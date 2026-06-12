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સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરાઈ, આ દુર્લભ પક્ષીઓ જોવા મળ્યા

સૌરાષ્ટ્રનનું પ્રથમ શહેર વઢવાણ બન્યું છે જ્યાં પક્ષીઓના સર્વની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

વઢવાણમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરાઈ
વઢવાણમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરાઈ (Arjun Modhwadia FB POST)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 4:55 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં એક માત્ર અમદાવાદ શહેરમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રભરના એક પણ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં પક્ષીઓની ગણતરી થઈ નથી. સૌરાષ્ટ્રમાં કેવા પક્ષીઓ વસવાટ કરે છે?, તેનો પણ કોઈ પણ પ્રકારનો સર્વે અત્યાર સુધી વન વિભાગ કે અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો નથી. સૌરાષ્ટ્રનનું પ્રથમ શહેર વઢવાણ બન્યું છે જ્યાં પક્ષીઓના સર્વની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

સમગ્ર ભારતમાંથી 70 જેટલી ટીમો દ્વારા વઢવાણમમાં 5 ઝોન બનાવીને સર્વની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. 3 દિવસ સુધી પક્ષીઓની ગણતરીઓ કરવામાં આવશે. આજે પ્રથમ દિવસની વસ્તી ગણતરીમાં અલગ અલગ પ્રજાતિઓના 300થી વધુ પક્ષીઓ વસવાટ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. 300થી વધુ પ્રજાતિઓના પક્ષીઓમાં દુર્લભ પક્ષીઓનો પણ સમાવેશ થતો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

વઢવાણમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર ગણતરી દરમિયાન વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા આ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં પહોંચ્યા હતા. વહેલી સવારથી પક્ષીઓની ગણતરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. સવારે 5 વાગ્યાથી રાતે 8 વાગ્યા સુધી આ પક્ષીઓની ગણતરી કરવામાં આવશે. જે ટીમો પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી કરી રહી છે જે ટીમો પક્ષીઓના ફોટાઓ પણ ખેંચશે, ત્યારબાદ આ પક્ષી વિશેની સમગ્ર માહિતીઓ એકત્ર કરવામાં આવશે. વઢવાણ શહેરમાં અનેક દુર્લભ પક્ષીઓ દેખાયા છે, જેમાં ખેડખટ્ટો, ચિલોત્રો, દુધરાજ, નવરંગ, વર્ષાલાવરી, ગીધ જેવા પક્ષીઓ પણ વઢવાણમાં વસવાટ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

વઢવાણમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરાઈ
વઢવાણમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી હાથ ધરાઈ (Arjun Modhwadia FB POST)


વન પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા એ જણાવ્યું હતું કે, "સૌરાષ્ટ્રનું પ્રથમ શહેર વઢવાણ બન્યું છે કે જ્યાં પક્ષીઓની ગણતરી શરૂ કરવામાં આવી છે. વઢવાણ ખાતે વહેલી સવારે આવીને તમામ લોકોને કામગીરી જોઈ છે. સર્વેમાં રહેલ ટીમો અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ આવી છે. સુરેન્દ્રનગર ઉપરાંત ગુજરાત રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી પણ આ પક્ષી ગણતરી માટે ટીમો જોડાઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ પક્ષીઓની ગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. જેને લઇને કેવા પ્રકારના પક્ષીઓ વસવાટ કરે છે અને લુપ્ત થતા પક્ષીઓ કયા છે તે અંગે તમામ વિગતો મેળવી અને તેનો સર્વે કરવામાં આવશે."

પક્ષીઓની ગણતરી કરવામાં જોડાનાર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થી જીલ શાહ એ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી માટે પણ આ ગર્વની ક્ષણ છે. અભ્યાસના ભાગરુપે યુનિવર્સિટી દ્વારા પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ બાદ વઢવાણ ગુજરાત રાજ્યનું બીજું શહેર બન્યું છે કેલ જ્યાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી શરૂ કરવામાં આવી છે. વહેલી સવારથી પક્ષીઓની ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે. અલગ અલગ પ્રજાતિના 300 જેટલા પક્ષીઓ વઢવાણમાં વસવાટ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્રણ દિવસ સુધી આ કામગીરી ચાલવાની છે. કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ રિપોર્ટ પણ રજૂ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ સંપૂર્ણપણે માહિતી મળશે કે વઢવાણમાં કયા પ્રકારના પક્ષીઓ સૌથી વધુ વસવાટ કરે છે?, કઈ પ્રજાતિના પક્ષીઓ છે? અને કેટલી પ્રજાતિના છે?"

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SURENDRANAGAR NEWS
વઢવાણમાં પક્ષીઓની વસ્તી ગણતરી
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