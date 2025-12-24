ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર અને નાયબ મામલતદારના ધરે ઈડીના દરોડા, બેનામી સંપત્તિનો ખુલાસો થવાની શક્યતા

સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ 2015ની બેચના IAS જેમના નામે પણ 5 કરોડથી વધુની મિલકત હોવાનું સામે આવ્યું છે.

બેનામી સંપત્તિનો ખુલાસો થવાની શક્યતા
બેનામી સંપત્તિનો ખુલાસો થવાની શક્યતા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી ED દ્વારા દરોડા પાડવા આવ્યા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ તેના PA જયરાજસિંહ ઝાલા અને નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરી અને ક્લાર્ક મયુરસિંહ ગોહિલના ઘરે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

સુરેન્દ્રનગરમાં કલેક્ટરના ધરે ઈડીના દરોડા

આ મુદ્દે નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરીની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમના ઘરેથી 60 લાખથી વધુની રકમની રોકડ મળી આવી છે, ચંદ્રસિંહ મોરીને કોર્ટમાં રજૂ કરી 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ 2015ની બેચના IAS અને હાલ સુરેન્દ્રનગરમાં ફરજ બજાવે છે, ત્યારે તેના નામે પણ 5 કરોડથી વધુની મિલકત હોવાનું સામે આવ્યું છે.

બેનામી સંપત્તિનો ખુલાસો થવાની શક્યતા (ETV Bharat Gujarat)

1500 કરોડની પાટડી અને સાયલામાં આવેલ જમીન મુદ્દે EDએ દરોડા કરી અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ED દ્વારા હાલ તપાસ ચાલુ છે, ત્યારે તે કલેક્ટરના PA તરીકે અનેક વર્ષોથી જયરાજસિંહ ઝાલા ફરજ બજાવે છે, ત્યારે તેમના ઘરે લખતર ખાતે પણ સતત બીજા દિવસે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવા આવ્યું છે.

થાનના વિડ વિસ્તારમાં આવેલ 3600 થી વધુ વિઘાની જમીનની માલિકી લખતર સ્ટેટની છે. જેનો કેસ 2023થી કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, જિલ્લા કલેક્ટરના PA જયરાજસિંહ લખતરથી આવી રહ્યા છે, ત્યારે આ વિડની કરોડો રૂપિયાની કિંમતી જમીનમાં સર્વે નંબરમાં નામો ચડાવી દેવામાં આવ્યા હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. EDને સાથે રાખી અને હાલ થાન વિડ વિસ્તારની જમીન મુદ્દે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસના અંતે અનેક જમીનોમાં સંડોવણી હોવાનું બહાર આવી શકે તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

વઢવાણ નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીની ધરપકડ

PMLAની કલમ 17 હેઠળ ચંદ્રસિંહ ભૂપતસિંહ મોરી, નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટના રહેણાંક પરિસરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ (તપાસ) દરમિયાન રુ.67.50 લાખની રોકડ રકમ મળી આવી, જેને જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ રોકડ રકમ તેમના બેડરૂમમાં છુપાવેલી મળી આવી હતી. આરોપી ચંદ્રસિંહ ભૂપતસિંહ મોરીએ 23/12/2025ના રોજ PMLAની કલમ 17 હેઠળ નોંધાયેલા તેમના નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે સ્વીકાર્યું છે, કે જપ્ત કરાયેલી રોકડ એ વૈધાનિક જમીન-ઉપયોગની (statutory land-use) અરજીઓના ઝડપી અથવા સાનુકૂળ નિકાલ માટે સીધી રીતે અથવા વચેટિયાઓ દ્વારા અરજદારો પાસેથી માંગેલી અને એકઠી કરેલી લાંચની રકમ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. CBIએ EDના પૂર્વ અધિકારી સામે ભ્રષ્ટાચારનો નવો કેસ દાખલ કર્યો, કમાણી કરતા વધુ સંપત્તિ એકઠી કરવાનો આરોપ
  2. સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા, કલેક્ટરના બંગલાની અંદર સર્ચ ઓપરેશન

TAGGED:

SURENDRANAGAR COLLECTOR ED
COLLECTOR RAJENDRA PATEL
SURENDRANAGAR NEWS
DEPUTY MAMLATDAR CHANDRASINH MORI
SURENDRANAGAR ED RAIDS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.