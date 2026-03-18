સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં ગેસનો પુરવઠો ખોરવાયો
ગેસ સિલિન્ડર વિતરણની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.
Published : March 18, 2026 at 4:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : મિડલ ઇસ્ટ દેશો વચ્ચે હાલમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે. ગેસની તંગી હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં વર્તાઈ રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ ગેસ સિલિન્ડર વિતરણની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે. ગેસ સિલિન્ડર લેવા માટે લોકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.
લોકોને લાઈનોમાં ઊભા રહેવા માટે મજબૂર બનવું પડતું હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. કોમર્શિયલ ગેસ ન મળતો હોવાના કારણે હોટલ મેનેજમેન્ટ ઉપર તેની સૌથી મોટી અસર જોવા મળી રહી છે. નાના-મોટા રેસ્ટોરન્ટો, નાની મોટી હોટલો અને ખાસ કરીને નાસ્તાની લારીઓ, સોની કામના વેપારીઓના ધંધા ઉપર પણ તેની હવે અસર વર્તાઈ રહી છે. આ ધંધાઓને ગેસ ન મળવાના કારણે તાળા લાગી ગયા છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલતી આદર્શ નિવાસી શાળાઓ અને અન્ય છાત્રાલયો પર તેની સીધી અસર થતી જોવા મળતી હોય છે. ખમીશણા રોડ ઉપર ત્રણ આદર્શ નિવાસી શાળાઓ આવેલી છે. આજે તેની રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવી હતી. રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવતા ત્રણ પૈકી બે જેટલી આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં ગેસનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ નથી. છેલ્લા સાત દિવસથી ગેસનો પુરવઠો ન મળતા હાલના તબક્કામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો અને ત્યાં વસવાટ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા માટે હવે લાકડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
જેના કારણે તાત્કાલિક લાકડાના ચૂલા ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. મહિલા આદર્શ નિવાસી શાળા અને એક ઓબીસી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આદર્શ નિવાસી શાળા બનાવવામાં આવી છે. આ બંને શાળાઓમાં છેલ્લા સાત દિવસથી ગેસની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી જેની સૌથી મોટી અસર દેખાઈ રહી છે. 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તેમના જમવા માટેની વ્યવસ્થા માટે લાકડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ચુલાની ભઠ્ઠી બનાવવામાં આવી છે.
"આદર્શ નિવાસી શાળામાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. એક જ આદર્શ નિવાસી શાળામાં સિલિન્ડરની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે, તે પણ પૂરતો જથ્થો નથી. ખાલી ગણતરીના સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ છે અને તે પણ એક સમયનું ભોજન ચૂલા ઉપર બને છે. એક મહિલા આદર્શ નિવાસી શાળા અને ઓબીસી સમાજની આદર્શ નિવાસી શાળા આવેલી છે. છેલ્લા સાત દિવસથી ગેસ સિલિન્ડર ફાળવણી કરવામાં આવ્યા નથી. હાલ ચૂલા ઉપર રસોઈ બનાવી અને બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓને જમાડવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે તાત્કાલિક ગેસ સિલિન્ડરની ફાળવણી કરવામાં આવી તેવી માંગ છે." - ભવરસિંગ, રસોઈ બનાવનાર
જોકે આ જે શાળાઓ ચાલી રહી છે, ત્યાં જમવાનું બનાવવા માટેનો અંગેનો કોન્ટ્રાક આપી દેવામાં આવ્યો છે. કોન્ટ્રાક એજન્સીને ગેસ પણ મળી રહ્યો નથી ત્યારે આદર્શ નિવાસી શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ ન બગડે તે માટે હાલ ચૂલામાં જમવાનુ બનાવવામાં આવી રહ્યુ છે. ગેસની અછતને કારણે હાલ હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટો બંઘ થવા લાગી છે ત્યારે તેની અસર હવે છાત્રાલયો પર પણ પડવા લાગીલ છે.
