સુરેન્દ્રનગરમાં વ્યાજખોરો સામે થશે કડક કાર્યવાહી? પોલીસના અરજી મેળામાં 100 પીડિત અરજદારો પહોંચ્યા

6 પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 100થી વધુ અરજદારો દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારની અરજીઓ કરવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગર પોલીસે યોજ્યો અરજી મેળો
સુરેન્દ્રનગર પોલીસે યોજ્યો અરજી મેળો (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 22, 2026 at 5:25 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં વ્યાજખોરોનો આંતક સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. મુળી તાલુકાના ગઢડા ગામના ખેડૂત ગોપાલભાઈ ઇશ્વરભાઇ બાવળીયા દ્વારા વ્યાજખોરોના આંતક સામે જીવન ટૂંકાવ્યુમ હતું. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આ પ્રકારની ઘટના ન બને અને આર્થિક સંકળામણમાં આવી જઈ અને કોઈ અંતિમ પગલું ન ભરે તેની તકેદારીના ભાગ સ્વરૂપે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી.

આ વિચારણાના ભાગ સ્વરૂપે સુરેન્દ્રનગરમાં આજે અરજી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર ડિવિઝન વિસ્તારમાં આવતા લખતર, વઢવાણ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન, A ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન, જોરાવરનગર, મૂળી પોલીસ સ્ટેશન આમ 6 પોલીસ સ્ટેશનના લોકો વ્યાજખોરથી પીડિત હોય તો તેવા લોકોની અરજીઓ સ્વીકાર કરવામાં આવી હતી. વ્યાજખોરો ઉપર કડક પગલાં ભરવાના આદેશ પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. વ્યાજના ચક્રમાં ફસાયેલા લોકોની રજૂઆતો પણ સાંભળવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ પણ આ અરજી મેળામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ફક્ત વ્યાજખોરો સામે કાર્યવાહી નહીં, પરંતુ ઉંછીના રૂપિયા લીધા હોય અને ત્યારબાદ આર્થિક સંકળામણમાં ફસાયેલા લોકો અને પરિવારો બહાર આવે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગરની એસબીઆઇ બેન્ક, યુનો બેંક, સુરેન્દ્રનગર ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક સહિતની સરકારી બેંકોના મેનેજરોને ઉપસ્થિત રાખી અને આર્થિક સંકળામણમાં આવેલા પરિવારોને તાત્કાલિક લોન મળી રહે તે માટે સુરેન્દ્રનગરની પોલીસ મધ્યસ્થી બની અને પીડિત પરિવારોને તાત્કાલિક લોન મળી રહે તે પ્રકારના પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

"આજે લોન મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વ્યાજના વિષચક્રમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. તાત્કાલિક લોન મળી રહે તે માટે બેંકોના મેનેજરો અને અધિકારીઓને અરજી મેળામાં ઉપસ્થિત રાખવામાં આવ્યા છે. આર્થિક સંકળામણના કારણે કોઈ અંતિમ પગલું ન ભરે તેની તકેદારી હવે પોલીસ વિભાગ રાખી રહ્યું છે. રેન્જ આઈ.જી નિલિપ્ત રાય તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુના માર્ગદર્શન હેઠળ આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજન દરમિયાન 100થી વધુ લોકોએ અરજી મેળામાં ભાગ લઈ અને આર્થિક સંકળામણ દૂર થાય તેવા પ્રયત્ન કર્યા છે." - વેદિકા બિહાની, ASP સુરેન્દ્રનગર

સુરેન્દ્રનગર ડિવિઝન વિસ્તારમાં આવતા 6 પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 100થી વધુ અરજદારો દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારની અરજીઓ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ વિભાગ દ્વારા વિભાગ બોર્ડ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. જેમાં છ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ પીએસઆઇનો સ્ટાફ તેનાત રાખવામાં આવ્યો હતો. કોઈ વ્યાજખોરથી ત્રાસ અનુભવતો હોય તો તેની અરજી લેવામાં આવી હતી અને કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત મહાનગરપાલિકામાં ઔદ્યોગિક એકમોને 10 થી 50 હજાર સુધીની લોન આપવામાં આવી રહી છે, તેની પણ તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરી અને પૂરતા પુરાવા હોય તેવા વ્યક્તિઓને અરજી મેળામાં જ લોન આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.

