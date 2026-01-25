દસાડાના વાલેવડા ગામમાં પોલીસ અને સ્થાનિક લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ, PIને રિવોલ્વર કાઢવી પડી
ગામમાં દેશી દારૂનું વેચાણ થવાની જાણ થતા દસાડા પોલીસ મથકના પીઆઈ, પીએસઆઇ સહિતનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ગામમાં દોડી ગયો હતો.
Published : January 25, 2026 at 2:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લાના દસાડા તાલુકાના વાલેવડા ગામે પોલીસ અને ગ્રામજનો વચ્ચે ઘર્ષણની ઘટના બની છે, જેમાં દસાડા પોલીસ મથકમાં સ્થાનિક લોકો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે ગામમાં દેશી દારૂનું વેચાણ થવાની જાણ થતા દસાડા પોલીસ મથકના પીઆઈ, પીએસઆઇ સહિતનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ગામમાં દોડી ગયો હતો.
દારુ પીધેલા બે ઈસમો મળતા પોલીસ દ્વારા 112માં બેસાડી પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા હતા, તે દરમિયાન ગામના લોકો એકત્રિત થઈ અને આ બંને ઝડપાયેલા ઇસમોને ભગાડી દેવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો, તે દરમિયાન પોલીસ અને સ્થાનિક લોકો વચ્ચે ઘર્ષણની ઘટના બની હતી.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના દસાડા તાલુકાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં દેશી દારૂનું વેચાણ થતું હોય ત્યારે સ્વૈચ્છિક રીતે દારૂબંધીનો કડક અમલ કરાવવા માટે વેલાવડા ગામે એક ટીમ પણ બનાવવામાં આવી છે. આ ટીમે પોલીસને જાણ કરી હતી કે વાલેવડા ગામમાં દારુ મળે છે ત્યારે પોલીસ દ્વારા ગામમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં દારૂ ન મળતા અંતે પીધેલા ઉપર ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેને લઇને રોષ ભભૂકી ઊઠવા પામ્યો હતો.
પોલીસ ઉપર હુમલાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે દસાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા PI વાય.યુ ઉપાધ્યાય દ્વારા બચાવમાં પોતાની સરકારી રિવોલ્વર બહાર કાઢવામાં આવી હતી અને ઘર્ષણ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને પોલીસ ઉપર હુમલો ન થાય તે પ્રકારની તકેદારી રાખી અને સરકારી કારમાં બેસી અને સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશનને પહોંચ્યા હતા. દસાડા પોલીસ દ્વારા ગણપત ચંદુભાઈ ઠાકોર સામે ફરજ પર રૂકાવટની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી
આ મામલો ગરમાયો હતો અને જો તેને શાંત પાડવા માટે આ પ્રયાસ ન કર્યો હોત તો પોલીસ ઉપર હુમલો થાત અને પથ્થરમારા જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું એટલે સ્વ બચાવવા રિવોલ્વર બહાર કાઢવી પડી અને સલામત રીતે સરકારી કાર સાથે સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશનને લાવવામાં આવ્યો હતો. - એમ.યુ મસી, ઈન્ચાર્જ DYSP, ધ્રાંગધ્રા ડિવિઝન
પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચે ઘર્ષણની ઘટનામાં 2 મહિલાઓ ઇજાગ્રસ્ત
દસાડા તાલુકાના વાલેવડા ગામે પોલીસ અને સ્થાનિક લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ અને બોલાચાલી દરમિયાન નાશ ભાગ મચી ગઈ હતી. જે દરમિયાન વાલેવડા ગામની બે મહિલાઓને ઇજાઓ પહોંચતા તેમને બહુચરાજી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે સ્થાનિક લોકો દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં MLC દાખલ કરાવવામાં આવી છે અને ન્યાય માટેની માંગ કરી છે.
ભાજપના નેતાઓ ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં એકત્રિત થયા
દારૂના વેચાણ મામલે દરોડા પાડવા ગયેલી પોલીસ સાથે ઘર્ષણની ઘટના બાદ આ સમગ્ર મામલો હવે રાજકીય રંગ રૂપ પકડી રહ્યો છે. પીઆઇ ઉપાધ્યાયની બદલી માટે ભાજપના નેતાઓ મથામણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા પણ સમગ્ર ઘટનાને લઇ અને વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો છે.
વેલાવડા ગામ નજીક આવેલા ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખ તેમજ હાલના કારોબારી સભ્ય તેમજ અન્ય રાજકીય આગેવાનો એકત્રિત થયા હતા. ભોગ બનનાર લોકો સાથે બેઠક યોજી અને પીઆઇની તાત્કાલિક બદલી થાય તે માટેનો તખતો ઘડવાની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં જ વિરોધ નોંધાવી અને ભોગ બનનાર લોકોને પોલીસ ન્યાય આપે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
