ETV Bharat / state

વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ: નવદંપતી વાવનું પહેલું પગથિયું ઉતર્યા અને તળમાંથી પાણીના ફુવારા છૂટ્યા

સુરેન્દ્રનગરની સૌથી પૌરાણિક ગણાતી માધાવાવ આજે પણ અડીખમ રીતે ઉભી છે. માધાવાવનો ઇતિહાસ પણ અમર છે.

વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ
વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 21, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : વઢવાણ એક પૌરાણિક શહરે તરીકે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રખ્યાત છે. વઢવાણમાં આવેલી વાવો, ગઢ કિલ્લાઓ આજના દિવસે પણ સુરક્ષિત છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની સૌથી પૌરાણિક ગણાતી માધાવાવ આજે પણ અડીખમ રીતે ઉભી છે. માધાવાવનો ઇતિહાસ પણ અમર છે.

વઢવાણ શહેરની એક પ્રાચીન અને ભવ્ય વાવ ગણવામાં આવે છે. માધાવાવનો ઇતિહાસ પણ આજની તારીખે પણ વઢવાણ વાસીઓના મોઢે છે, જેમાં મંત્રી માધવ અને તેમના ભાઈ કેશવ દ્વારા તેમના માતા-પિતાની સ્મૃતિ માટે માધાવાવ બનાવવામાં આવી વઢવાણ નજીક એક સમયે પાણીની સમસ્યા વિકટ હતી, તે દરમિયાન આ વાવ બનાવી અને વઢવાણમાં પીવાનું પાણી પૂરું પડે તે માટે વિચારણા કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ કામ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે કામ પૂર્ણ થયા પછી 12 વર્ષ સુધી વાવમાં પાણી જ ન આવ્યું અને ત્યારબાદ પ્રખંડ જ્યોતિષોને વઢવાણમાં બોલાવવામાં આવ્યા અને તેમની સલાહ લેવામાં આવી ત્યારે જ્યોતિષોએ કહ્યું કે નવદંપતી નું બલિદાન જ્યારે વાવમાં આપવામાં આવશે ત્યારે જ માધવાવમાં પાણી આવશે નહીંતર નહીં આવે.

વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ (ETV Bharat Gujarat)

માધવના પુત્ર અને પુત્ર વધુના હજુ નવા જ લગ્ન થયા હતા અને તે પોતે નવદંપતી હતા ત્યારે વઢવાણમાં પાણી સમસ્યા ન સર્જાય અને વાવમાં પાણી આવે તે માટે તેમને જળસમાધી વાવમાં લીધી અને 12 વર્ષ સુધી પાણી વાવમાં આવ્યું નહીં, પરંતુ નવદંપતી વાવનું પહેલું પગથિયું ઉતર્યા અને વાવના તળમાંથી પાણીના ફુવારા છૂટ્યા. આજની તારીખે પણ વાવ પાણીથી છલોછલ ભરેલી છે.

વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ
વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ (ETV Bharat Gujarat)

"વઢવાણને હેરિટેજ શહરે બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ છે, તે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાનું નવું બજેટ જ્યારે રજૂ કરવામાં આવશે ત્યારે વઢવાણ હેરિટેજ સિટી બને અને વિકસિત થાય અને ડેવલોપમેન્ટ થાય તેનો નકશો તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તેના બજેટ અંગેની ફાળવણી કરી અને કામો પણ શરૂ કરવામાં આવશે, ત્યારે હાલના તબક્કામાં અલગ અલગ તજજ્ઞોના મંતવ્યો મંગાવવામાં આવ્યા છે.

જેમાં વઢવાણમાં આવેલી વાવો કિલ્લાઓ પૌરાણિક સ્થળો અને મંદિરોનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે. હવામહેલને પણ ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવશે ત્યારે માધાવાવ જે જર્જરીત બની ગઈ છે, તેના ડેવલોપમેન્ટ માટે પણ કામગીરી કરવામાં આવશે અને લોકો તેને નજીકથી નિહાળી શકે એ પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવશે." - ડો.નવનાથ ગવ્હાણે, કમિશ્નર સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા

આ સમગ્ર વાવ છે તે 6 જૂથોમાં બનાવવામાં આવી છે, નંદા પ્રકારની વાવ છે અને પથ્થરનું કોતરણી કામ પણ મનમોહક છે, પરંતુ હાલ આ વાવ પુરાતત્વ વિભાગની અંતર્ગત આવી રહી છે, ત્યારે છેલ્લા અનેક વર્ષોથી તેની જાળવણી કરવામાં આવી નથી. જેને લઇને વાવમાં જે કોતરણી કામ કરવામાં આવ્યું છે, તે પથ્થરને લૂણો લાગી ગયો છે, તો બીજી તરફ વાવના પગથિયા છે તે પણ જર્જરી થાલતમાં બની ગયા છે. દરવાજાની કોઈ ત્યાં વ્યવસ્થા પણ નથી અને વાવની અંદરના પાણીમાં લીલ જામી ગઈ છે.

વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ
વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ (ETV Bharat Gujarat)

આજુબાજુમાં વૃક્ષો ઊગી નીકળવા પામ્યા છે અને ઇતિહાસની સાક્ષી પૂર્તિ વાવ હાલ જર્જરીત બની જતા વઢવાણવાસીઓએ પણ હાલ આ વાવ સમારકામ માટેની માંગ કરી છે. એક તરફ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 200 કરોડ રૂપિયા હેરિટેજ સિટી વઢવાણ પાછળ વાપરવાના છે, ત્યારે વાવના ડેવલોપમેન્ટ માટે પણ વઢવાણ વાસીઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે.

"700 વર્ષ પહેલા પ્રજાના હિત માટે નવયુગલે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી અને આ વાવમાં પાણી આવે તે પ્રકારના કામો કર્યા છે. ઇતિહાસમાં પણ આ વાવ આજની તારીખે પણ અમર છે, ત્યારે માધાવાવ વઢવાણમાં આવેલી છે. તંત્ર દ્વારા તેની કોઈ જાળવણી કરવામાં આવતી નથી, ત્યારે સ્પેશિયલ ગ્રાન્ટ ફાળવી અને માધાવાવના ડેવલોપમેન્ટ માટે વિચારણા કરવામાં આવે જેથી આવનારી પેઢી છે એ પણ માધાવાવને નજીકથી જોઈ શકે. હાલના તબક્કામાં માધાવાવમાં કચરાના ઢગલાઓ વૃક્ષો ઊગી નીકળ્યા છે." - વિક્રમ દવે, પૂર્વ પ્રમુખ વઢવાણ નગરપાલિકા

એક સમયે 1987ની વાત છે, ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં ત્રણ વર્ષ વરસાદ ખૂબ ઓછો પડ્યો હતો અને તેમાં 19 જેટલા જિલ્લાઓ અસરગ્રસ્ત હતા. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને પણ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, તે સમયે વઢવાણ, જોરાવનગર, રતનપર અને સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં પાણી સમસ્યા વિકટ હતી, તે દરમિયાન તત્કાલીન ધારાસભ્ય અને સત્તાધીશો દ્વારા આ વાવ સાફ-સફાઈ કરાવી અને તેમાં મોટરો મૂકી અને સમગ્ર સુરેન્દ્રનગરને રોજ પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું હતું.

વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ
વઢવાણની ઐતિહાસિક માધાવાવ (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં એક તરફ સાત દિવસે પીવાનું પાણી મળે છે, ત્યારે મહાનગર બન્યું છતાં પણ વઢવાણવાસીઓ પાણી માટે તરસ્યા છે. એક સમયે દુષ્કાળમાં પણ માધાવાવમાંથી રોજ પાણી આપવામાં આવતું હતું, છતાં પણ આ વાવમાંથી પાણી ન ખોટી હતું, ત્યારે હવે વઢવાણવાસીઓને પણ 1987નો દુષ્કાળ યાદ કરી અને હાલના સમય સાથે તેની સરખામણી કરતા વઢવાણની માધાવાવ યાદ આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. કચ્છના આ રાજ્યગુરુ તાંબાના બે સળિયાથી ભૂગર્ભજળ શોધી કાઢે છે, 400 વર્ષ પહેલા વાવ-કૂવામાં કેવી રીતે સચવાતું પાણી?
  2. 125 ભૂતો સાથે મળીને એક ભૂતે બનાવી હતી આ વાવ !, 400 વર્ષ પહેલાંની લોકવાયકાનો જીવંત પુરાવો આજે પણ અડીખમ

TAGGED:

HISTORICAL MADHAVAV
VADHWANA MYTHICAL CITY
VADHWANA HISTORY
SURENDRANAGAR NEWS
VADHWANA MADHAVAV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.