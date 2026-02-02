ETV Bharat / state

માત્ર વઢવાણી મરચા જ નહીં માટલાની પણ છે માંગ, નજીવા ભાવમાં અનેક ફાયદાઓ આપતું માટલાનું પાણી

ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે ફ્રીજ સમાન ગણાતા વઢવાણના પ્રખ્યાત માટીના માટલાઓનું ઉત્પાદન માટી કામના કામદારોએ શરૂ કર્યું.

માત્ર વઢવાણી મરચા જ નહીં માટલાની પણ છે માંગ
માત્ર વઢવાણી મરચા જ નહીં માટલાની પણ છે માંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : માટીકામ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગોમાં મહેનત અને મજૂરી વધુ હોવાથી કારીગરોની સંખ્યામાં દિન પ્રતિદિન ઘટાડો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. જેથી માટી કામ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગો બંધ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે વઢવાણ તાલુકામાં હવે ગણ્યા ગાંઠિયા માટીકામ સાથે જોડાયેલા કારીગરો વધ્યા છે.

વઢવાણી મરચા જ નહીં માટલાની પણ છે માંગ

આ કારીગરોની અનોખી કળાથી થતા ઉત્પાદિત માટીના વાસણો તેમજ માટલાઓ, તાવડીઓ અને નાના બાળકોના ગલ્લાઓની માંગ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં છે. સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં અંદાજિત 30 જેટલા લોકો માટી કામ સાથે આજે પણ જોડાયેલા છે. આ કામદારો સ્પેશિયલ માટલાઓ બનાવે છે, જેમાં ઉનાળાના 45 ડિગ્રી તાપમાનમાં પણ આ માટલાઓ ઠંડુ પાણી કરે છે. ઉનાળાના ગરમીમાં પણ લોકોના આંતરડી ઠારે તેવા માટલાઓનું ઉત્પાદન વઢવાણમાં થઈ રહ્યું છે.

માત્ર વઢવાણી મરચા જ નહીં માટલાની પણ છે માંગ (ETV Bharat Gujarat)

દર ઉનાળામાં આ માંગોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જેમાં વઢવાણ તાલુકાના માટીકામ સાથે જોડાયેલા કામદારો દ્વારા રાણપુર, ભાવનગર, અમદાવાદ, વિરમગામ, સુરેન્દ્રનગર, ચુડા, લીંબડી સહિતના ગામોમાં આ ઉત્પાદિત માટલાઓ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે અને ત્યાંની બજારમાં વેચાણ માટે મૂકવામાં આવે ત્યારે વઢવાણી માટલાની માંગમાં વધારો ગ્રાહકોમાં પણ જોવા મળે છે. સૌથી વધુ ગ્રાહકો વઢવાણી માટલા ખરીદવાનો આગ્રહ રાખતા હોય છે.

વઢવાણી માટલા
વઢવાણી માટલા (ETV Bharat Gujarat)

વઢવાણી માટલા કેવી રીતે બને છે?

માટલા બનાવવાની રીતમાં પહેલા માટી કામથી તેને આકાર આપવામાં આવ્યા બાદ તેને વ્યવસ્થિત રીતે ઘડવામાં આવે છે. સ્પેશિયલ માટીથી આ માટલાઓ બનાવી અને ત્યારબાદ તેને પકવવામાં આવે છે. 24 કલાક સુધી પકવવામાં આવ્યા બાદ તેનો ઉત્પાદન કરી અને બજારમાં મોકલવામાં આવે છે. હાલ શિયાળો ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ હાલના તબક્કાથી જ માટીકામ સાથે જોડાયેલા કામદારો દ્વારા માટલાના ઉત્પાદન શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

વઢવાણી માટલા
વઢવાણી માટલા (ETV Bharat Gujarat)

"કુદરતી રીતે માટલામાં થતું ઠંડુ પાણી શારીરિક રીતે પણ લાભ થાય છે,પેટ અને એસીડીટી ની તકલીફો દૂર થાય છે પ્રાકૃતિક મિનરલ પ્રાપ્ત થાય છે.કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ જેવા પદાર્થો પણ આ પાણીમાંથી મળે છે,એટલે અલગ અલગ પ્રકારની ઉણપો પણ શરીરમાં દૂર થાય છે.વર્ષોથી ફ્રીજના સ્થાને વઢવાની માટલાની ઠંડા થયેલા પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ." - મયુર પાટડીયા, ગ્રાહક

