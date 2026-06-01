સુરેન્દ્રનગરમાં શ્વાનનો આતંક: મુંજપરમાં શેરીમાં રમતા 10 બાળકો પર કર્યો હુમલો, ત્રણની હાલત ગંભીર

તાત્કાલિક શ્વાનને પાંજરે પૂરવામાં આવે અને અન્ય વ્યવસ્થા કરાવવામાં આવે તેવી માંગ ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 4:10 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં હડકાયા શ્વાન કરડવાની ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે. વઢવાણ તાલુકાના મુંજપર ગામે એક સાથે 10 બાળકોને હડકાયું શ્વાન કરડતા તમામને સારવાર માટે સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. એક તરફ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બની, પરંતુ હડકાયા શ્વાન પકડવાની વ્યવસ્થા નથી. બીજી તરફ હવે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ હડકાયા શ્વાનનો આંતક સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. 5 વર્ષથી લઈ 15 વર્ષમાં ઉંમર ધરાવતા બાળકો શેરીમાં રમી રહ્યા હતા તે દરમિયાન હડકાયું શ્વાન મુંજપર ગામની મુખ્ય શેરીમાં આવી ચડ્યું હતું

ત્યારબાદ, શેરીમાં રમતા બાળકોને બચકા ભરી લેવામાં આવ્યા હતા. હાથ અને પગના ભાગે ગંભીર રીતે બચકા ભર્યા હોવાના કારણે તમામને તાત્કાલિક ઇમર્જન્સી વિભાગમાં સારવાર માટે રાખવામાં આવ્યા છે. નર્સિંગ સ્ટાફ અને ડોક્ટરની ટીમો પણ રજાના દિવસે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. 10 બાળકોને એક સાથે રખડતું શ્વાન કરડ્યુ હોવાના કારણે ગ્રામજનોમાં પણ ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે. ભોગ બનનાર તમામ બાળકોને હડકવા વિરોધી સારવાર કેન્દ્રમાં ઈમરજન્સી વિભાગમાં રાખવામાં આવ્યા છે અને તેમને રેબિઝની રસી પણ આપવામાં આવી છે, પરંતુ તે પૈકી ત્રણ જેટલા બાળકોની હાલત ગંભીર છે.

ભોગ બનાર ગોવિંદભાઇએ જણાવ્યું કે, "સમગ્ર ગામમાં હાલ ભયનો માહોલ છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના મુંજપર ગામે 10થી વધુ બાળકોને એક સાથે રખડતા અને હડકાયા શ્વાને બચકા ભર્યા છે. મહાનગરપાલિકાના સંપર્ક કરવામાં આવ્યા બાદ પણ હજુ કોઈ ટીમ આવી નથી કે સ્થાનિક સરપંચ અને તલાટી દ્વારા પણ આ શ્વાન પકડવા અંગેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. ગામમાં હવે બહાર નીકળાય તેવી પણ પરિસ્થિતિ નથી, તાત્કાલિક શ્વાનને પાંજરે પૂરવામાં આવે અને અન્ય વ્યવસ્થા કરાવવામાં આવે તેવી માંગ છે."

સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં શ્વાનોની ગણતરી

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં રસ્તા પરના શ્વાનોની વસ્તી નિયંત્રણ તથા રેબીઝ નિવારણ માટે એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ (ABC) અને એન્ટી રેબીઝ વેક્સિનેશન કાર્યક્રમને વૈજ્ઞાનિક રીતે અમલમાં મુકવા માટે ડોગ સેન્સસ સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. આ સર્વે કાર્ય ડોગ સેન્સસ ક્ષેત્રના નિષ્ણાત તરીકે કાર્યરત ગોલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. વસ્તી ગણતરીમાં જીપીએસ ટેકનોલોજી અને મોબાઈલ એપ બેઝ કરવામાં આવેલ. જેમાં શ્વાનના લોકેશન, નર-માદા, ઉંમર જેવી માહિતી ભેગી કરવામાં આવી. સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં મેં મહિનાની અંદર 514 શ્વાન કરડવાના કેસો સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા..

સુરેન્દ્રનગર મનપા શ્વાન સર્વે અધિકારી કેતન શાહ એ જણાવ્યું કે, "આ સર્વે દરમિયાન શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રસ્તા પર રહેતા શ્વાનોની ગણતરી, તેમની સ્થિતિ અને વિસ્તાર મુજબના હોટસ્પોટનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. સર્વેના આધારે સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં અંદાજિત આશરે 5500 રસ્તા પરના શ્વાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગોલ ફાઉન્ડેશનની ટીમ દ્વારા મહાનગરપાલિકાને આપવામાં આવેલ માહિતી મુજબ, શ્વાન વસ્તી નિયંત્રણ અને રેબીઝ નિયંત્રણ માટે આગામી બે વર્ષ માટે સુવ્યવસ્થિત આયોજન કરવામાં આવે. ટીમે દર મહિને અંદાજે 250 શ્વાનોની સ્ટેરિલાઇઝેશન સર્જરી તથા રસીકરણ કાર્યક્રમ નિયમિત રીતે હાથ ધરવાની ભલામણ કરી છે. આ કાર્યક્રમને અસરકારક રીતે અમલમાં મુકવા માટે નવા ABC સેન્ટરની સ્થાપના કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવવામાં આવી છે. નવા સેન્ટરમાં ઓછામાં ઓછા 125 થી 150 કેજ, ઓપરેશન થિયેટર, રિકવરી વિભાગ, દવાઓ અને અન્ય જરૂરી સુવિધાઓ Animal Birth Control Rules, 2023 મુજબ ઉપલબ્ધ કરાવવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે."

