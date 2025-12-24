ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 30 હજારથી વધુ ખેડૂતો પાક નુકસાન સહાયથી વંચિત, શું છે કારણ?

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 1.50 લાખ ખેડૂતોને રૂ. 500 કરોડથી વધુની સહાય રકમની ચૂકવણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.

ખેડૂતો જોગ પાક નુકસાન વળતર પેકેજ
ખેડૂતો જોગ પાક નુકસાન વળતર પેકેજ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : ગુજરાતભરમાં વરસેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ખેતી પાકોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને પણ ભારે આર્થિક ફટકો પડ્યો હતો. જે બાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 10,000 કરોડ રૂપિયાનું પાક નુકસાન વળતર પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. સહાય રકમની ચૂકવણી પણ થઈ ગઈ છે, છતાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 30 હજારથી વધુ ખેડૂતો સરકારી સહાયથી વંચિત છે.

ખેડૂતો જોગ પાક નુકસાન વળતર પેકેજ

ચાલુ વર્ષના સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર મહિનામાં થયેલા માવઠાને કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોના કપાસ અને મગફળી જેવા પાકોને ભારે નુકસાન થયું હતું. આવા ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકારે પાક નુકસાન વળતર પેકેજની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગરને અસરગ્રસ્ત જિલ્લામાં સામેલ કરી અને ખેડૂતોને પાક નુકસાન વળતરનો લાભ મળે તે માટે પ્રક્રિયા શરુ કરવામાં આવી હતી.

30 હજારથી વધુ ખેડૂતો પાક નુકસાન સહાયથી વંચિત (ETV Bharat Gujarat)

1.80 લાખથી વધુ ફોર્મ ભરાયા, રૂ. 500 કરોડથી વધુ રકમ ચૂકવી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અંદાજે 1.80 લાખથી વધુ ખેડૂતો દ્વારા પાક નુકસાન સામે વળતર મેળવવા માટે ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા. ખેતીવાડી વિભાગની ટીમો દ્વારા આ ફોર્મની ચકાસણી કરી અને ખેડૂતોના ખાતામાં સીધી સહાયની રકમ જમા થાય તે પ્રકારની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં ગ્રામસેવકો, તલાટીઓ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ સહિત ખેતીવાડી વિભાગની અલગ અલગ ટીમો જોડાઈ હતી.

"ટેક્નિકલ ઇસ્યુ અને ખેડૂતોના ખાતાના પ્રશ્નોના કારણે કેટલાક ખેડૂતોને સહાય મળી નથી, 15-20 દિવસમાં તમામ ખેડૂતોને સહાયની ચૂકવણી કરી દેવામાં આવશે." -- મુકેશ પરમાર (ખેતીવાડી અધિકારી)

ખેડૂતોએ ભરેલ ફોર્મની ચકાસણી કરી અને સહાયની રકમ સીધી ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 1.50 લાખથી વધુ ખેડૂતોના ખાતામાં સહાયની રકમ જમા કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી નાખવામાં આવી છે. ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા જણાવવામાં આવેલ વિગત અનુસાર રૂ. 500 કરોડથી વધુની રકમ નુકસાન વળતર પેકેજના સહાય બાબતે ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરી નાખવામાં આવી છે.

સહાયથી વંચિત 30,000 ખેડૂતો!

જોકે, હજુ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 30,000 થી વધુ ખેડૂતોને સહાય મળવાની બાકી છે. તે અંગે પણ તંત્રના અધિકારીઓ દ્વારા કામગીરી આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. આ અંગે ખેતીવાડી અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ટેકનિકલ ઇસ્યુ તેમજ જોઇન્ટ ખાતાના ઇસ્યુ અને ખેડૂતોના ખાતાના પ્રશ્ન, ફોર્મમાં અધૂરી વિગત હોવાના કારણે ભરેલા ફોર્મમાં ક્વેરી આવી રહી છે.

આવા ફોર્મમાં સુધારાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં 30 હજારથી વધુ ખેડૂતો, જેની આર્થિક નુકસાન વળતર પેકેજની રકમ ચૂકવવાની બાકી છે, તેની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરી નાખવામાં આવશે. તમામ ખેડૂતોના ખાતામાં સહાયના રૂપિયા જમા કરવાની તૈયારી પણ ખેતીવાડી અધિકારી દ્વારા દેખાડવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

CROP DAMAGE ASSISTANCE
FARMERS DEPRIVED OF GOVT ASSISTANCE
ખેડૂતો પાક નુકસાન સહાયથી વંચિત
GUJARAT AGRICULTURE DEPARTMENT
FARMERS ISSUE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.