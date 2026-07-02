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સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મૃત્યુ પછી 52 લોકોએ ચક્ષુદાન કરીને જીવતે જીવ પોતાનો ધર્મ નિભાવ્યો અને મર્યા બાદ પણ અંધકારમય જીવન જીવતા લોકોના જીવનમાં અજવાળા પાથર્યા

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 5:10 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: ચક્ષુદાનને મહાદાન ગણવામાં આવે છે. મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન થાય તે અંગે તંત્ર દ્વારા પણ સતત પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવતા હોય છે અને લોકજાગૃતિ અંગેના વિવિધ કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવતા હોય છે. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા એક વર્ષના સમયગાળામાં ૫૨ લોકોએ મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન કર્યું છે.

ચક્ષુદાનના કારણે જે લોકો અંધકારમય જીવન જીવતા હોય છે તેમના જીવનમાં અજવાળા પથરાતા હોય છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચક્ષુદાન કરવા માટે ત્રણ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવ્યા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ, લીંબડીની આર.આર. હોસ્પિટલ અને સુરેન્દ્રનગર મેડિકલ કોલેજ ખાતે ચક્ષુદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન (ETV Bharat Gujarat)

એક વર્ષમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મૃત્યુ પછી 52 લોકોએ ચક્ષુદાન કરીને જીવતે જીવ પોતાનો ધર્મ નિભાવ્યો અને મર્યા બાદ પણ અંધકારમય જીવન જીવતા લોકોના જીવનમાં અજવાળા પાથર્યા છે. મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કરનાર ૫૨ મૃતકોના પરિવારજનોને સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફ અને તંત્ર દ્વારા સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન (ETV Bharat Gujarat)

ચક્ષુદાન કરવી એ સરળ પ્રક્રિયા છે. કોઈપણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયા બાદ છ કલાકની અંદર ચક્ષુદાન કરવું જરૂરી છે અને આ પ્રક્રિયા માત્ર 15 મિનિટમાં પૂર્ણ થાય છે. મૃત્યુ બાદ એક ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ સબમિટ કરાવ્યા બાદ સિવિલ હોસ્પિટલ અથવા મેડિકલ કોલેજની ટીમ સ્થળ પર આવે છે અને મૃતકનું ચક્ષુદાન સ્વીકાર કરે છે. ત્યારબાદ આ ચક્ષુને સલામત સ્થળે રાખવામાં આવે છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન (ETV Bharat Gujarat)

આ ચક્ષુ મારફતે આંખના વિવિધ ઈલાજ અને ઓપરેશનમાં અલગ-અલગ પાર્ટ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી અંધકારમય જીવન જીવતા લોકોના જીવનમાં અજવાળા પથરાય છે. એક વર્ષમાં 52 લોકોએ ચક્ષુદાન કર્યું હતું અને કુલ 102 આંખોનું દાન સુરેન્દ્રનગર આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સ્વીકાર કરવામાં આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન (ETV Bharat Gujarat)

આ કામગીરીને વેગ મળે તે માટે જાગૃતિ અંગેના કાર્યક્રમો પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત સમગ્ર જિલ્લામાં આવેલી સરકારી હોસ્પિટલોમાં આંખના ઈલાજ માટે આવતા તેમજ અન્ય રોગોના ઈલાજ માટે આવતા દર્દીઓને જાગૃત કરવા માટે સેમિનારોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એક સપ્તાહમાં એક સેમિનાર યોજીને જાગૃતિ વધારવાના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. અગાઉના વર્ષે 52 લોકોએ મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન કર્યું હતું, પરંતુ આ સંખ્યામાં વધારો થાય અને વધુને વધુ લોકો મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન કરે તે માટે આરોગ્ય વિભાગે પણ વ્યાપક પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એક વર્ષમાં 52 લોકોએ મૃત્યુ પછી ચક્ષુદાન કર્યું, 102 આંખોનું દાન (ETV Bharat Gujarat)

ચક્ષુદાન સમયે સ્વીકાર કરેલા ચક્ષુ આંખના ઈલાજ માટે કામ આવે છે અને આંખના ઈલાજના દર્દીઓને નવી રોશની મળે છે. - ડો. ચૈતન્ય પરમાર, સિવિલ સર્જન

સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલના સિવિલ સર્જન ડો. ચૈતન્ય પરમારે જણાવ્યું છે કે વધુને વધુ લોકો ચક્ષુદાન કરે, કારણ કે મૃત્યુ પછી આ પ્રક્રિયા કરવાની હોય છે અને માત્ર 15 મિનિટની પ્રક્રિયામાં ચક્ષુદાન સ્વીકારવામાં આવે છે. ફક્ત ફોર્મ ભરીને સબમિટ કરાવ્યા બાદ પરિવારજનો જાણ કરે ત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલની ટીમ સ્થળ પર પહોંચે છે અને પ્રક્રિયામાં સામેલ થાય છે. ચક્ષુદાન સમયે લેવાયેલી આંખોના અલગ-અલગ ભાગોનો આંખના વિવિધ ઓપરેશન અને સ્પેરપાર્ટ્સ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી અંધકારમય જીવન જીવતા લોકોને રોશનીના અજવાળા મળે છે. ચક્ષુદાનને મહાદાન ગણવામાં આવે છે. તમામ લોકો તેમાં સહભાગી બને અને વધુને વધુ ચક્ષુદાન થાય તે માટે હોસ્પિટલ દ્વારા સતત પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવતા હોય છે.

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TAGGED:

SURENDRANAGAR DISTRICT
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