો છે. પશુપાલકોને ઊંચા ભાવ આપીને ખરીદી કરવા માટે મજબૂર બનવું પડી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગરના પશુપાલક ગગજીભાઈ પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "દૂધના ભાવો યથાવત છે. હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની ડેરીઓમાં દૂધના ભાવ પ્રત્યેક લીટરના 60 થી 65 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવી રહ્યા છે, તેની સામે લીલા ઘાસચારા, સૂકા ઘાસચારા, ખોળ તેમજ અને મકાઈના ભાવમાં વધારો થયો છે. માલ ઢોરને સાચવવા માટે ખવડાવવું ખૂબ જરૂરી હોય છે. નિભાવ કરવા માટે ખૂબ કઠિનભર્યા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. સરકાર આ બાબતે સામું જોવે અને શહેરી વિસ્તાર તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં માલ ઢોરની સંખ્યા પ્રમાણે ઘાસચારો પૂરો પાડે અને દૂધના ભાવમાં વધારો કરે તો જ પશુપાલકો આ પરિસ્થિતિમાં ઊભા રહી શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે."
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