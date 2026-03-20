સુરેન્દ્રનગર: કમોસમી વરસાદથી અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી, સરકાર પાસે કરી માંગણી

ભારે પવન સાથે અને વાવાઝોડા જેવા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ પડવાના કારણે રણમાં અગરિયાઓના મીઠાને નુકસાન થયું છે.

કમોસમી વરસાદથી અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી
કમોસમી વરસાદથી અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 20, 2026 at 3:47 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવતા ભારે પવન સાથે બે દિવસથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે. બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા પાટડી તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓને પણ વ્યાપક નુકસાન સર્જાયું છે. ભારે પવન સાથે અને વાવાઝોડા જેવા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદ પડવાના કારણે રણમાં અગરિયાઓના મીઠાને નુકસાન થયું છે.

અગરિયાઓને હાલમાં ગરમીની ખૂબ જરૂર હોય છે કેમ કે જો પાણી સુકાય અને સોસાય તો જ મીઠું પાકે, આ સમગ્ર મીઠું પકવવાનો એક ભાગ છે. ગરમી જેટલી વધુ પડે તેટલું મીઠું વધુ પાકે, પરંતુ હાલ ગરમીના સ્થાને વરસાદ વરસી રહ્યો છે. મીઠાના પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. ચાલુ વર્ષે મીઠાના ઉત્પાદનમાં પણ વ્યાપક ઘટાડો આવે તે પ્રકારની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી (ETV Bharat Gujarat)

હાલના તબક્કામાં 8 લાખથી વધુ ટન મીઠું ઓછું પાકે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રણના અગરિયાઓ પાંચ મહિના સુધી રણમાં રહી અને ત્યારબાદ મીઠું પકવી અને પોતાનું જીવન ધોરણ ચલાવતા હોય છે, પરંતુ હવે માવઠા અને વાવાઝોડારૂપી આફત ત્યારે વ્યાપક નુકસાનીનો સામનો અગરિયાઓને કરવો પડ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કુડા નિમકનગર ખારાઘોડા સહિતના વિસ્તારોમાં 2,500થી વધુ અગરિયાઓ મીઠું પકવવા માટે મહેનત કરે છે. હાલ મીઠું ખેંચવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તે સમયે જ માવઠું અને વરસાદ વરસ્યો હોવાના કારણે તૈયાર મીઠાના પાક ઉપર ધૂળના થર જામી ગયા છે. આ ઉપરાંત મીઠાના પાટા ઉપર પણ ધૂળ ભળી જતા મીઠાની ક્વોલિટી પણ ખરાબ થઈ ગઈ છે. જેને લઇને આવી ખરાબ ક્વોલિટીનું મીઠું કોઈ ખરીદવા તૈયાર ન થાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી
અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી (ETV Bharat Gujarat)

"ચાલુ વર્ષે મીઠાનું ઉત્પાદન ઘટવાનું છે. કારણ કે વાતાવરણ મીઠું પકવવા ઉપર મહત્વની અસર અને ભાગ ભજવતું હોય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે ગરમીના સ્થાને માવઠું થયું છે. વરસાદ થયો છે, જેને લઇને મીઠાનું ઉત્પાદન નીચું આવવાનું છે. અંદાજિત સાત લાખ ટન મીઠું ઓછું પાકે તે પ્રકારની હાલ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે" - હીંગોરભાઈ રબારી , વેપારી મીઠું ખરીદનાર

અગરિયાઓ ઉપરાંત હવે વેપારીઓ પણ પરેશાનીમાં મુકાયા છે. કારણ કે તેમની મીઠું ખેંચવા ગયેલી ગાડીઓ રણમાં ફસાઈ ગઈ છે અને હાલમાં તમામ રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા છે, હવે આ ગાડીઓ મીઠું ભરેલી બહાર કેવી રીતે કાઢવી તે પણ એક સળગતો સવાલ છે અને ચાલુ વર્ષે મીઠાનું ઉત્પાદન ઘટે એટલે અગરિયાઓને પણ પૂરતા ભાવ નહીં મળી શકે ક્વોલિટી પણ ખરાબ થઈ ગઈ છે એટલે પૂરતા ભાવ ન મળી શકે તે પ્રકારની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી
અગરિયાઓની હાલત બની કફોડી (ETV Bharat Gujarat)

"અગરિયાઓને જે સોલાર પેનલો તૂટી ગઈ છે, તેનું વળતર ચૂકવવામાં આવે અને જે ખરાબ મીઠું થઈ ગયું છે તે સરકાર ખરીદી અને તેને પૂરતા ભાવ આપે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અગરિયાઓના હાલ અત્યંત ખરાબ થઈ ગયા છે. પાંચ મહિનાની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે, ત્યારે સરકાર આ મુદ્દે તેમની સામે જોવે અને કાળી મજૂરી કરીને મીઠું પકવવતા હોય છે. આગામી દિવસોમાં સરકાર પણ આગળ આવે અને રાહત પેકેજ જાહેર કરે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રીને પણ પત્ર લખવામાં આવ્યો છે." - નૌસાદ સોલંકી, પૂર્વ ધારાસભ્ય

ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હોવાના કારણે અગરિયાઓ સોલાર પેનલથી વીજળી ખેંચતા હતા અને ઉત્પાદન કરતા હતા, તે સોલાર પેનલ પણ પણ તૂટી ગઈ છે. એક અગરિયાદીઠ 50000થી વધુની સોલાર પ્લેટને નુકસાન થયું છે. સરકાર હવે આ અંગે વિચારણા કરી અને સહાય ચૂકવે તે પ્રકારની માંગ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સાંતલપુરના રણમાં અગરિયાઓને પ્રવેશ નહીં અપાતા ગાંધીનગર કૂચની ચીમકી
  2. Solar water pump system subsidy: અગરીયાઓએની સરકાર સામે માંગ, સોલાર વોટર પંપ સિસ્ટમ યોજનાની સમયમર્યાદામાં વધારો કરો