ગોળ માટલા, કોઠીના માટલા એમ અલગ અલગ પ્રકારના માટલાઓ બનાવીને તેનું વેચાણ કરીને પોતાનું જીવન આગળ ધપાવી રહ્યા છે. પરંપરાગત રીતે આ વ્યવસાયથી જોડાયેલો પરિવાર છે, ત્યારે નાના બાળકોથી લઇ અને વૃદ્ધો પણ પોતે માટલા બનાવી અને રોજગારીની તકોનું સર્જન કરી રહ્યા છે

વઢવાણી માટલા
વઢવાણી માટલા (ETV Bharat Gujarat)

વઢવાણી માટલાનું પાણી પીવાથી અનેક ફાયદાઓ

કુદરતી રીતે પણ માટીના માટલામાં પાણી રાખી અને પીવાના ફાયદાઓ અનેક છે. કુદરતી રીતે ઠંડુ પાણી મળે ત્યારે પેટ અને એસિડિટીની તકલીફ દૂર થાય છે અને પેટમાં ઠંડક મળે છે. પ્રાકૃતિક મિનરલ પ્રાપ્ત થાય છે, જેને લઈને માટલાનું પાણી પીવાથી કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ જેવા ખનીજ પણ શરીરમાં જાય છે.

"માટી કામના કારીગરો દિન પ્રતિદિન ઓછા થતા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે હાલના તબક્કામાં વઢવાણમાં માલધારી ચોક વિસ્તારમાં માટીમાંથી માટીના માટલાઓ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ આ માટલાની માંગ રહેતી હોય છે. તેને પહોંચી વળવા શિયાળાના સિઝનમાં જ માટલા ઉત્પાદન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. વેપારીઓ દ્વારા એડવાન્સ બુકિંગ કરાવવામાં આવ્યું છે અને માલ પહોંચી વળવા માટે બહારથી કારીગરોને બોલાવી અને ત્યારબાદ માટલાઓ ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે." - આશીફ રાધનપુરી, વેપારી, માટલા ઉત્પાદન કરનાર

જેને લઇ હાડકા, સ્નાયુ, હૃદય અને એકંદરે સ્વાસ્થ્યમાં ફાયદો થાય છે, તેમજ પાચન તંત્ર પણ આ માટીના માટલાનું પાણી પીવાના કારણે સુધરે છે. વઢવાણમાં આ ઉત્પાદન થતા માટીના માટલામાં ઠંડુ કરેલું પાણી ઉનાળામાં લુ અને હિટ સ્ટોકથી બચાવે છે, તેમજ ગળાના બળતરાથી પણ દૂર રાખે છે.

વઢવાણી માટલા બનાવતા કારીગરો
વઢવાણી માટલા બનાવતા કારીગરો (ETV Bharat Gujarat)

ઉનાળામાં પરબ બંધાવવામાં આવે ત્યાં મફત માટલાઓ આપવામાં આવે છે

આ માટલાની કિંમત 60 રૂપિયાથી લઈને 90 સુધી પ્રતિ નંગના ભાવથી માટલાનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે આ ઉપરાંત જ્યાં ઉનાળામાં પરબ બંધાવવામાં આવે ત્યાં મફત માટલાઓ આપવામાં આવે છે અને કુંડા પક્ષીઘર તાવડીઓ, ગલ્લાઓ અને માટલાઓ બનાવી અને ગુજરાતભરના જિલ્લાઓમાં વઢવાણી માટલા પૂરા પાડવામાં આવતા હોવાનું કારીગરો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો..

  1. 'ટાંકા અને સંપ બનાવ્યા પણ પાણી ન મળ્યું', પાલનપુરમાં મહિલાઓનો માટલા સાથે વિરોધ
  2. Earthen pot Season in Bhavnagar : ભાવનગરમાં માટલાંની સીઝન કેવી જઈ રહી છે? જાણો માટલા બનાવવાની પ્રક્રિયા અને ભાવ

TAGGED:

SURENDRANAGAR NEWS
WADHAWANI POTS
SURENDRANAGAR WADHAWANI POTS
POT MANUFACTURER
WADHAWANI POTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.