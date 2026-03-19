સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તુવેરની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરાઈ બંધ, ખેડૂતોએ કરી આ માંગ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ગત મોડી રાત્રે વાતાવરણમાં પલટો આવવાથી ભારે પવન ફૂંકાતા વ્યાપક નુકસાન સર્જાયું છે.
Published : March 19, 2026 at 1:26 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં ગત મોડી રાત્રે વાતાવરણમાં પલટો આવવાથી ભારે પવન ફૂંકાતા વ્યાપક નુકસાન સર્જાયું છે. વઢવાણ તાલુકામાં સૌથી વધુ નુકસાન હોવાનું હાલ સામે આવ્યું છે. ખાસ કરીને વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા જીરું, વરિયાળી, ઘઉં, ચણા જેવા પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. તૈયાર થયેલો પાક ખેડૂતોના ખેતરમાં પડ્યો છે અને કે પાક પર પાણી ફરી વળ્યું છે.
વઢવાણ તાલુકામાં ભારે પવન સાથે વરસાદના કારણે વરીયાળી તૂટી ગઈ છે. ઘઉંને પણ નુકસાન થયું છે, ત્યારે બીજી તરફ ચણાના જે પાથરા હતા તે ભારે પવનના કારણે ઉડી ગયા છે. ચણાના પોપટા પણ ખરી ગયા છે, જેને કારણે મોઢામાં આવેલો કોળીયો છીનવાઈ ગયો હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે. ખેડૂતો દ્વારા પોતાના ખેતરમાં તૈયાર થઈ ગયેલો પાક લણીને મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ભારે પવન સાથે માવઠાના કારણે નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેને લઇને જગતનો તાત ફરી ચિંતામાં મુકાયો છે.
વઢવાણ તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર વાવાઝોડા અને ભારે પવનની દેખાઈ હોવાના કારણે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પણ આજથી તુવેરની ખરીદી બંધ કરવામાં આવી છે. નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં સુધી વાવાઝોડું અને વરસાદ જેવું વાતાવરણ છે, ત્યાં સુધી તુવેરની ખરીદી બંધ રાખવામાં આવશે.
"પવનની ગતિ અત્યંત ઝડપી હતી, જેને લઇને ચણાના તૈયાર કરીને રાખવામાં આવેલા પાથરાઓ એક ખેતર થી ત્રણ ખેતર દૂર જતા રહ્યા. આ ઉપરાંત હલર ના મળતા હોવાના કારણે ખેતરમાં ચણાના પાક લણીને મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ વાવાઝોડા અને વરસાદ જેવા વાતાવરણના કારણે નુકસાન થયું છે. પોપટા કરી ગયા છે, જેને લઇને 10 ટકા થી 20 ટકા સુધીનું ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે." - ગોવિંદભાઈ પરમાર, ખેડૂત
આ ઉપરાંત વઢવાણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હાલ ઘઉંની આવક છે. અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજીની આવક છે, ત્યારે આ આવક સલામત સ્થળે રાખવા અને સેડ નીચે જ હરાજી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. શાકભાજી વેચાણ કરવા આવતા ખેડૂતોને પણ પોતાનો માલ અને જણસ ઢાંકીને લાવવા અંગેની સૂચના આપવામાં આવી છે.
"વાવાઝોડાના કારણે સાવચેતી રાખવા માટે ખેડૂતોને સૂચના આપવામાં આવી છે, પોતાના પાકને સુરક્ષિત રાખવાની સુચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ઘઉં, શાકભાજી ની ખરીદી ચાલી રહી છે તે શેડમાં જ કરવા સૂચના અપાઈ છે. ટેકાના ભાવે તુવેરની ખરીદી આજથી બંધ કરવામાં આવી છે અને જે તુવેર ખરીદી કરવામાં આવી છે તે પણ સુરક્ષિત શેડમાં બગડે નહીં તે પ્રકારે ખસેડવામાં આવી છે." - રાજુભાઈ ત્રિવેદી, સેક્રેટરી વઢવાણ માર્કેટિંગ યાર્ડ
હાલના તબક્કામાં ખેડૂતોને જે નુકસાન પહોંચ્યું છે તે અંગેનો સર્વે કરવામાં આવે અને સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી છે. ચોમાસા દરમિયાન પણ 150 ટકા વધુ વરસાદ ખાબક્યો હતો. હવે શિયાળુ પાક તૈયાર થઈ ગયો ત્યારે જ વાવાઝોડું અને ઝરમર ઝરમર વરસાદ શરૂ થતા વ્યાપક નુકસાન સર્જાયું હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે.
